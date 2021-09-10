英国防部严重乌龙 泄露数百阿富汗译员信息

(德国之声中文网) 英国广播公司(BBC)9月21日报道了这则消息，指出英国国防部在一封电子邮件中泄露了250名阿富汗当地译员的电子邮件地址，部分人员甚至还被匹配了照片；接收到这封群发邮件的人，都可看到上述信息，因此这些译员的人身安危可能受到塔利班的威胁。

英国国防部已经就此案展开调查，并且向牵涉其中的译员提供帮助。BBC报道称，这些译员大部分仍然滞留在阿富汗境内。也有部分译员已经成功离境。

曾任英国国防部国务秘书的马瑟(Johnny Luther Mercer)批评说，英国政府在公开场合赞扬自己的撤军行动有点过分，而内政部和国防部在为阿富汗当地工作人员尽义务时的"犯罪般的疏失"却遭到了掩盖。马瑟指出，大多数(为英军工作的)阿富汗当地人员都被滞留在境内。马瑟在接受BBC采访时说，这些滞留在阿富汗的译员将会受到此次邮件泄密的重大影响。"内政部和国防部的疏失已经导致阿富汗盟友'遭到塔利班肆无忌惮的追捕'。"

英国皇家空军8月底停止了撤离行动

邮件本意帮助当地译员

BBC引述国防部称，这封群发电邮的最初目的是调查250名阿富汗当地工作人员的当前处境，并且向他们保证英国将竭尽所能致力于将他们带到英国。邮件还呼吁这些当地工作人员"避免让自己以及家人身处风险之中、不要在不安全的情况下冒险离开当前藏身地"。BBC还从知情人士处获悉，部分阿富汗当地译员在回复这封群发邮件时，还不慎选择了"回复所有人"之选项，导致他们的处境为数百人所得知；而英国国防部则在第一封邮件发出半小时后再群发了第二封邮件，表示此前第一封邮件造成了数据泄露："请立即删除前一封邮件、您的电邮地址可能已遭泄露。"阿富汗工作人员还被建议立刻更换电邮地址。

英国国防部在今年6月还曾发生另一起泄密事件：一名职员不慎将机密文件遗忘在一个公交站点。

BBC在报道中点评指出，此次电邮泄密"很有可能是人为疏失"。"尽管道歉很诚恳，但是假如这些姓名、电邮地址、照片落入他手，显然就值得担忧。"

已经开始调查工作的英国国防部对媒体表示，将努力确保这样的错误不再发生。国防部一名发言人说："国防部十分严肃地对待数据处理的责任。"

保守党议员埃伍德(Tobias Ellwood)则对此表示，国防部开展调查固然好，但是尽快让这些译员离开阿富汗才是更加紧迫的事务。"他们在阿富汗每多滞留一天，无法离境的风险就增加一分。"

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