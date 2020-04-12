 英国首相下周一将重返工作岗位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国首相下周一将重返工作岗位

英国首相办公室证实消息称，下周一，首相约翰逊将返回工作岗位。此前约翰逊曾因为感染新冠病毒一度被送入重症监护室。

Boris Johnson Premierminister von Großbritannien PK Coronavirus ARCHIV (picture-alliance/dpa/PA Wire/L. Neal)

（德国之声中文网）英国首相办公室证实了首相约翰逊（Boris Johnson）即将返回工作岗位的消息。

现年55岁的约翰逊在今年3月底对外宣布自己新冠病毒测试结果呈阳性。当时他在推特上描述了自己出现的轻微症状，包括发烧。被感染后的一段时间内，约翰逊一直在唐宁街10号隔离。

但是，由于高烧不断病情恶化，4月5日，约翰逊被送入了伦敦圣托马斯医院。他先是在重症监护室住了3个晚上，之后被转入普通病房。

4月12日，约翰逊获准出院。他录制了一段短片上传在推特，对"救了我一条命"的医护人员表示感谢，并且呼吁英国民众继续努力宅家，"我们团结一致就能克服这项挑战。"

根据英国政府方面发布的通报，约翰逊出院后一直在位于 Chequers的乡间住所继续休养。

美国总统特朗普周四曾提到同约翰逊通过电话。他描述电话那端的约翰逊"精神头十足"，交谈的时候"令人难以置信"。

据英国广播公司的报道，英国死亡人数已经逼近2万，在全球死亡人数排名中排第5位。英国"医护人员和养老院看护缺少个人防护装备，病毒检测量能不足，都是政府防疫措施遭到批评的地方"。

DW.COM

英国首相约翰逊出院

据英国广播公司报道，英国首相约翰逊已经获准出院。不过唐宁街10号方面表示，约翰逊还不会立刻重新开始工作。首相本人则对“救了我一条命”的医护人员表示感谢。 (12.04.2020)  

英首相出加护病房 专家护航政府抗疫做法

先前英国首相约翰逊送入加护病房的消息震惊全球，最新消息传出，首相病情好转，已经转到普通病房。 (10.04.2020)  

“集体免疫”行不行得通？

英国首相约翰逊不走寻常路并不新鲜，但其最近的表态却仍然让公众大吃一惊，引发对是否能用所谓“集体免疫”的招数对付新冠疫情的争论以及公众的强烈质疑。英国政府健康问题顾问提出的“集体免疫”法行不行得通？ 答案其实已经有了。 (17.03.2020)  

相关内容

Boris Johnson Premierminister Großbritannien

英国首相约翰逊出院 12.04.2020

据英国广播公司报道，英国首相约翰逊已经获准出院。不过唐宁街10号方面表示，约翰逊还不会立刻重新开始工作。首相本人则对“救了我一条命”的医护人员表示感谢。

England | Coronavirus | Britischer Premierminister Johnson auf Intensivstation

从轻微症状到加护病房 英国首相的新冠历程 08.04.2020

从英国首相约翰逊宣布自己检测呈阳性到被送入医院，不到两个星期的时间。这位英国首相病倒后，外交大臣拉布目前代替他决策，不过拉布的权责有多大却是未知数。在这个特殊时期，英国或出现政治真空。

Coronavirus | Großbritannien | Verwaiste Downing Street 10

英首相出加护病房 专家护航政府抗疫做法 10.04.2020

先前英国首相约翰逊送入加护病房的消息震惊全球，最新消息传出，首相病情好转，已经转到普通病房。

广告

媒体看中国

China Wuhan Coronavirus Institute of Virology (Getty Images/AFP/H. Retamal)

德语媒体：如何才能信任中国？

有关新冠病毒起源、疫情最早期的疏失等问题，中国政府并没有展现出很高的透明度。《新苏黎世报》认为，此时若是打压中国，可能反而会导致北京不愿承担更多国际责任。《法兰克福汇报》则指出，疫情之后，西方政界与商界必须调整对华立场。  