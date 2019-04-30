 英国防大臣因「华为讨论」外泄被开除 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2019

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时政风云

英国防大臣因「华为讨论」外泄被开除

先前媒体引述「消息人士」报导，英国政府内部关于如何定位华为设备的最新讨论，触发英国政府展开调查，要找出这位泄露重要消息的「消息人士」。不到一个月的时间，英国国防大臣便因此被开除。

England Verteidigungsminister Gavin Williamson (Reuters/A. Konstantinidis)

英国国防大臣威廉森称自己没有以「任何形式」参与泄密案

(德国之声中文网) 5月1日，英国唐宁街首相府确认，国防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson，又译韦廉信）因涉嫌从国家安全委员会泄露有关政府就华为的讨论被开除。

虽然威廉姆森极力辩驳，却仍然无法挽回首相的信任。这突如其来的决定很可能让英国首相特蕾沙·梅因脱欧而损毁的形象再遭重挫。但同时，这项开除令也显示这位首相如何严肃看待国家安全委员会这个机关情报外泄的问题。英国国家安全委员会的工作内容是讨论英国的国安问题、情报蒐集与国防戰略，特蕾沙·梅只允许她内阁中的特定部长加入讨论，也尽可能维持讨论内容的机密性。

在写给威廉森的信函当中，特蕾沙·梅写道，关于泄密案的调查「提供了具有说服力的证据支持，你应当为这未经授权的资料外泄负责任。」并说: 「关于解释这起泄密案的说法，目前没有其他可以相信的版本。」

威廉森辩驳道: 「对于你们感觉到国家安全委员会泄露出的信息可能来自于我的部门，我感到非常遗憾。我坚定地相信这不是事实。」他说: 「我强烈否认我在这起泄密案中有任何形式的参与，而我也很有自信的说，我的立场能因一项全面而正式的调查获得证实。」

特蕾沙·梅指派国际发展大臣莫佩琳(Penny Mordaunt)接任国防大臣，再安排监狱事务大臣斯图尔特(Rory Stewart)接手其原职。

华为有限度参与英国5G网络

上周，英国的每日电讯报引述「消息人士」报导，英国首相特蕾沙·梅已经批准中国电信技术公司华为帮助在英国建设5G网络的过程中，在有限范围内扮演某种角色，例如替英国的5G网络搭建天线。

报导一出，华为在第一时间发布简短声明，表示乐于看到相关报道中的内容。 美国则在随后表示，美国不认为5G网络的核心与非核心设备之间有任何差别， 而华盛顿也将重新审视是否继续与使用华为设备的盟国分享情报。至于英国政府内部，在报道露出之后便开始在探讨是哪位内阁成员私底下分享讯息给媒体。 卫报的报导指出，一旦该内阁成员的身分被公布，不论他的官阶多高，都可能面临被迫下台的局面。

罗法/杨威廉(综合报道)

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