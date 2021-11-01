2016年6月23日，英国就是否留在欧盟举行全民公投，并以微弱多数决定退出欧盟。

英国在1973年加入欧洲共同体，并在1975年举行了是否应该继续留在欧共体的公投，结果过半数投票者支持留在欧共体。然而英国国内始终存在强烈的欧洲怀疑主义的声音。2013年，英国首相大卫·卡梅伦表示如果保守党在2015年大选获胜，将举办是否退出欧盟的公投。 2017年3月底，英国已按照《里斯本条约》第50条启动脱欧程序。英国和欧盟方面的代表展开详尽的会谈。估计谈判将持续数年时间。