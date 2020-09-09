 英国通过《内部市场法案》 议会授权违约？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2020

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时政风云

英国通过《内部市场法案》 议会授权违约？

英国下议院周一通过一项将改写脱欧协议的争议性法案。这项由英国首相约翰逊提出的《内部市场法案》被欧盟认为是违约行为。

UK Johnson will Brexit-Deal noch vor Weihnachten ins Parlament einbringen (AFP/D. Leal-Olivas)

（德国之声中文网）英国下议院周一（9月14日）二读通过了《内部市场法案》，以340票赞成及263票反对通过该案。这项法案将单方面对英国一月与欧盟达成的脱欧协议进行修改。法案表决通过后，英国议员将在未来数日内展开密集辩论。英国首相约翰逊在法案一读通过前指责欧盟危害英国的领土完整性，迫使英国政府必须采取行动制订新法案。

根据英国政府数日前突然提出的新计划，脱欧协议中有关北爱尔兰的多项规定将被单方面更改。法案内容主要关于北爱尔兰货物关税规定以及对英国企业的国家补贴。

欧盟认为英国的《内部市场法案》明显违反脱欧协议并对此表达强烈不满。英国政府也承认，此举“在极为特定和有限”范围内违反国际法。约翰逊强调，对脱欧协议的吹毛求疵有其必要性，英国需要一个“安全网络”以保护北爱尔兰和英国其他地区之间的关系。

约翰逊的做法在其所属的保守党中也激起了千层浪。包括脱欧派在内的许多托利党人都不愿参与这项“违约行动”。他们在议会展开辩论前已要求撤回相关草案。英国前任首相卡梅伦以及约翰·梅杰都在反对的行列中。两人担心英国此举可能丧失国际信誉，并且危及脆弱的北爱尔兰和平。即将进行的脱欧后续议会审议究竟会出现何种结果，目前充满未知数。

张筠青/达扬（法新社、德新社、路透社）

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