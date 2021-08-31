 英国铁路工会宣布将举行30年来最大规模罢工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.06.2022

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新闻广角

英国铁路工会宣布将举行30年来最大规模罢工

英国铁路工人工会周二表示，6月底将举行为期三天的大罢工。此次罢工将瘫痪英国整个铁路网。工会方面称，这将是30多年来铁路部门最大规模的罢工活动。

England | Bahnhof Waterloo Station in London

（德国之声中文网）英国铁路、海事和运输工人全国联盟宣布，铁路系统超过5万名工作人员将在6月21日、23日和25日举行大罢工。罢工的原因是抗议冻结工资上涨和裁减员工。

该工会同时还宣布，伦敦地铁工作人员也将在6月21日举行罢工活动，表达对裁员计划以及养老金安排的不满。

本周一（6月6日）伦敦地铁员工举行的24小时罢工已经给通勤者造成极大困扰。

英国铁路、海事和运输工人全国联盟秘书长林奇（Mick Lynch）说：“虽然我们在谈判中做出了最大努力，但由于有政府的支持，铁路公司没有认真对待铁路员工的关切。”

他说，现在工会要开展持续性的罢工活动，瘫痪英国铁路网络。

英国铁路运输集团(Rail Delivery Group)呼吁铁路、海事和运输工人全国联盟取消罢工计划。集团方面表示，目前铁路旅客数量仅恢复到新冠疫情前75%的水平。

英国铁路运输集团主席蒙哥马利(Steve Montgomery)说：“没有人会从罢工中受益。员工会失去工资，铁路公司失去重要的收入就更难负担加薪，而且乘客和企业也会受到严重影响。”

他说：“虽然我们会尽可能地维持尽可能多的线路运行，但不幸的是，如果罢工活动继续下去，重大的影响将不可避免。”

英国交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示，政府正在与铁路公司合作以减少罢工造成的影响。他还指责工会操之过急。

由于缺乏人手，再加上10%的通胀率给生活成本带来的压力，英国很多行业的雇主迅速提高了雇员的工资水平。

（路透社）

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