 英国议会辩论：进攻是最好的防御 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2019

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时政风云

英国议会辩论：进攻是最好的防御

英国议会在被迫休会后，重新复会。首相约翰逊周三晚间提出要求，进行不信任投票和重新选举。反对派则要求先推迟退欧。

London House of Commons Debatte Britain Brexit (picture-alliance/AP Photo/J. Taylor)

英国议会复会

（德国之声中文网）英国议会下院议员们从强迫休会期中返回，声音洪亮、充满激情，议长伯考（John Bercow）都难以维持秩序。这是一场大戏的序幕，至少未来几天将持续上演。首相约翰逊继续以"进攻是最好的防御"为原则。周三晚间，他在议员们面前亮相，仅短暂提到最高法院的裁决。

约翰逊称，这是历史上首次由最高法院出面干预一个纯粹政治性的进程，而且最高法院作出了一个错误的决定。他完全没有提到，法官们认为，约翰逊让议会强制休会的理由，是完全不成立的。

在野党认为约翰逊的这一反应不可思议，要求约翰逊辞职。自民党主席斯文森（Jo Swinson）称，首相对于法官们没有任何的尊重：

"您必须道歉。如果我的儿子都必须为他踢足球踢烂一块玻璃而道歉，那么，一位首相也必须要为误导女王和整个国家、以非法方式停止了民主运作而道歉。"

London House of Commons Debatte Britain Brexit (picture-alliance/AP Photo/J. Taylor)

约翰逊：不信任投票+重新大选

苏格兰民族党议会党团主席布莱克福特（Ian Blackford）也作出类似批评，并指责约翰逊想要把英国变成一个独裁政体：

"道歉对这位首相而言，真是最困难的词汇。引用一位前首相的话：法律终止处、暴君诞生时。这位首相现在还继续站在这里，这一事实显示，他仍认为自己凌驾于法律之上。"

约翰逊对这些指责一笑而过。不单如此，他还要求在野党为脱欧扫清道路，要么就立即对他进行不信任投票，让新选举成为可能，让选民来做个评判。

Großbritannien London | Wiederaufnahme der Parlamentssitzung (picture-alliance/AP Photo/House of Commons/J. Taylor)

下院议长伯考

在野党认为，这只是一个诡计，是要让议会为了选战而各回老家，同时则在10月31日实现"硬脱欧"。工党及反对党领袖科尔宾因此坚决反对约翰逊的要求："我也想要重新选举。很简单：如果您也想要重新选举，那么去布鲁塞尔、在那里达成推迟退欧的一致意见，然后我们重新选举。"

未来数天，这一争执也将继续主导议会下院的日程。

 

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