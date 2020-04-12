英国首相下周一将重返工作岗位

（德国之声中文网）英国首相办公室证实了首相约翰逊（Boris Johnson）即将返回工作岗位的消息。

现年55岁的约翰逊在今年3月底对外宣布自己新冠病毒测试结果呈阳性。当时他在推特上描述了自己出现的轻微症状，包括发烧。被感染后的一段时间内，约翰逊一直在唐宁街10号隔离。

但是，由于高烧不断病情恶化，4月5日，约翰逊被送入了伦敦圣托马斯医院。他先是在重症监护室住了3个晚上，之后被转入普通病房。

4月12日，约翰逊获准出院。他录制了一段短片上传在推特，对"救了我一条命"的医护人员表示感谢，并且呼吁英国民众继续努力宅家，"我们团结一致就能克服这项挑战。"

根据英国政府方面发布的通报，约翰逊出院后一直在位于 Chequers的乡间住所继续休养。

美国总统特朗普周四曾提到同约翰逊通过电话。他描述电话那端的约翰逊"精神头十足"，交谈的时候"令人难以置信"。

据英国广播公司的报道，英国死亡人数已经逼近2万，在全球死亡人数排名中排第5位。英国"医护人员和养老院看护缺少个人防护装备，病毒检测量能不足，都是政府防疫措施遭到批评的地方"。