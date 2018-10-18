英国退盟峰会：又错过一次机会

（德国之声中文网）又一次未能与英国达成一致。这也意味着，可能不会有11月中旬的英国退盟特别峰会。因为，既然无法与英国人达成最终协议，召开这样的特别峰会又有何益？虽然时间吃紧--无论是否达成交易，明年3月，英国得退出欧盟--，双方仍未能取得进展。没有协议的"英国退盟"有可能使百万、千万公民面对一片混乱--经济、司法乱局。

昨晚（10月17日），众多成员国政府首脑显示出颇有信心的样子。然而，这不过是做做样子而已。欧盟理事会常任主席图斯克可能是唯一一个公开表现出不同态度的人。他说，他"看不到表示乐观的理由"。其实，说了这句话的他恰恰保持了一位现实主义者的姿态。

爱尔兰边界问题悬而未决

所涉及的依然是这两个关键点：英国退出后，欧盟公民的权益以及属于联合王国的北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间的边界。该边界未来将是欧盟外部边界。双方都认为，它不应成为设隔离装置和实行边检的有形边界。然而，一旦包括北爱尔兰在内的联合王国退出欧盟内部市场及关税联盟，有形边界便难以避免。

伦敦方面当然愿意继续与欧盟自由交换货物，但无意保留人员自由交换。就此，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）强调指出，"我们团结一致，这是欧洲的强处"。的确，迄今，没有任何其它成员国特立独行，要求向伦敦提供特惠条件。

法国总统马克龙则更进一步。他表示，若其余27国领导人都置喙其中，那就麻烦了。他提醒说：负责英国退盟谈判的是欧盟首席谈判人巴尼耶（Michel Barnier） ，他一个人才有相关授权。

马克龙希望将谈判全权交给巴尼耶

很多人渐生不满

接下去怎么走，暂不清楚。峰会在结束声明中指出，一旦巴尼耶取得"决定性进展"，就将举行新的峰会。然而，巴尼耶已表示过，他还需要"很多时间"。相关协议尚需欧盟议会表决同意。议会人民党团主席韦伯（Manfred Weber）有点儿着急了。他称，若谈判程序无休无止，这是不能令人接受的。他强调，谈判程序决计不能延展至来年的欧盟议会选举，因为，选民们 "想知道，英国退盟对他们的日常生活意味着什么"。

默克尔抵达峰会现场时想必已感到谈判的艰巨性

卢森堡人贝特尔以一种调侃的口吻说道："为能找到解决办法，只要有必要，我来多少次都没关系。不过，我来这里，可不是为了喝上一杯咖啡，吃两块点心"。