 英国通信管理局再次对CGTN处以罚款 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国通信管理局再次对CGTN处以罚款

英国通信管理局8月26日以违反公平和隐私为由，对中国环球电视网（CGTN) 处以20万英镑罚款。今年3月，该监管机构已对CGTN处以过22.5万英镑罚款。CGTN今年2月被吊销在英国的广播执照，但近日已恢复了在英国的播出。

China CGTN TV Sender

CGTN受中国政府资助并受中宣部领导

（德国之声中文网）今年3月8日，英国监管机构通信管理局(Ofcom)以违反公平、隐私和公正性规定为由对中国环球电视网（CGTN，又称中国国际电视台）处以22.5万英镑的罚款。其中10万英镑针对英国公民韩飞龙（Peter Humphrey）提出的投诉。另外12.5万英镑罚款涉及CGTN2019年播出的5个有关香港民主抗议的节目。英国通信管理局在公告中称，CGTN分别在2013年8月和2014年7月播放了英国人韩飞龙（Peter Humphrey）公开认罪的视频，“侵犯其个人隐私”。其有关2019年中国香港“修例风波”的报道“未能保持应有的公正性”。

本周四，英国通信管理局针对前英国驻香港领事馆工作人员郑文杰（Simon Cheng）和香港铜锣湾书店股东桂敏海（Gui Minhai）的投诉，再次对CGTN处以罚款，金额为20万英镑。英国通信管理局认为，CGTNC播出郑文杰认罪视频没有尊重其隐私，没有报道其认罪时所处的环境和境遇；在有关桂敏海的报道中没有采取足够的措施保证公平性。桂敏海称，他是 "在被隔离关押的情况下被迫接受采访的"。

CGTN是中国中央广播电视总台旗下的全球电视网，受中国政府资助并受中宣部领导。CGTN于2016年底开播，前身是中央电视台外语国际频道。

英国通信管理局今年２月初吊销了CGTN在英国的广播许可，理由是持有该频道执照的星华传媒公司（Star China Media Limited）对于CGTN的输出内容并没有编辑控制权，而英国的广播执照持有者必须拥有对其内容的编辑责任权，并且不得受政治机构控制。英国通信管理局还称，有权对CGTN拥有执照时播出的节目进行处罚。

Schweden - Gui Minhai

桂敏海称自己被迫接受采访

中国官媒有太多方法可绕过西方监管

尽管被英国通信管理局吊销了在英国的广播执照，但是，由于法国最高视听委员会（CSA）今年3月3日批准了CGTN在该国落地的申请，按照《欧洲跨境电视公约》，CGTN因此重新获得了在该协定所有缔约国的落地权，其中包括英国和德国。相对于英国和德国，获得法国的广播许可只需要满足技术要求。按照法国的规定，只要频道通过法国卫星播出，并从法国传输信号，就可以获得广播许可。

8月20日，CGTN发言人称，伦敦当地时间8月20日，CGTN英语新闻频道已在英国覆盖广泛的Freeview数字地面电视平台第264号频道开始24小时整频道播出。英国通信管理局而后表示，CGTN并不持有英国的广播许可证，但在某些设备上，Freeview的观众可以选择使用Vision TV等服务来观看包括CGTN在内的网络直播节目。这些都是通过互联网提供的，不需要广播许可证。

美国之音援引美国学者、前五角大楼情报分析师盖瑞特（Dan Garrett）指出，“西方民主国家用传统的监管媒体的做法去应对中共的信息攻势已经完全跟不上节奏，因为中国的官媒和外宣系统已经超越了一般宣传范畴，而已成为北京信息战的一部分。”他表示，正如在英国看到的CGTN案例，监管方法太被动，对方有太多方法可以绕过监管。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

英监管机构对CGTN罚款22.5万英镑

英国通信管理局（Ofcom）本周一（3月8日）以违反公平、隐私和正当公正性规则为由，对中国环球电视网CGTN处以22.5万英镑罚款，并裁定香港两名异见人士提出的两宗投诉成立。中国外交部立即出面抗议。  

停播争议后 CGTN重回德国电视网

德国沃达丰有线电视网络上又可以看到CGTN了。此前在英国媒体监管机构取消CGTN播出牌照后，按照欧洲跨境电视协议，其在德国的播放许可也失效，德国有近四周时间无法播放CGTN。这次复播则是因为法国监管机构开了绿灯。  

中国CGTN绕道法国争取欧洲播映权

英国在2月初吊销了中国环球电视网（CGTN）在英国的牌照，中国也予以回击，禁止英国国家广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国播放。现在，CGTN转往法国寻求解方。  

强迫自白受害者联署 敦促欧洲禁播中国CGTN

一群「被迫在中国电视上认罪」的受害者们呼吁欧洲通信卫星公司（Eutelsat）应重新评估该频道的上架事宜。  

媒体：英国有望恢复播出CGTN

《金融时报》4月9日报道称，英国可能很快恢复播出中国环球电视网（CGTN）的频道。其背景是法国监管部门已经向CGTN开了绿灯，允许其落地播出。  

相关内容

Media stock. A sign at the offices of Ofcom (Office of Communications) in Southwark, London. Picture date: Wednesday July 6, 2011. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:11143592

英监管机构对CGTN罚款22.5万英镑 09.03.2021

英国通信管理局（Ofcom）本周一（3月8日）以违反公平、隐私和正当公正性规则为由，对中国环球电视网CGTN处以22.5万英镑罚款，并裁定香港两名异见人士提出的两宗投诉成立。中国外交部立即出面抗议。

LONDON - JANUARY 18: The OFCOM (Office of Communication) logo on the front of their headquarters on January 18, 2007 in London. Media watchdog Ofcom, who have received over 30,000 complaints over bullying and racism towards Shilpa Shetty on their Celebrity Big Brother programme, have said that it is Channel 4's responsibility to respond to viewer concerns. (Photo by Bruno Vincent/Getty Images)

英国吊销中国环球电视网广播执照 04.02.2021

英国通信管理局裁定吊销中国环球电视网在英国的广播执照。英国方面指出，由于该台最终是由中国共产党所控制，这不被英国广播法规允许。在英国宣布吊销CGTN执照同日，中国外交部批评英国广播公司播出“假新闻”并要求道歉。

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 04: Scenes from a programme from the CGTN archive are displayed on a computer monitor on February 04, 2021 in London, England. Ofcom say that Star China Media Limited (SCML) who owns the licence for China Global Television Network (CGTN) doesn't have day-to-day editorial control over the channel, which is against its rules. (Photo by Leon Neal/Getty Images)

强迫自白受害者联署 敦促欧洲禁播中国CGTN 12.04.2021

一群「被迫在中国电视上认罪」的受害者们呼吁欧洲通信卫星公司（Eutelsat）应重新评估该频道的上架事宜。

广告

评论分析

著名演员赵薇疑遭封杀，其主演作品被多个中国网络平台除名

长平观察：从称颂塔利班到围观赵薇

传言中国明星赵薇的各种影视作品在若干平台上都被下架。时评人长平认为，跟塔利班制造的混乱时局不同，在中国，通往“再教育营”的道路永远秩序井然。  