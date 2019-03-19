 英国请求欧盟：将脱欧日期延长至6月30日 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2019

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时政风云

英国请求欧盟：将脱欧日期延长至6月30日

梅首相周三表示已致信欧盟，希望将英国脱欧的最后期限延长至6月30日。不过对于这一日期宽限，欧盟是否会点头，目前尚无定论。布鲁塞尔称，这将带来“严重的法律和政治风险”。

Großbritannien Questions to the Prime Minister im Unterhaus in London | Theresa May, Premierministerin (picture-alliance/dpa/Foto: House Of Commons)

梅首相希望将英国脱欧期限延长至6月30日

（德国之声中文网）特雷莎·梅周三（3月20日）表示，已经在当天早晨致信欧盟理事会主席图斯克，希望将英国脱欧期限延长至6月30日。她还在英国议会表示，"作为英国首相，我不准备将脱欧推到比6月30日更晚的日子"。

梅首相同时表示，将要求议会再就其脱欧协议进行投票，但没有谈到具体投票日期。此前，英国议会已经两度否决了梅首相的脱欧协议，但投票同意推迟脱欧。

按照原定计划，英国将于3月29日脱离欧盟。

Großbritannien London - Brexit Gegner Protestieren (Getty Images/J. Taylor)

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脱欧大限倒数十天，英国国会意见依然南辕北辙。英國下议院议长表示，須沿用17世纪的规定，已经被否决过的议案不能再次交给国会表决。这为脱欧协议的通过再度设下障碍。 (19.03.2019)

英国脱欧倒数，不过现在英国国会投票通过延迟脱欧三个月。不过这还需要欧盟领导人同意，他们要求伦敦提出明确理由。日前英国国会议员才以321对278票，完全排除无协议脱欧的可能性。 (15.03.2019)

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欧委会反对"6月30日脱欧"

在布鲁塞尔峰会前夕，欧盟官员们对英国目前的政治僵局表示沮丧，并对英国推迟脱欧表示担忧，称延迟可能会使英国脱欧与5月份的欧洲议会选举时间重合。

欧盟委员会周三的一份内部简报中警告称，将英国脱欧期限延长至6月30日可能带来"严重的法律和政治风险"。文件称，如果延期，那么应该或者将宽限期定在2019年5月23日前，或者延长到更靠后的日子并要求英国参加欧盟议会选举。

欧委会主席容克也在同一天对德意志电台表示，本周的布鲁塞尔峰会可能不会就英国推迟脱欧事宜做出决定。

"我们可能不得不下周再次见面，因为目前梅女士在她的内阁以及议会中都还没有达成任何协议"，容克说。"她必须带着获得批准的脱欧协议以及针对（脱欧）日期的明确想法来欧盟。"

本周二，德国总理默克尔曾表示，准备好了"奋斗到截止日期的最后一小时，以确保英国有序脱欧"。

王凡/叶宣（路透社，美联社，法新社，德新社）

  • Zeichnung von Judith Kerr mit Tiger und Kater für das Buch Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Judith Kerr: 前进吧，欧洲！

    Judith Kerr画笔下最受人喜爱的形象虎和猫正在前往欧洲的途中。它俩兴高采烈地挥举着欧盟旗帜。已91岁高龄的Judith Kerr出生于一个德裔犹太人的移民家庭，堪称当代最著名的儿童、青年文学作家与插图画家。

  • Illustration von Polly Dunbar für das Buch Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Polly Dunbar: 欧罗巴夫人和她的孩子们

    波浪秀发披肩的欧罗巴夫人在守护着一群快乐的孩子。这是英国画家 Polly Dunbar笔下的欧洲。儿童当中，只有一个身穿英国国旗的小男孩远远躲开了。孩子们不清楚为什么这个孩子不愿和大家一起玩了。

  • Zeichnung von Bruce Ingman für Zeichnen für ein Europa: Der britische Junge eilt dem europäischen Bus hinterher. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Bruce Ingman: 停下，再等等！

    欧洲公共汽车马上就要开车了！但还没开，奔跑过来的英国音乐家还可以赶上这班车。出生于利物浦的英国画家 Bruce Ingman说，“我真心希望人们重归理智，现在还来得及。我喜欢成为欧洲大家庭的一员，我的孩子也是如此。”

  • Die britische Maus sitzt isoliert unter einer Käseglocke. Zeichnung von Emily Gravett für Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Emily Gravett: 奶酪还未吃完

    英国小老鼠孤孤单单地坐在一个玻璃瓶里，眼前有一小块饼干，它斜眼偷看外面满盘的奶酪，这是英国女画家Emily Gravett脑海里英国退欧前的情形。她写道，“让我感到悲哀的是，退欧不仅分裂了国家，也分裂了邻里和家庭。”

  • Europas Staaten vollführen auf dem europäischen Stier einen Balanceakt. Illustration von Thé Tjong-Khing für Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Thé Tjong-Khing: 在一起，是我们伟大的原因

    欧盟各国成了杂技团的成员，他们的平衡术表演在欧洲牛的脊背上进行。这幅作品出自荷兰画家、生于移民家庭的Thé Tjong-Khing之手。他说，“齐心协力地办一件事，仍然还是梦想”。即便如此，他的作品充满了乐观精神，这幅画的标题便是“在一起，是我们伟大的原因”。

  • Blaue EU-le von Axel Scheffler für das Buch Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Axel Scheffler: 欧洲猫头鹰

    画家Axel Scheffler是德国汉堡人，但30年来生活在伦敦。他说，自从英国举行了脱欧公投后，他便感觉英国不再是家乡了。正因为如此，Axel Scheffler发起“为欧洲而画”的活动，并将收集的作品出版。

    作者: Stefan Dege


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为欧洲而画：用画笔反对脱欧

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