英国通信管理局再次对CGTN处以罚款

（德国之声中文网）今年3月8日，英国监管机构通信管理局(Ofcom)以违反公平、隐私和公正性规定为由对中国环球电视网（CGTN，又称中国国际电视台）处以22.5万英镑的罚款。其中10万英镑针对英国公民韩飞龙（Peter Humphrey）提出的投诉。另外12.5万英镑罚款涉及CGTN2019年播出的5个有关香港民主抗议的节目。英国通信管理局在公告中称，CGTN分别在2013年8月和2014年7月播放了英国人韩飞龙（Peter Humphrey）公开认罪的视频，“侵犯其个人隐私”。其有关2019年中国香港“修例风波”的报道“未能保持应有的公正性”。

本周四，英国通信管理局针对前英国驻香港领事馆工作人员郑文杰（Simon Cheng）和香港铜锣湾书店股东桂敏海（Gui Minhai）的投诉，再次对CGTN处以罚款，金额为20万英镑。英国通信管理局认为，CGTNC播出郑文杰认罪视频没有尊重其隐私，没有报道其认罪时所处的环境和境遇；在有关桂敏海的报道中没有采取足够的措施保证公平性。桂敏海称，他是 "在被隔离关押的情况下被迫接受采访的"。

CGTN是中国中央广播电视总台旗下的全球电视网，受中国政府资助并受中宣部领导。CGTN于2016年底开播，前身是中央电视台外语国际频道。

英国通信管理局今年２月初吊销了CGTN在英国的广播许可，理由是持有该频道执照的星华传媒公司（Star China Media Limited）对于CGTN的输出内容并没有编辑控制权，而英国的广播执照持有者必须拥有对其内容的编辑责任权，并且不得受政治机构控制。英国通信管理局还称，有权对CGTN拥有执照时播出的节目进行处罚。

桂敏海称自己被迫接受采访

中国官媒有太多方法可绕过西方监管

尽管被英国通信管理局吊销了在英国的广播执照，但是，由于法国最高视听委员会（CSA）今年3月3日批准了CGTN在该国落地的申请，按照《欧洲跨境电视公约》，CGTN因此重新获得了在该协定所有缔约国的落地权，其中包括英国和德国。相对于英国和德国，获得法国的广播许可只需要满足技术要求。按照法国的规定，只要频道通过法国卫星播出，并从法国传输信号，就可以获得广播许可。

8月20日，CGTN发言人称，伦敦当地时间8月20日，CGTN英语新闻频道已在英国覆盖广泛的Freeview数字地面电视平台第264号频道开始24小时整频道播出。英国通信管理局而后表示，CGTN并不持有英国的广播许可证，但在某些设备上，Freeview的观众可以选择使用Vision TV等服务来观看包括CGTN在内的网络直播节目。这些都是通过互联网提供的，不需要广播许可证。

美国之音援引美国学者、前五角大楼情报分析师盖瑞特（Dan Garrett）指出，“西方民主国家用传统的监管媒体的做法去应对中共的信息攻势已经完全跟不上节奏，因为中国的官媒和外宣系统已经超越了一般宣传范畴，而已成为北京信息战的一部分。”他表示，正如在英国看到的CGTN案例，监管方法太被动，对方有太多方法可以绕过监管。

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