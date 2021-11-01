为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

英国退欧

2016年6月23日，英国就是否留在欧盟举行全民公投，并以微弱多数决定退出欧盟。

英国在1973年加入欧洲共同体，并在1975年举行了是否应该继续留在欧共体的公投，结果过半数投票者支持留在欧共体。然而英国国内始终存在强烈的欧洲怀疑主义的声音。2013年，英国首相大卫·卡梅伦表示如果保守党在2015年大选获胜，将举办是否退出欧盟的公投。 2017年3月底，英国已按照《里斯本条约》第50条启动脱欧程序。英国和欧盟方面的代表展开详尽的会谈。估计谈判将持续数年时间。

The British trawler kept by French authorities docks at the port in Le Havre, western France, Thursday, Oct. 28, 2021. French authorities fined two British fishing vessels and kept one in port overnight Thursday Oct.28, 2021 amid a worsening dispute over fishing licenses that has stoked tensions following the U.K.'s departure from the European Union. (AP Photo/Michel Euler)

渔权纠纷升级 英向法发出48小时最后通牒 01.11.2021

英法之间渔业权纠纷进一步激化：英国外交大臣已向法国发出最后通牒，要求法方在48小时内做出让步，否则将向法国提出索赔。
(FILES) In this file photo taken on May 6, 2021 French fishing boats protest in front of the port of Saint Helier off the British island of Jersey to draw attention to what they see as unfair restrictions on their ability to fish in UK waters after Brexit. - French government called for 169 vessels to be granted definitive access to British waters off Jersey before their existing temporary licences expired on September 30, 2021. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

英屬澤西島漁權爭議 法国發出最後通牒  23.10.2021

英國脫歐之後，英法兩國針對英屬澤西島（Jersey）的漁權爭端不斷，近日爭議再度升溫，法國政府發出最後通牒。
Polis and EU flags during the celebration of the Polish Independence Day organised by KOD (Committee for the Defence of Democracy). Krakow, Poland on 11 November, 2017. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

不服欧盟法律 波兰走上退出欧盟之路？ 08.10.2021

布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。

Out of use signs are attached to pumps at a BP petrol station in west London on September 24, 2021. - The UK government today urged the public against panic-buying as some petrol stations closed pumps due to a lack of lorry drivers to deliver fuel. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

英国闹油荒 加油站大排长龙 28.09.2021

英国脱欧带来的后续效应导致许多加油站油槽见底。大批消费者在仍营业的加油站外大排长龙试图囤油。多家燃油供应商联合呼吁民众停止恐慌抢购。

A sign requesting shoppers' patience about products temporarily out of stock is displayed on empty shelves in a supermarket at Nine Elms, south London on July 22, 2021. - British supermarkets and suppliers warned today of possible food shortages due to staff self-isolating, as rising coronavirus cases threaten chaos after the government controversially eased all restrictions earlier this week. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

英国食品供应紧张 政府呼吁民众不必恐慌 23.09.2021

受劳动力短缺、能源价格上涨的影响，英国超市里饮料和肉类的供应已经出现紧张。政府则发出安民告示，呼吁民众不要恐慌性购物。
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++ McDonald's moving non-US tax base to UK. File photo dated 07/02/13 of a general view of a McDonald's logo, as the fast food firm is moving its non-US tax base to Britain from Luxembourg as it battles EU regulators over its tax affairs. Issue date: Thursday December 8, 2016. The chain is to create a new UK-based holding company through which its non-US royalties will be routed. See PA story CITY McDonalds. Photo credit should read: Rui Vieira/PA Wire URN:29404614 |

找不到司机送货 英国麦当劳暂停供应奶昔 24.08.2021

疫情和脱欧让英国正经历着一场史无前例的人员和物资短缺，这个问题也阻碍着英国在新冠疫情解封后的的经济复苏。
LONDON - NOVEMBER 07: Chinese and British flags fly on Pall Mall on November 7, 2005 in London, England. The Chinese President, Hu Jintao, will make a state 3 day visit to Britain on November 8. The last Chinese president to have visited was Jiang Zemin in October 1999. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)

中国赴英留学生人数首次超过欧盟 05.08.2021

根据英国高校统一申请机构UCAS今年7月发布的统计数字，最新一个学期的欧盟学生申请数量仅有28400份，比以往暴跌43%；与此同时，中国学生申请英国高校的人数则达到了28490份，首次超过了欧盟。
Angela Merkel visit to UK. Prime Minister Boris Johnson welcomes the Chancellor of Germany, Angela Merkel, to Chequers, the country house of the Prime Minister of the United Kingdom, in Buckinghamshire. Picture date: Friday July 2, 2021. See PA story POLITICS Merkel. Photo credit should read: David Rose/Daily Telegraph/PA Wire URN:60698115

默克尔对英国的告别访问：友好但不亲热 03.07.2021

言辞友好，但不热情：德国总理默克尔在对英国作告别访问时表示，愿开启两国关系新篇章，不过，为此尚需时间。

TOPSHOT - Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he holds a remote press conference to update the nation on the post-Brexit trade agreement, inside 10 Downing Street in central London on December 24, 2020. - Britain said on Thursday, December 24, 2020 an agreement had been secured on the country's future relationship with the European Union, after last-gasp talks just days before a cliff-edge deadline. (Photo by Paul GROVER / POOL / AFP) (Photo by PAUL GROVER/POOL/AFP via Getty Images)

脱欧后拼贸易 英国盼加入CPTPP 22.06.2021

英国在脱离欧盟后双边贸易额下降。英国希望在世界贸易中开辟另一个高端消费品和专业服务的出口市场，加入CPTPP可以加强伦敦在国际贸易上的实力。
Bildnummer: 51535943 Datum: 12.11.2006 Copyright: imago/suedraumfoto Verfassung, Grundgesetz, Einbürgerungstest und trotzdem abgelehnt? , Objekte; 2006, Symbolfoto, Einbürgerung, Test, Tests, Schriftzug, Bundesadler, Scrabblestein, Scrabblesteine, Immigration, Landeskundetest, Landeskundetests, Einbürgerungstest, Einbürgerungstests, Einwanderung, Buch, Bücher, Gesetz, Gesetze, Recht, Gesetzestext, Gesetzestexte, GG, Gesetzbuch, Gesetzbücher, Wissenstest, Kuli, Kugelschreiber,; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, , Gesellschaft o0 Politik, Staatsbürgerschaft

为何去年加入德国籍的人数下降？ 30.05.2021

去年新加入德国籍的外国人数量减少了15%。其中的原因同英国脱欧和新冠疫情大有关联。
Hundreds of activists march to British Consulate in Admiralty, urging the UK Government to grant full citizenship to British National (Overseas) and Citizens of the UK and Colonies passport holders. 01SEP19 SCMP / Nora Tam picture alliance

移民潮? 香港英国签证申请数远超欧盟 28.05.2021

英国内政部公布最新移民数据，大批港人申请移居英国引起关注。英国内政大臣强调，英国会坚持自由并履行承诺。
Fernsehkameras sind in der Dresdener Messehalle beim Bundesparteitag der AfD vor dem Podium zu sehen. Ein Thema ist der Beschluss des Wahlprogramms für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

德国选项党提出激进大选主张 12.04.2021

脱欧、全然不同的新冠政策、不允许难民家属后继入境：未来数月，德国选项党（AfD）意欲以这些主张在选民中赢分。

Secretary of State for International Trade and President of the Board of Trade Liz Truss leaves 10 Downing Street after Boris Johnson's first cabinet meeting as Prime Minister on 25 July, 2019 in London, England. On his first day as the UK's Prime Minister, Boris Johnson carried out an extensive Cabinet reshuffle with appointments of key Brexit loyalists to the Government to help him get Britain out of the EU by October 31. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

G7前夕暗批中国 英吁终止恶性贸易行为 31.03.2021

英国贸易部长在31日举行七国集团会议前夕，发布声明重申她会推动盟国禁止强迫劳动与窃取知识产权等「恶性」贸易活动。她也告诉英国媒体，世贸必须改变对待中国的规则。
ARCHIV Prime Minister's Questions. Prime Minister Boris Johnson speaks during Prime Minister's Questions in the House of Commons, London. Picture date: Wednesday March 10, 2021. See PA story POLITICS PMQs Johnson. Photo credit should read: House of Commons/PA Wire URN:58528292

英外交转向印太 约翰逊谨慎看待中国 17.03.2021

英国16日公布脱欧後的重大外交与国防政策转变，首相约翰逊表示，虽然中国是英国经济安全的最大威胁，但英国应避免对中国采取冷战心态。
London city skyline. General view of the Houses of Parliament (left), Westminster Bridge (centre) and the London Eye (right). Picture date: Friday November 29, 2019. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:48674325 |

疫情、脱欧双重重压 英国GDP衰退2.9% 12.03.2021

英国国家统计局3月12日发布最新数据，指出今年一月英国的GDP比去年同期衰退了2.9%。一方面，连续数月的防疫措施造成了巨大经济损失，而英国脱欧也重挫了与欧盟的贸易。
ARCHIV - 16.07.2020, Hamburg: Ein Container wird auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit einer Containerbrücke auf ein Schiff geladen. Nach dem Konjunkturabsturz auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge im dritten Quartal wieder gewachsen.(zu dpa «Erholung nach dem Konjunkturabsturz - Bundesamt gibt Daten bekannt») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国1月出口环比小增 中国愈发重要 09.03.2021

德国今年1月出口环比小幅上升，但仍低于疫情前的水平。数据显示，中国业务对德国出口经济愈发重要，但德英贸易却在英国退欧后骤然减少。
显示更多文章