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2016年6月23日，英国就是否留在欧盟举行全民公投，并以微弱多数决定退出欧盟。
英国在1973年加入欧洲共同体，并在1975年举行了是否应该继续留在欧共体的公投，结果过半数投票者支持留在欧共体。然而英国国内始终存在强烈的欧洲怀疑主义的声音。2013年，英国首相大卫·卡梅伦表示如果保守党在2015年大选获胜，将举办是否退出欧盟的公投。
2017年3月底，英国已按照《里斯本条约》第50条启动脱欧程序。英国和欧盟方面的代表展开详尽的会谈。估计谈判将持续数年时间。
英法之间渔业权纠纷进一步激化：英国外交大臣已向法国发出最后通牒，要求法方在48小时内做出让步，否则将向法国提出索赔。
英國脫歐之後，英法兩國針對英屬澤西島（Jersey）的漁權爭端不斷，近日爭議再度升溫，法國政府發出最後通牒。
布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。
英国脱欧带来的后续效应导致许多加油站油槽见底。大批消费者在仍营业的加油站外大排长龙试图囤油。多家燃油供应商联合呼吁民众停止恐慌抢购。
受劳动力短缺、能源价格上涨的影响，英国超市里饮料和肉类的供应已经出现紧张。政府则发出安民告示，呼吁民众不要恐慌性购物。
疫情和脱欧让英国正经历着一场史无前例的人员和物资短缺，这个问题也阻碍着英国在新冠疫情解封后的的经济复苏。
根据英国高校统一申请机构UCAS今年7月发布的统计数字，最新一个学期的欧盟学生申请数量仅有28400份，比以往暴跌43%；与此同时，中国学生申请英国高校的人数则达到了28490份，首次超过了欧盟。
言辞友好，但不热情：德国总理默克尔在对英国作告别访问时表示，愿开启两国关系新篇章，不过，为此尚需时间。
英国在脱离欧盟后双边贸易额下降。英国希望在世界贸易中开辟另一个高端消费品和专业服务的出口市场，加入CPTPP可以加强伦敦在国际贸易上的实力。
去年新加入德国籍的外国人数量减少了15%。其中的原因同英国脱欧和新冠疫情大有关联。
英国内政部公布最新移民数据，大批港人申请移居英国引起关注。英国内政大臣强调，英国会坚持自由并履行承诺。
脱欧、全然不同的新冠政策、不允许难民家属后继入境：未来数月，德国选项党（AfD）意欲以这些主张在选民中赢分。
英国贸易部长在31日举行七国集团会议前夕，发布声明重申她会推动盟国禁止强迫劳动与窃取知识产权等「恶性」贸易活动。她也告诉英国媒体，世贸必须改变对待中国的规则。
英国16日公布脱欧後的重大外交与国防政策转变，首相约翰逊表示，虽然中国是英国经济安全的最大威胁，但英国应避免对中国采取冷战心态。
英国国家统计局3月12日发布最新数据，指出今年一月英国的GDP比去年同期衰退了2.9%。一方面，连续数月的防疫措施造成了巨大经济损失，而英国脱欧也重挫了与欧盟的贸易。
德国今年1月出口环比小幅上升，但仍低于疫情前的水平。数据显示，中国业务对德国出口经济愈发重要，但德英贸易却在英国退欧后骤然减少。
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