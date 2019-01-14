（德国之声中文网）1300多家受访德国制造业企业中有43%相信，英国将硬退欧。慕尼黑经济研究所（ifo）的一项问卷调查得出了这一结果。五分之三的企业表示，本企业将因硬脱欧受到不同程度的冲击。对各行业的影响会有多大，也取决于相关产品的生产过程在该岛国和大陆间的交织密度。

汽车产业

全球每年约有8500万辆新轿车挂牌，其中200万辆是在英国。杜伊斯堡-埃森大学的汽车权威杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授指出，英国退欧会削弱在该国的汽车销量，但不会很严重。他认为，如果英国国内汽车销量下跌五分之一，不至于导致德国汽车行业一蹶不振。他指出，各生产商受到的影响程度不等，宝马应最能感受到英国退欧的影响，因为，总部位于慕尼黑的宝马公司在英国设有一个生产"迷你"的基地；此外，宝马还在伯明翰附近有一个发动机生产基地，不仅为"迷你"，也为宝马1系列和3系列车提供发动机。

分处于欧洲大陆和英国的各生产基地之间的供货环节中可能会出现问题。这也涉及欧宝的姐妹品牌沃克斯豪尔。该品牌现已属于法国标致雪铁龙集团。该集团关闭了德国波鸿的欧宝生产基地，但继续经营位于利物浦附近的工厂。不过，杜登霍费尔教授指出，虽然物流方面很可能会有问题，但也可能会有积极效果：若英镑继续贬值，就可以在英国以低于欧元区的成本生产汽车，——除非被征收高额关税。

银行

自作出英国退欧决定以来，金融业一直处于人们关注的焦点：因为，该行业占英国国内生产总值的12%，是该国最重要经济支柱之一。伦敦是欧洲的最重要金融市场，而在英国退欧后，迄今为止在伦敦设有分行并指望从那里出发经营在其它欧盟成员国内生意的非欧洲银行也无法继续这么做了，它们必须在欧盟内也设置分行。

美因河畔法兰克福便可能由此受益。

游说团体"美因河畔法兰克福金融"（Frankfurt Main Finance）估计，各银行有可能将7500亿至8000亿欧元的资产转移至法兰克福，其中一大部分将于今年一季度兑现。由此，在法兰克福的德国及国际银行的资产将一举增加五分之一，多至8000个就业岗位将在未来数年转移到美因河畔来。

化学/医药

化学和医药产业会在多大程度上受英国退欧的冲击，取决于退欧的方式。如同其它经济门类一样，硬脱欧在这里导致的混乱也会更大。化学工业联合会（VCI）不仅预期每年会被征收多达2亿欧元的关税。该组织总干事蒂尔曼（Utz Tillmann）尤其担心会出现各不一样的管制，因为，若无过渡协议，则在退欧后，所有在英国生产的化学品不再有入境许可，都必须重新登记，而这将耗费大量人力物力。

医药生产商们亦然：欧盟与英国之间的贸易关系非常密切，然而，医药研究生产商联合会首席行政官特洛姆（Siegfried Throm）便指出，企业间密不可分的关系也让人忧虑，这既指药品的生产及推销，也指欧盟成员国内部以及同英国之间的临床研究的实施。

规章也会是航空业的一大问题：硬退欧会先使空中交通瘫痪，因为，由于它们不再是欧盟空中交通内部市场的组成部分，英国各家航空公司将失去其飞往欧盟机场的权利。这一情况不仅会涉及英国航空公司、易捷航空（Easyjet）或瑞安航空（Ryanair），而且也会涉及途易航空（Tuifly）和康多尔（Condor）等由英国人持多数股份的德国假日航空公司。不过，德意志银行的海伊曼（Eric Heymann）这样的业界专家颇有信心，认为，即使发生硬脱欧，也能相对简单地解决问题，从而能使英国和大陆欧洲之间的航空联系继续保持下去。

机械制造

英国是德国机器和设备制造商的最重要出口市场之一，年度销售额度达70亿欧元。2017年，对不列颠岛的出口已有所下降，退欧公投结果导致的不稳定那时即已有明显表现。因为，英镑的贬值是德国生产商大为头疼：对英国主顾们来说，德国货由此明显昂贵。在这一方面，相关企业也希望不出现英国人的无序退欧。不过，德国机械与设备制造商联合会（VDMA）首席执行官布罗特曼（Thilo Brodtmann）指出，相关企业仍应继续准备好应对一个"无序的英国退欧"。