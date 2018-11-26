英国通讯监管局将调查央视“电视认罪”问题

（德国之声中文网）一名英国私人侦探要求该国通讯管理部门撤销中国中央电视台在英国的播放许可，理由是中央电视台参与了强迫他电视认罪和监禁的行为。

2014年，彼得·汉弗雷（Peter Humphre 又译：韩飞龙）在上海一家法庭被判处两年多监禁。提前六个月获释后，他已被遣返英国。他要求英国通讯监管部门Ofcom对中国央视予以必要的处罚。

汉弗雷写给Ofcom的信中写道："中央电视台的记者同警方合作，提取、录制口供，并最终编辑播出。"

汉弗雷指责中国当局，强迫他服用药物后关进狭小的铁笼内，以逼取他的口供。"随后，中央电视台记者将镜头对准我，录制我宣读警方准备好的供词。"他表示，中央电视台随后透过其国际频道在全球范围内播出了上述画面。

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"不会是最后一个"

汉弗雷对法新社表示，他是第一个因逼供和电视认罪对中国有关部门提起诉讼的人，但"决不会是最后一个人"。

英国通讯监管部门Ofcom一名发言人证实他们已经收到相关投诉，"并会优先处理。"他表示："如果调查结果显示，确实存在违反英国法律的行为，我们将采取必要的措施。"Ofcom有权对违反英国法规的广播电视机构进行制裁，情形特别严重时，甚至可以没收相关机构的播放许可。

此前，英国通讯监管机构Ofcom曾取消伊朗官方媒体在英国的播放许可，理由是该媒体协助伊朗警方记录并播放了一名加拿大籍伊朗记者电视认罪的画面。

汉弗雷及其美籍华人妻子虞英曾曾调查葛兰素史克公司在中国涉嫌的贿赂行为。

他们夫妇俩经营的侦探公司曾受雇于葛兰素史克公司调查该公司驻华主管的性丑闻及其他问题。然而此后不久，葛兰素史克公司成了中国政府的调查对象。

达扬/凝炼（法新社）