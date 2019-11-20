 英国领事馆前雇员称受到中国警察虐待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2019

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时政风云

英国领事馆前雇员称受到中国警察虐待

一名英国驻香港领事馆的前工作人员表示，他在被中国秘密警察拘押期间受到酷刑。后者试图获取香港示威的信息。

Simon Cheng, britischer Konsulatsmitarbeiter in Hongkong (Reuters/Facebook/Free Simon Cheg)

郑文杰（Simon Cheng）

（德国之声中文网）郑文杰（Simon Cheng）在一份脸书上发表的声明以及接受BBC采访时表示，他在讯问期间被戴头套、殴打、剥夺睡眠、铐在一个X型架子上。便衣和穿制服的人员试图让他交代他们所相信的英国在香港示威抗议中的角色等。

英国外相拉布（Dominic Raab）召见中国驻伦敦大使，要求北京调查此事。在一份声明中，拉布表示："我召见了中国大使，表达了我们对Simon受到的残酷、剥夺人尊严的对待的极大愤怒，这违背了中国的国际承诺。我已清楚表明，我们期待中国有关当局调查此事，并追究相关人员责任。"

今年8月，在对郑文杰进行15天行政拘留后，中国警方宣布释放了他。

中国外交部周三（11月20日）对相关指责以及驻伦敦大使被召见作出愤怒回应。发言人耿爽称："英方向中国驻英大使提出交涉、表达关切是不会被接受的。中国驻英大使反而会向英方提出交涉，对英方近来在涉港问题上的一系列错误言行表达我们的强烈愤慨和坚决反对。"

耿爽没有直接回应郑文杰所提出的指责，而是引述深圳警方8月的一份声明，称："公安机关依法保障了郑文杰的各项合法权益。郑文杰也对其违法事实供认不讳。"耿爽所指的应是郑文杰对"嫖娼"的悔过书。郑文杰在脸书的声明中表示这是在受胁迫下作出的。

郑文杰原就职于英国驻香港领事馆，负责吸引中国对苏格兰的投资。这意味着他需要频繁前往大陆。他是8月在结束一天的出差之后，在香港西九龙站内地口岸被拘留的。

香港此次近6个月的支持民主运动起始于反对一项允许将犯罪嫌疑人引渡至大陆的修例。批评者担心其合法权利无法得到保障。

China nimmt Mitarbeiter des britischen Hongkonger Konsulats fest Plakat (picture-alliance/dpa/V. Yu)

8月一名支持者手举郑文杰的画像表示抗议

在脸书的声明中，郑文杰写道，他被讯问的内容是英国在抗议中扮演的角色、他自己在抗议示威中的参与以及参加香港示威的大陆人。

一段时间以来，北京指责"反华外国势力"煽动抗议，但未提供直接证据。

郑文杰写道，在讯问中，他被带着手铐脚镣挂在一个X型十字架上，连续数小时被迫保持这一双手高举的姿势。他还被命令做极度耗体力的半蹲姿势连续数小时，如果坚持不住会被用一个类似削尖棍子的器物殴打。他还受到脚踝等脆弱处的击打。他被抓住头发强迫用人脸识别功能打开自己的iphone手机。从拘留所被送往不明讯问地点的路程中，他被套头套。在拘留中心，他还目击看上去是参加了香港示威的大陆人受到惩罚。

郑文杰写道，讯问人员期待他承认英国通过提供金钱和物资来煽动抗议活动、并承认他自己在其中扮演领导角色、并为大陆参与者提供资助。

郑文杰写道他否认了这些说法。但为了避免受到更严厉的对待或者受到以国家安全罪名为指控的更严重的刑罚，他被迫写了"嫖娼"的悔过书。还有一些讯问官员表示，如果他"表现不好"，他们可以随时把他从香港"绑架"回大陆。

郑文杰如今已不在英国驻香港领事馆工作，并逃往了第三国。

DW.COM

英驻港领事馆雇员获释回香港

被中国扣留的英国驻香港领事馆雇员郑文杰重获自由。中国南方城市深圳警方通报说，他的15天“行政拘留”已经期满。 (24.08.2019)  

外部链接

https://www.youtube.com/watch?v=kjdA43B5ACw

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