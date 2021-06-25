英国议员呼吁抵制北京冬奥 调查新疆“种族灭绝”暴行

（德国之声中文网）英国国会外交事务委员在经过数月调查后，周四提交长达37页的报告，建议政府探讨由国际刑事法院（ICC）介入调查新疆人权状况的可能性。

该委员会主席、保守党议员图根哈特（Tom Tugendhat）在报告中指出，在新疆发生的暴行代表着“一场极为迫切的国际危机，任何文明政府若袖手旁观皆不合情理”。

在这份题为《永不再犯：英国对新疆和其他地区发生的暴行采取行动的责任》报告中，英国国会议员认为新疆正在发生“可怕的暴行”，呼吁国际社采取行动。

中国驳斥迫害新疆维族人权的指控，并拒绝允许联合国不受限制前往该地区调查。

英国议会四月通过动议，定调中国在新疆实施种族灭绝。图根哈特在发表报告内容时称，对维吾尔人严重侵犯人权和犯罪的证据数量庞大而且无可辩驳。他认为保守党政府应该承认议会作出的决定，宣布北京对新疆维族和其他少数民族的政策为种族灭绝和反人类罪，并要求中国政府“承担责任”。

“在中国共产党庆祝建党百年之际，值得记住的是，中国拥有五千多年历史的伟大文明。这些针对维族人的罪行是黄金历史中的黑暗时刻。”

中国因被指大规模拘留上百万维吾尔族人并实行强迫绝育，面临越来越强烈的国际批评声浪和制裁措施。美国已宣布中国对待新疆维族的方式构成种族灭绝。拜登政府对涉嫌侵犯新疆人权的政府实体以及中国官员祭出制裁，包括旅行禁令、金融制裁及对中国进口商品实施限制。

抵制北京冬奥

英国国会外交事务委员报告提出了一系列建议，包括敦促约翰逊政府在2022年北京冬奥会时发起抵制，不派部长及政要参加开幕式和闭幕式，不鼓励英国企业在北京冬奥中提供赞助或打广告，并呼吁游客和体育迷不要前往。

支持抵制奥运会的人士认为，此举将向北京发出明确信号，同时也剥夺中国政府借奥运公关镀金的机会。报告还建议英国政府“劝阻运动员支持或接受中国政府的宣传活动”，同时建议英国奥委会在开幕式和闭幕式上只派遣一名代表举英国国旗。

英国首相约翰逊周三曾表示，他无意抵制奥运会，而且“本能的”反对体育抵制。他还表示，英国在谴责新疆人权遭侵犯、对涉事者实施制裁、对进口新疆强迫劳动制造的商品的公司究责等方面已经处于世界领先地位。

外交委员会的报告也呼吁英国政府考虑禁止进口所有新疆棉花产品；禁止海康威视等涉嫌为新疆再教育营提供监控设备的公司在英国开展业务。

该委员会希望英国采取一切外交手段施压北京，允许联合国人权事务高级专员等国际观察人员进入新疆考察。此外，外交委员会也敦促政府，为维吾尔人及其他逃离中国迫害的人士开通快速庇护通道。

对于英国议员抵制北京冬奥的呼吁，中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上回应称：“中方坚决反对将体育运动政治化，反对借所谓人权问题干涉别国内政。一些人出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举办。这种做法受到包括许多国家政府、奥委会和国际奥委会在内的国际社会各界的明确反对，绝不会得逞。”

（美联社、法新社）

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