 英国食品供应紧张 政府呼吁民众不必恐慌 | 经济纵横 | DW | 23.09.2021

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经济纵横

英国食品供应紧张 政府呼吁民众不必恐慌

受劳动力短缺、能源价格上涨的影响，英国超市里饮料和肉类的供应已经出现紧张。政府则发出安民告示，呼吁民众不要恐慌性购物。

劳动力短缺、供应链不畅造成英国食品产业今夏陷入困境，商品短缺状况严重

劳动力短缺、供应链不畅造成英国食品产业今夏陷入困境，商品短缺状况严重

（德国之声中文网）英国政府负责消费事务的部长斯卡利（Paul Scully）周四对媒体表示，英国消费者没有必要恐慌性购物，因为该国并不会回到1970年代的“不满之冬”，当年的罢工和断电曾让英国经济陷入困境。

欧洲天然气价格上涨对英国的能源、化工以及钢铁工业造成冲击，而退欧造成的劳动力短缺则使供应链面临沉重压力。

英国最大的超市企业Tesco上周对政府表示，如果不尽快采取措施，载重汽车司机的短缺将导致圣诞节前供货紧张，并引爆恐慌性购物潮。一些英国城市的超市的饮料货架已被抢购一空，而火鸡供货商也发出警告说，如果二氧化碳短缺问题得不到解决，今年圣诞节，英国人将可能吃不到传统的烤火鸡。

Großbritannien Dover Port | Coronavirus | LKW, Verkehr

退欧造成的货车司机人手不足，加剧了食物供给的紧张。


英国目前需要增加九万名卡车司机，才能填补供应链的缺口。英国退欧后，欧洲大陆的劳工已经很难进入英国劳动力市场，而受疫情影响，相关的职业培训也基本陷入停顿。全英农场主联合会致函英国首相约翰逊，敦促他尽快引入新的签证制度，以应对国内劳动力短缺的问题。

据路透社报道，本月初，英国工业联盟(CBI)也曾敦促政府放宽移民规则，允许更多外国工人进入英国，以缓解疫情和英国脱欧造成的劳动力短缺问题。自从今年稍早经济解封以来，企业益发抱怨缺乏工人，特别是在酒店、食品加工和物流领域。劳力短缺导致超市货架缺货，餐厅甚至关门。

卡车司机短缺也迫使一些雇主提供高达5,000英镑(6,900美元)的签约金和留任奖金。官方数据显示，职位空缺的数量创下了纪录。政府已经呼吁雇主培训更多的英国人来填补空缺，但是CBI说这需要两年的时间。

除天然气涨价、劳动力短缺之外，二氧化碳供应不足也加剧了超市的供货紧张。养殖业、饮料制造和食品的保鲜包装都离不开二氧化碳，但受能源价格上涨的影响，很多企业已经停止或减少了食品用二氧化碳的生产。

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