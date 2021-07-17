英国首相作为密切接触者开始自我隔离

（德国之声中文网）据路透社报道，英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）周六（7月17日）晚间表示，他确诊感染新冠病毒。

周日，英国首相办公室发表声明称，首相约翰逊和财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）都已经收到英国国民保健署（NHS）发出的追踪信息，通知他二人均和确诊者有过接触。

根据BBC的报道，卫生大臣贾维德周五在唐宁街10号和英国首相约翰逊有过会晤，时间在他自己感到不适前几小时。除了约翰逊之外，他还在位于白厅（Whitehall）的英国卫生部办公室出现，以及三次到访下议院。

按照英国的防疫规定，通常情况下，密切接触者被要求自我隔离10天。

但是首相办公室方面最初发出的声明表示，约翰逊和财政大臣苏纳克获准继续在办公室上班，只有不工作的时候需要自我隔离。

首相办公室方面强调，首相和财政大臣在此期间"只展开必要的政府事务"。

但这份声明发出仅三个小时，在选民、反对党和企业主的一片批评声中，首相和财政大臣仍可在办公室办公的这一决定被推翻了。二人仍需进行自我隔离。

英国计划在下周一（7月19日）解除大部分的新冠防疫限制，包括取消在公共场合戴口罩、保持社交距离等规定，夜店等行业将得以重新开放。虽然Delta变种病毒依旧肆虐，但首相约翰逊本周曾表示，新冠疫情最严重的时期"极有可能"已经过去。他为这项策略辩护称，在天气转冷以及学校假期到来之前，现在是放松限制的正确时机。

但是由于Delta变种病毒传播速度极快，英国单日新增确诊数已经连续两天超过5万。继周五出现51870例新病例之后，周六确诊数达到54674例病例，有41人在新冠病毒检测呈阳性后28天内死亡。上一次英国单日确诊数超过5万是在今年1月中旬。

8月中旬，英国还将改变到目前为止执行的自我隔离规定。届时，已经完整接种疫苗的人将无需再执行居家隔离10天的规定。

多名科学家7月初在权威性医学期刊《柳叶刀》上发表公开信，批评英国政府在第三波疫情持续肆虐的情况下进一步放松防疫的决定"危险而且不成熟"。公开信指出，想通过群体免疫来结束大流行，需要足够的疫苗接种率，而英国在7月19日不太可能实现更高的接种率，放宽限制将意味着以年轻人为主的部分群体将通过感染免疫。专家在信中写道，感染与死亡的联系虽然被削弱，但并未被打破，试图依赖自然感染取得免疫存在危险性。这封公开信发表时共有122名科学家联署，迄今已有1400名科学家签名支持。

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（路透社、BBC）

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