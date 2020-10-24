英国谍战作家勒卡雷逝世

（德国之声中文网）《柏林谍影》（The spy who came in from the cold）是他最著名作品之一。1963年，约翰·勒卡雷以这部小说在国际上一夜成名，——此后，很少人能像这位英国人那样对惊险间谍文学的影响如此之巨。短期患病后，上周六（12月12日）晚，本名戴维·康韦尔（David Cornwell）的这位畅销书作者逝世。他的经纪人推文通报了这一消息；企鹅出版社亦证实了这一死讯。根据相关通报，勒卡雷死于肺炎，但与新冠无关。

父亲？招摇撞骗高手！

1931年10月19日，勒卡雷在英国南部的道塞特郡（Dorset）出生。隐秘、背叛和谎言弥漫在家族气氛中。据称，这些也都是他在文学作品里加工的题材。他5岁时，母亲离开了这个家。他父亲是个招摇撞骗高手，既享尽荣华富贵，也一再品尝铁窗滋味。父亲成了他众多作品的题材，1986年的《完美的间谍》（A Perfect Spy）一书便是一例。

英雄乔治·史迈利？上当啦！

勒卡雷在瑞士就读德语文学专业，后来当上英国军情6局的特工。此时，他开始写作。在他的作品里，善与恶交融，间谍们不是伊恩·弗莱明（ Ian Fleming）笔下的詹姆斯·邦德那样的英雄，而是强弱皆具的人。勒卡雷创作的一个中心人物是灰心失意的间谍高手乔治·史迈利（George Smiley）。史迈利被妻子欺骗，又苦于本行业之冷酷无情。在《锅匠，裁缝，士兵，间谍》（(Tinker Tailor Soldier Spy ，1974年）一书中，史迈利有最著名的出场，2011年，奥德曼（Gary Oldman）成功饰演了这个角色。

铁幕之落下给勒卡雷带来了新题材：他的作品从此以军火生意、药业康采恩结党营私、反恐战争或俄罗斯黑手党为主题。在生命末期，这位曾４次获奖的作家这样谈到当前世界局势：“英国脱欧让我对自己的国度从未像现在这么感到陌生；特朗普让我从未像现在这么替真理的价值担忧。”

思想旅行：11本书带您环球游 威廉·菲尼根（William Finnegan）：《野蛮的日子：冲浪生活》（Barbarian Days: A Surfing Life） 这是喜欢冲浪的这位作家的自传，将读者从加利福尼亚太平洋海岸经由夏威夷一直带至澳大利亚。2016年获得普利策奖的菲尼根，成功地描绘了大洋令人惊怵但痴迷的魅力。总在路途上，寻求最完美的波浪。

思想旅行：11本书带您环球游 约瑟夫·冯·艾兴多夫（Joseph von Eichendorf）：《一个无用人的生涯》（Aus dem Leben eines Taugnichts） 1826年问世的这部中篇小说讲述了一个耽于幻想，对任何事情都漫不经意的青年的故事。为让儿子将来有点儿出息，父亲放他出门去闯荡世界。在最终抵达意大利的旅途上，这位年轻人显示出，他其实是颇有创意的生活艺术家。以今天的说法，此书乃是典型的背包游故事。

思想旅行：11本书带您环球游 卡尔·麦（Karl May）: 《东方系列》（Der Orientzyklus） 经由卡尔·麦的旅行小说，我发现了这个世界！在六卷本《东方系列》中，主人公卡拉·本·奈姆西（Kara Ben Nemsi）经历了从撒哈拉到巴尔干的众多令人难以置信的冒险。本图显示的是位于阿尔巴尼亚的Osum峡谷。其实，卡尔·麦本人根本就没有任何相关经历。——无所谓啦。我也跟着他闯入了荒蛮的西部。

思想旅行：11本书带您环球游 阿里·沙维特（Ari Shavit）：《我的应许之地》（My promised land） 沙维特以非常个性化的风格讲述了他的家乡以色列的故事。自建立起，这个国家的生存就受到威胁。他以惊心动魄的笔调将历史事实同自身经历编织在一起。我油然生出自己也要出发的冲动，去探访那些地方，认识那些国家和人民，聆听他们的故事。

思想旅行：11本书带您环球游 玛格丽特·米切尔（Margaret Mitchell）: 《飘》（Gone with the wind） 此书是我纵穿美国南部各州时的最佳读物。由它改编的电影我看过不下十次，但书本身对内战悲剧和南部诸州失败后艰难重建的描述更为深刻。米切尔的这一小说同时是爱情故事和历史长卷。一部真正的消遣作品！

思想旅行：11本书带您环球游 保罗·科埃略（Paulo Coelho）:《牧羊少年奇幻之旅》（The Alchemist） 追求梦想，矢志不移——这部小说如此教导我。安达卢西亚牧羊少年圣地亚哥（Santiago）一再梦见金字塔脚下有宝藏。他鼓足勇气，走上寻宝之旅。他穿越戈壁，最终来到埃及。一次认识世界和实现梦想的旅程。

思想旅行：11本书带您环球游 大仲马（Alexandre Dumas）：《三剑客》（Les Trois Mousquetaires） 这部小说以路德维希十三世治下的十七世纪法国为背景。书中主人公从巴黎出发穿越乡间法国直至英国。读后让我不能不产生去巴黎一游的强烈愿望。不过，最让我憧憬的还是那乡村法国，尤其是加斯科尼（Gascogne）。

思想旅行：11本书带您环球游 大卫·米切尔（David Mitchell）：《雅各布·德佐特的千秋》（The Thousand Autumns of Jacob de Zoet） 日本，1799年，一个半世纪以来与世隔绝。没有人可以出国，没有外人可以进来。长崎（Nagasaki）湾的出岛（Dejima）是通往外部世界的唯一窗口，狡诈商人出入其间。年轻的荷兰人雅各布·德佐特决意在那里寻求自己的幸福。作品描写了他的冒险经历，读者则由此领略一次神秘世界之旅。

思想旅行：11本书带您环球游 鲁斯蒂·扬（Rusty Youong）: 《前进粉末》（Marching Powder） 此书讲述了一个真人真事：主角试图从玻利维亚走私毒品，在百万人口都市拉巴斯锒铛入狱，不过，他脑筋灵活，买通看守，当上导游，领游客参观他所处的这个疯狂的监狱世界。作者即是游客之一。

思想旅行：11本书带您环球游 埃莱娜·菲兰特（Elena Ferrante）:（L'amica geniale） 必须承认，此书的重心并非甜蜜的生活，而是那不勒斯的阴暗面、暴力、犯罪和沙文主义。然而，这部那不勒斯传说让我入迷如此，数周时间里，在思想上也来到了那些个事发现场：那不勒斯的狭窄街道、优雅的佛罗伦萨、阳光明媚的伊斯基亚岛。

思想旅行：11本书带您环球游 鲁茨·塞勒尔（Lutz Seiler）: 《卡鲁索》（Karuso） 阅读此书犹如做一次对前东德最后岁月的时间游，地点是作为逃离者会合地的波罗的海岛屿西登塞（Hiddensee）。整个夏天，小说主人公埃德（Ed）在传统老店克劳斯纳（Klausner ）打工。灯塔脚下的灌木丛，或陡峭海岸下的沙滩，都是理想地点，沉浸于故事的引力之中。 作者: Anne Termèche



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