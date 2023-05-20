英国首相：中国对全球安全与繁荣构成最大挑战

（德国之声中文网）英国首相苏纳克周日（5月21日）在G7广岛峰会结束后对媒体表示：“中国对全球安全和繁荣构成了我们这个时代最大的挑战。他们在国内越来越独裁，在国外越来越强硬。”

他说，英国和G7集团其它国家共同寻找方法，减少中国带来的挑战。

他说：“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

本周，苏纳克的前任首相特拉斯曾访问台湾。她被看作是撒切尔夫人之后访问过台湾的最知名的英国政治人物。特拉斯在台湾表示，西方不应该“安抚和迁就”中国。

北京始终宣称对台湾拥有主权，且态度越来越强硬，台海紧张局势日益升温。中国强调“和平统一、一国两制”为对台的基本方针，但从未承诺过放弃使用武力。

苏纳克政府执行的对华方针是在贸易和气候变迁等领域保持接触和合作，但同时努力限制中国给英国国家安全带来的威胁。特拉斯则代表了英国保守党中的鹰派，不认同苏纳克的对华政策。

苏纳克在英国国内也多次被批评对华态度过于宽松。去年夏天苏纳克在竞选首相期间曾表示，将关闭在英国的30家孔子学院。但近期英国首相官邸一名发言人则表示：“我们正在采取行动，取消政府对设在英国的孔子学院的所有资助，但目前的判断是，关闭孔子学院是不合适的。”

苏纳克在广岛接受英国一家媒体采访时再度警告，中国是“唯一一个既需要又打算重塑全球秩序的国家”。他还说，伦敦方面已经阻止中国投资英国国内包括半导体在内的敏感行业。

G7联合公报：我们准备与中国建立建设性和稳定的关系

昨天G7峰会发表的联合公报指出：“台湾海峡的和平与稳定对于国际社会的安全与繁荣是不可或缺的。七国集团成员在台湾问题上的基本立场没有改变，包括声明的一个中国政策。我们呼吁和平解决两岸问题。”

公报也提到：“鉴于中国在国际社会中的作用及其经济规模，有必要与中国在全球挑战以及共同感兴趣的领域进行合作”、“我们准备与中国建立建设性和稳定的关系，认识到与中国坦诚接触并直接向中国表达我们关切的重要性。”

公报还强调，七国集团的政策方针不是为了伤害中国，也不是为了阻挠其经济进步和发展，“我们不是在脱钩或向内转”。

周五，欧盟委员会主席冯德莱恩也再度强调，反对与中国脱钩，“这既不可取也不可行”。她表示，为了保护欧洲经济，必须讨论安全利益，因此也必须讨论出口管制和外国投资，特别是在敏感的高科技技术领域。同时，在气候变化、大流行病预防、金融稳定或打击核扩散等领域，必须与中国合作。

但她也表示，欧盟和中国之间的贸易逆差在十年内增加了两倍，达到4000亿欧元。她说，这种不平衡的贸易关系部分是由于非市场行为所造成，例如隐性补贴、公共招标中的歧视以及中国国家资本主义制度等。她指出，这些扭曲的现象必须得到解决。

预防潜在危机 欧盟制定计划促稀土供应链多元化

中国外交部周六发表声明抗议七国集团“炒作涉华议题”。声明中称，中方对于“七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政”表示强烈不满和坚决反对，已经向主办方日本提出严正交涉。

（路透社、德新社等）

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