 英国防部严重乌龙 泄露数百阿富汗译员信息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国防部严重乌龙 泄露数百阿富汗译员信息

西方联军仓促从阿富汗撤离后，曾为西方军队工作的阿富汗当地人员就面临着不小的安全威胁。BBC日前披露，英国国防部此前不慎泄露了250名阿富汗当地译员的信息，其中甚至包括这些译员的照片。

英国国防部前高官指责现政府在撤离问题上“过分往自己脸上贴金”

英国国防部前高官指责现政府在撤离问题上“过分往自己脸上贴金”

 (德国之声中文网) 英国广播公司(BBC)9月21日报道了这则消息，指出英国国防部在一封电子邮件中泄露了250名阿富汗当地译员的电子邮件地址，部分人员甚至还被匹配了照片；接收到这封群发邮件的人，都可看到上述信息，因此这些译员的人身安危可能受到塔利班的威胁。

英国国防部已经就此案展开调查，并且向牵涉其中的译员提供帮助。BBC报道称，这些译员大部分仍然滞留在阿富汗境内。也有部分译员已经成功离境。

曾任英国国防部国务秘书的马瑟(Johnny Luther Mercer)批评说，英国政府在公开场合赞扬自己的撤军行动有点过分，而内政部和国防部在为阿富汗当地工作人员尽义务时的"犯罪般的疏失"却遭到了掩盖。马瑟指出，大多数(为英军工作的)阿富汗当地人员都被滞留在境内。马瑟在接受BBC采访时说，这些滞留在阿富汗的译员将会受到此次邮件泄密的重大影响。"内政部和国防部的疏失已经导致阿富汗盟友'遭到塔利班肆无忌惮的追捕'。"

英国皇家空军8月底停止了撤离行动

英国皇家空军8月底停止了撤离行动

邮件本意帮助当地译员

BBC引述国防部称，这封群发电邮的最初目的是调查250名阿富汗当地工作人员的当前处境，并且向他们保证英国将竭尽所能致力于将他们带到英国。邮件还呼吁这些当地工作人员"避免让自己以及家人身处风险之中、不要在不安全的情况下冒险离开当前藏身地"。BBC还从知情人士处获悉，部分阿富汗当地译员在回复这封群发邮件时，还不慎选择了"回复所有人"之选项，导致他们的处境为数百人所得知；而英国国防部则在第一封邮件发出半小时后再群发了第二封邮件，表示此前第一封邮件造成了数据泄露："请立即删除前一封邮件、您的电邮地址可能已遭泄露。"阿富汗工作人员还被建议立刻更换电邮地址。

DW.COM

8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生。在美军近日承认误炸之后，受害家庭要求赔偿、问责。

在国际社会准备讨论如何对阿富汗进行人道援助的同时，中国与巴基斯坦已投注了第一波的援助。专家分析，邀请塔利班政府加入一带一路可能是双方认为可行的做法。

一架卡塔尔航空公司的航班，载着包括美国和其他西方国家公民在内的近200名乘客，从塔利班控制的喀布尔出发，顺利飞抵多哈机场。  

德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）证实，多名在警方留有记录的阿富汗人也通过喀布尔撤离行动来到德国，其中包括被定罪的罪犯。

英国国防部在今年6月还曾发生另一起泄密事件：一名职员不慎将机密文件遗忘在一个公交站点。

BBC在报道中点评指出，此次电邮泄密"很有可能是人为疏失"。"尽管道歉很诚恳，但是假如这些姓名、电邮地址、照片落入他手，显然就值得担忧。"

已经开始调查工作的英国国防部对媒体表示，将努力确保这样的错误不再发生。国防部一名发言人说："国防部十分严肃地对待数据处理的责任。"

保守党议员埃伍德(Tobias Ellwood)则对此表示，国防部开展调查固然好，但是尽快让这些译员离开阿富汗才是更加紧迫的事务。"他们在阿富汗每多滞留一天，无法离境的风险就增加一分。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Evacuees from Afghanistan arrive at Hamad International Airport in Qatar's capital Doha on the first flight carrying foreigners out of the Afghan capital since the conclusion of the US withdrawal last month, September 9, 2021. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

美军撤离后首架民航班机飞离喀布尔  10.09.2021

一架卡塔尔航空公司的航班，载着包括美国和其他西方国家公民在内的近200名乘客，从塔利班控制的喀布尔出发，顺利飞抵多哈机场。  

In this Monday, Oct. 16, 2016 photo, Rameen, a young gay Afghan, poses with his back to the camera in Kabul, Afghanistan. To be homosexual in Afghanistan is to live in fear. Rameen and Naveed, another young gay man, have lost count of the number of times they've been lured into dangerous situations by men they believed they were meeting for dates. Both men describe being robbed, beaten up and blackmailed, and receiving death threats; they’ve even survived police “honey traps” that could have seen them thrown in prison without charge, simply on suspicion of being gay. (AP Photos/Massoud Hossaini) |

「塔利班想剷除我们」 阿富汗同志悲歌 08.09.2021

塔利班再次掌权不到一个月，已开始在街头搜捕LGBT人士，对他们实施殴打、强暴、甚至直接杀害。德国之声访问了受困喀布尔的LGBT人士，记录他们的恐惧，以及他们曾有过的短暂自由。

13,09.2021 WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 13: U.S. Secretary of State Antony Blinken testifies virtually in a House Foreign Affairs Committee on Capitol Hill on September 13, 2021 in Washington, DC. The committee questioned Blinken about the steps President Joe Biden's administration took during the withdrawal of troops in Afghanistan. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

联合国募款助阿富汗 布林肯驳中国「背弃盟友说」 14.09.2021

如何避免阿富汗陷入人道危机最近成为关键。联合国13日为阿富汗筹资了10亿美元，德美两国也将各自加码。與此同时，中国影响也成为美国检讨撤军的其中一个焦点。

广告

媒体看中国

默克尔和习近平会晤

德语媒体：默克尔的对华政策缺乏远见

默克尔历时十六年的总理生涯即将结束，下一届德国政府将会采取怎样的对华政策已然成为当前联邦大选中的热门话题。  