 英国闹油荒 加油站大排长龙 | 经济纵横 | DW | 28.09.2021

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经济纵横

英国闹油荒 加油站大排长龙

英国脱欧带来的后续效应导致许多加油站油槽见底。大批消费者在仍营业的加油站外大排长龙试图囤油。多家燃油供应商联合呼吁民众停止恐慌抢购。

England - Benzinknappheit

（德国之声中文网） “我们呼吁所有消费者，依照平时的用量购买燃料。”英国石油（BP）、埃索石油（ESSO）、壳牌（Shell）及其他同行业者在一份联合声明中对消费者喊话，目前仍有足够燃料，业者与英国政府正尽力为全国各地加油站提供汽油，希望民众不要恐慌性抢购。 

造成英国燃料供应危机的原因是卡车司机人力不足。一些加油站因油槽见底暂停营业后引发连锁效应：许多车主为了抢油开始在仍营业的加油站前大排长龙。 

若情势在未来几天内不见改善，英国政府考虑采取临时措施，出动部分军队油罐车司机运油以稳定燃料供应链。 

代表上千家独立加油站的英国汽油零售商协会（PRA）表示，该协会三分之二的会员已经没有存货。PRA主席马德森（Brian Madderson）称，消费者的恐慌抢购是造成燃料短缺的原因。 

England - Benzinknappheit

英国民众大排长龙等待加油

英国公共服务业总工会(Unison)呼吁优先让医生、教师、警察等关键产业的工作人员获得汽油。工会秘书长麦卡尼（Christina McAnea）表示，政府可以通过使用紧急权利，让特定加油站只向关键行业的员工提供汽油。 

除了汽油外，英国超市也因为卡车司机不足而出现供货危机。 

为解决供应短缺的危机，英国首相约翰逊上周末刚放宽对外国卡车司机及其他专业人员的签证限制。这项举措显然背离了约翰逊自脱欧以来奉行的限制性移民政策。 

（法新社、德新社） 

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