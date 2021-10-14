英国议员遇刺身亡 警方定性为恐怖袭击

（德国之声中文网）英国保守党国会议员颜敏时（David Amess, 音译埃姆斯）周五（10月15日）被一名男子刺伤数刀后死亡。当时他正在埃塞克斯郡（Essex）Leigh-on-Sea选区的一所教堂会晤选民。

英国大都会警察局将此次事件定性为 "恐怖袭击"。警方表示，初步调查显示犯罪嫌疑人 "存在与伊斯兰极端主义有关的潜在动机"。

已知信息

据报道，颜敏时当时正在贝尔费尔卫理公会堂（Belfairs Methodist Church）会见选民，遭一名男子持刀刺中多次。埃塞克斯警方于12点左右抵达现场，并表示他们逮捕了一名25岁的男子，并很快找到了一把刀。急救人员在现场对颜敏时采取治疗措施，但是他最终伤重不治。

英国的一个反恐部门已经对这起刺杀事件展开调查。警方呼吁任何知道有关刺杀事件信息的人向当局举报。警方认为，袭击者是单独行动的，他们"目前没有在寻找与该事件有关的其他人"。

刺杀事件发生地

颜敏时是何许人也？

英国首相约翰逊称颜敏时是"一个热切相信这个国家和其未来的人"，并表示警方需要继续对这起谋杀案进行调查。他说，颜敏时的死让"每个人都深感震惊和痛心"。约翰逊形容这位立法者是"政界最善良、最美好和最温柔的人之一"。

颜敏时颜敏时自1983年当选国会下议院议员，自1997年以来一直代表包括Leigh-on-Sea在内的西绍森德（Southend West）。与保守党内的许多人不同，颜敏时没有在精英私立学校或大学中学习。他曾在保险和招聘领域工作，以工作勤奋和受人尊敬的议员而闻名。

颜敏时同时也是英国"脱欧"的坚定支持者。他在官方网站上将动物福利和反堕胎列为重要议题。颜敏时在罗马天主教信仰中长大，是一名社会保守派人士。颜敏时于2015年获封爵士，同年也参加"台英国会小组"的访台团，访问台湾，与时任台湾总统马英九会面。69岁的颜敏时已婚并有四个女儿和一个儿子。

英国国内的反应

英国各政治派别的政治家和知名人士对颜敏时遇刺身亡事件表示震惊。英国副首相拉布(Dominic Raab)称颜敏时是"一位被人熟知的政治家和强大的竞选者，他心胸宽广，为人大度。"

教育部长扎哈维（Nadhim Zahawi）在推特上写道："大卫安息吧！"。"你是动物福利的拥护者，不那么幸运的人，以及西绍森德的子民。许多人将会怀念你。"

"让我们记住他以及他用生命所做的一切，"卫生部长贾维德呼吁，同时称颜敏时是 "一个伟大的人，一个伟大的朋友和一个伟大的议员，在履行他的民主职责时被杀害。"

爱尔兰外交部长科文尼（Simon Coveney）称这起刺杀事件是 "令人震惊的悲惨事件"。苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）感慨："这太可怕了，无法用言语形容"。

颜敏时的遇刺事件也引发国际关注。美国国务卿布林肯表示，美国对颜敏时的朋友和家人"致以最深切的哀悼"。以色列外交部长亚拉皮德（Yair Lapid） 称颜敏时是"以色列的真正朋友"，他 "始终与犹太人站在一起"。

英国近5年来被刺杀的第二位议员

颜敏时是继2016年在野工党议员考克斯（Jo Cox）后，英国近5年来被刺杀的第二位议员。"攻击我们的民选代表是对民主本身的攻击。没有任何借口，没有任何理由，"考克斯的遗孀布兰登·考克斯（Brendan Cox）在周五的刺杀事件后在推特上写道："这是最懦弱的行为。"

英国立法者在其选区活动一般没有警察保护。颜敏时曾在其网站上与选民分享公开会议的时间和地点。英国内政大臣帕特尔（ Priti Patel） 周五表示，刺伤事件引发了"关于我们国家当选代表的安全"问题。她下令立即对议会成员的安全安排进行审查。刺杀事件发生后，英国各政府大楼纷纷降半旗致哀。

(路透社，美联社，法新社)

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