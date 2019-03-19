英国请求欧盟：将脱欧日期延长至6月30日

（德国之声中文网）特雷莎·梅周三（3月20日）表示，已经在当天早晨致信欧盟理事会主席图斯克，希望将英国脱欧期限延长至6月30日。她还在英国议会表示，"作为英国首相，我不准备将脱欧推到比6月30日更晚的日子"。

梅首相同时表示，将要求议会再就其脱欧协议进行投票，但没有谈到具体投票日期。此前，英国议会已经两度否决了梅首相的脱欧协议，但投票同意推迟脱欧。

按照原定计划，英国将于3月29日脱离欧盟。

欧委会反对"6月30日脱欧"

在布鲁塞尔峰会前夕，欧盟官员们对英国目前的政治僵局表示沮丧，并对英国推迟脱欧表示担忧，称延迟可能会使英国脱欧与5月份的欧洲议会选举时间重合。

欧盟委员会周三的一份内部简报中警告称，将英国脱欧期限延长至6月30日可能带来"严重的法律和政治风险"。文件称，如果延期，那么应该或者将宽限期定在2019年5月23日前，或者延长到更靠后的日子并要求英国参加欧盟议会选举。

欧委会主席容克也在同一天对德意志电台表示，本周的布鲁塞尔峰会可能不会就英国推迟脱欧事宜做出决定。

"我们可能不得不下周再次见面，因为目前梅女士在她的内阁以及议会中都还没有达成任何协议"，容克说。"她必须带着获得批准的脱欧协议以及针对（脱欧）日期的明确想法来欧盟。"

本周二，德国总理默克尔曾表示，准备好了"奋斗到截止日期的最后一小时，以确保英国有序脱欧"。

王凡/叶宣（路透社，美联社，法新社，德新社）