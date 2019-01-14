 英国退欧与德国经济 | 经济纵横 | DW | 15.01.2019

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经济纵横

英国退欧与德国经济

软退还是硬退？德国经济界紧张地注视着英国将以何种方式退出欧盟。如何应对？相关准备工作正在进行中。

Großbritannien BMW Fabrik für Minis in Cowley (picture-alliance/empics/A. Devlin)

英国的MINI车厂

DW.COM

本周二，英国议会将就特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议进行投票，“脱欧”大戏达到高潮。如果表决没有通过，梅首相将面临下台。本台记者Rob Mudge为您梳理和展望脱欧残局。 (14.01.2019)

距离英国脱欧期限只剩一百天。眼看脱欧协议迟迟没有达成一个所有人都满意的版本，英国政府现在宣布，要全面启动无协议脱欧的准备计划。 (19.12.2018)

英国政府报告称，如果立法者未能批准拟定的脱欧协议，英国将面临经济严重萎缩风险。英国财政部长表示，留在欧盟是更好的选择。 (29.11.2018)

（德国之声中文网）1300多家受访德国制造业企业中有43%相信，英国将硬退欧。慕尼黑经济研究所（ifo）的一项问卷调查得出了这一结果。五分之三的企业表示，本企业将因硬脱欧受到不同程度的冲击。对各行业的影响会有多大，也取决于相关产品的生产过程在该岛国和大陆间的交织密度。

汽车产业

全球每年约有8500万辆新轿车挂牌，其中200万辆是在英国。杜伊斯堡-埃森大学的汽车权威杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授指出，英国退欧会削弱在该国的汽车销量，但不会很严重。他认为，如果英国国内汽车销量下跌五分之一，不至于导致德国汽车行业一蹶不振。他指出，各生产商受到的影响程度不等，宝马应最能感受到英国退欧的影响，因为，总部位于慕尼黑的宝马公司在英国设有一个生产"迷你"的基地；此外，宝马还在伯明翰附近有一个发动机生产基地，不仅为"迷你"，也为宝马1系列和3系列车提供发动机。

分处于欧洲大陆和英国的各生产基地之间的供货环节中可能会出现问题。这也涉及欧宝的姐妹品牌沃克斯豪尔。该品牌现已属于法国标致雪铁龙集团。该集团关闭了德国波鸿的欧宝生产基地，但继续经营位于利物浦附近的工厂。不过，杜登霍费尔教授指出，虽然物流方面很可能会有问题，但也可能会有积极效果：若英镑继续贬值，就可以在英国以低于欧元区的成本生产汽车，——除非被征收高额关税。

UK London | Skyline des Londoner Finanzzentrums The City (picture alliance/dpa/D. Kalker)

伦敦金融城还能剩下什么？

银行

自作出英国退欧决定以来，金融业一直处于人们关注的焦点：因为，该行业占英国国内生产总值的12%，是该国最重要经济支柱之一。伦敦是欧洲的最重要金融市场，而在英国退欧后，迄今为止在伦敦设有分行并指望从那里出发经营在其它欧盟成员国内生意的非欧洲银行也无法继续这么做了，它们必须在欧盟内也设置分行。

美因河畔法兰克福便可能由此受益。

游说团体"美因河畔法兰克福金融"（Frankfurt Main Finance）估计，各银行有可能将7500亿至8000亿欧元的资产转移至法兰克福，其中一大部分将于今年一季度兑现。由此，在法兰克福的德国及国际银行的资产将一举增加五分之一，多至8000个就业岗位将在未来数年转移到美因河畔来。

UK Symbolbild Brexit | Theresa May (Getty Images/R. Cheyne)

找工作？特雷莎·梅造访一家苏格兰纺织厂

化学/医药

化学和医药产业会在多大程度上受英国退欧的冲击，取决于退欧的方式。如同其它经济门类一样，硬脱欧在这里导致的混乱也会更大。化学工业联合会（VCI）不仅预期每年会被征收多达2亿欧元的关税。该组织总干事蒂尔曼（Utz Tillmann）尤其担心会出现各不一样的管制，因为，若无过渡协议，则在退欧后，所有在英国生产的化学品不再有入境许可，都必须重新登记，而这将耗费大量人力物力。

医药生产商们亦然：欧盟与英国之间的贸易关系非常密切，然而，医药研究生产商联合会首席行政官特洛姆（Siegfried Throm）便指出，企业间密不可分的关系也让人忧虑，这既指药品的生产及推销，也指欧盟成员国内部以及同英国之间的临床研究的实施。

Easyjet (picture alliance/dpa)

必须准备应对一切不测：飞英国和欧盟之间航线的航空公司

规章也会是航空业的一大问题：硬退欧会先使空中交通瘫痪，因为，由于它们不再是欧盟空中交通内部市场的组成部分，英国各家航空公司将失去其飞往欧盟机场的权利。这一情况不仅会涉及英国航空公司、易捷航空（Easyjet）或瑞安航空（Ryanair），而且也会涉及途易航空（Tuifly）和康多尔（Condor）等由英国人持多数股份的德国假日航空公司。不过，德意志银行的海伊曼（Eric Heymann）这样的业界专家颇有信心，认为，即使发生硬脱欧，也能相对简单地解决问题，从而能使英国和大陆欧洲之间的航空联系继续保持下去。

机械制造

英国是德国机器和设备制造商的最重要出口市场之一，年度销售额度达70亿欧元。2017年，对不列颠岛的出口已有所下降，退欧公投结果导致的不稳定那时即已有明显表现。因为，英镑的贬值是德国生产商大为头疼：对英国主顾们来说，德国货由此明显昂贵。在这一方面，相关企业也希望不出现英国人的无序退欧。不过，德国机械与设备制造商联合会（VDMA）首席执行官布罗特曼（Thilo Brodtmann）指出，相关企业仍应继续准备好应对一个"无序的英国退欧"。

  • Großbritannien | Theresa May im House of Commons (picture-alliance/dpa/empics/Pa Wire)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧支持者

    英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

  • Birmingham Boris Johnson Rede auf Parteitag Konservative Partei (Imago/i Images/A. Parsons)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧强硬派

    自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

  • Liverpool Labour-Chef Jeremy Corbyn auf Parteitag (Reuters/H. McKay)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    工党“忠诚派”

    工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

  • Großbritannien Kampagne gegen den Brexit (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧反对派

    工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

  • Großbritannien DUP-Konferenz in Belfast - Arlene Foster (picture-alliance/dpa/M. Cooper)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    “Backstop”保障措施的反对派

    所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

  • Jean-Claude Juncker EU-Kommissionspräsident 09/2014 (Imago)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    欧盟的耐心受到“考验”

    在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”


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英国脱欧协议 各方到底在争什么？

因预见到失败，特雷莎·梅将议会就退欧协议进行投票表决的时间推迟到2019年年初。特雷莎·梅计划利用这段时间争取让欧盟做出更多的“承诺”。 (13.12.2018)  

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