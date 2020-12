英国谍战作家勒卡雷逝世

(德国之声中文网)《柏林谍影》(The spy who came in from the cold)是他最著名作品之一。1963年,约翰·勒卡雷以这部小说在国际上一夜成名,——此后,很少人能像这位英国人那样对惊险间谍文学的影响如此之巨。短期患病后,上周六(12月12日)晚,本名戴维·康韦尔(David Cornwell)的这位畅销书作者逝世。他的经纪人推文通报了这一消息;企鹅出版社亦证实了这一死讯。根据相关通报,勒卡雷死于肺炎,但与新冠无关。

父亲?招摇撞骗高手!

1931年10月19日,勒卡雷在英国南部的道塞特郡(Dorset)出生。隐秘、背叛和谎言弥漫在家族气氛中。据称,这些也都是他在文学作品里加工的题材。他5岁时,母亲离开了这个家。他父亲是个招摇撞骗高手,既享尽荣华富贵,也一再品尝铁窗滋味。父亲成了他众多作品的题材,1986年的《完美的间谍》(A Perfect Spy)一书便是一例。

英雄乔治·史迈利?上当啦!

勒卡雷在瑞士就读德语文学专业,后来当上英国军情6局的特工。此时,他开始写作。在他的作品里,善与恶交融,间谍们不是伊恩·弗莱明( Ian Fleming)笔下的詹姆斯·邦德那样的英雄,而是强弱皆具的人。勒卡雷创作的一个中心人物是灰心失意的间谍高手乔治·史迈利(George Smiley)。史迈利被妻子欺骗,又苦于本行业之冷酷无情。在《锅匠,裁缝,士兵,间谍》((Tinker Tailor Soldier Spy ,1974年)一书中,史迈利有最著名的出场,2011年,奥德曼(Gary Oldman)成功饰演了这个角色。

铁幕之落下给勒卡雷带来了新题材:他的作品从此以军火生意、药业康采恩结党营私、反恐战争或俄罗斯黑手党为主题。在生命末期,这位曾4次获奖的作家这样谈到当前世界局势:“英国脱欧让我对自己的国度从未像现在这么感到陌生;特朗普让我从未像现在这么替真理的价值担忧。”

思想旅行:11本书带您环球游 威廉·菲尼根(William Finnegan):《野蛮的日子:冲浪生活》(Barbarian Days: A Surfing Life) 这是喜欢冲浪的这位作家的自传,将读者从加利福尼亚太平洋海岸经由夏威夷一直带至澳大利亚。2016年获得普利策奖的菲尼根,成功地描绘了大洋令人惊怵但痴迷的魅力。总在路途上,寻求最完美的波浪。

思想旅行:11本书带您环球游 约瑟夫·冯·艾兴多夫(Joseph von Eichendorf):《一个无用人的生涯》(Aus dem Leben eines Taugnichts) 1826年问世的这部中篇小说讲述了一个耽于幻想,对任何事情都漫不经意的青年的故事。为让儿子将来有点儿出息,父亲放他出门去闯荡世界。在最终抵达意大利的旅途上,这位年轻人显示出,他其实是颇有创意的生活艺术家。以今天的说法,此书乃是典型的背包游故事。

思想旅行:11本书带您环球游 卡尔·麦(Karl May): 《东方系列》(Der Orientzyklus) 经由卡尔·麦的旅行小说,我发现了这个世界!在六卷本《东方系列》中,主人公卡拉·本·奈姆西(Kara Ben Nemsi)经历了从撒哈拉到巴尔干的众多令人难以置信的冒险。本图显示的是位于阿尔巴尼亚的Osum峡谷。其实,卡尔·麦本人根本就没有任何相关经历。——无所谓啦。我也跟着他闯入了荒蛮的西部。

思想旅行:11本书带您环球游 阿里·沙维特(Ari Shavit):《我的应许之地》(My promised land) 沙维特以非常个性化的风格讲述了他的家乡以色列的故事。自建立起,这个国家的生存就受到威胁。他以惊心动魄的笔调将历史事实同自身经历编织在一起。我油然生出自己也要出发的冲动,去探访那些地方,认识那些国家和人民,聆听他们的故事。

思想旅行:11本书带您环球游 玛格丽特·米切尔(Margaret Mitchell): 《飘》(Gone with the wind) 此书是我纵穿美国南部各州时的最佳读物。由它改编的电影我看过不下十次,但书本身对内战悲剧和南部诸州失败后艰难重建的描述更为深刻。米切尔的这一小说同时是爱情故事和历史长卷。一部真正的消遣作品!

思想旅行:11本书带您环球游 保罗·科埃略(Paulo Coelho):《牧羊少年奇幻之旅》(The Alchemist) 追求梦想,矢志不移——这部小说如此教导我。安达卢西亚牧羊少年圣地亚哥(Santiago)一再梦见金字塔脚下有宝藏。他鼓足勇气,走上寻宝之旅。他穿越戈壁,最终来到埃及。一次认识世界和实现梦想的旅程。

思想旅行:11本书带您环球游 大仲马(Alexandre Dumas):《三剑客》(Les Trois Mousquetaires) 这部小说以路德维希十三世治下的十七世纪法国为背景。书中主人公从巴黎出发穿越乡间法国直至英国。读后让我不能不产生去巴黎一游的强烈愿望。不过,最让我憧憬的还是那乡村法国,尤其是加斯科尼(Gascogne)。

思想旅行:11本书带您环球游 大卫·米切尔(David Mitchell):《雅各布·德佐特的千秋》(The Thousand Autumns of Jacob de Zoet) 日本,1799年,一个半世纪以来与世隔绝。没有人可以出国,没有外人可以进来。长崎(Nagasaki)湾的出岛(Dejima)是通往外部世界的唯一窗口,狡诈商人出入其间。年轻的荷兰人雅各布·德佐特决意在那里寻求自己的幸福。作品描写了他的冒险经历,读者则由此领略一次神秘世界之旅。

思想旅行:11本书带您环球游 鲁斯蒂·扬(Rusty Youong): 《前进粉末》(Marching Powder) 此书讲述了一个真人真事:主角试图从玻利维亚走私毒品,在百万人口都市拉巴斯锒铛入狱,不过,他脑筋灵活,买通看守,当上导游,领游客参观他所处的这个疯狂的监狱世界。作者即是游客之一。

思想旅行:11本书带您环球游 埃莱娜·菲兰特(Elena Ferrante):(L'amica geniale) 必须承认,此书的重心并非甜蜜的生活,而是那不勒斯的阴暗面、暴力、犯罪和沙文主义。然而,这部那不勒斯传说让我入迷如此,数周时间里,在思想上也来到了那些个事发现场:那不勒斯的狭窄街道、优雅的佛罗伦萨、阳光明媚的伊斯基亚岛。

思想旅行:11本书带您环球游 鲁茨·塞勒尔(Lutz Seiler): 《卡鲁索》(Karuso) 阅读此书犹如做一次对前东德最后岁月的时间游,地点是作为逃离者会合地的波罗的海岛屿西登塞(Hiddensee)。整个夏天,小说主人公埃德(Ed)在传统老店克劳斯纳(Klausner )打工。灯塔脚下的灌木丛,或陡峭海岸下的沙滩,都是理想地点,沉浸于故事的引力之中。 作者: Anne Termèche



© 2020年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。