英国议会报告：台湾是独立国家

(德国之声中文网)英国国会下议院外交事务委员会周三(8月30日)发布报告「倾斜视野:综合审查与印太地区」(Tilting horizons: the integrated Review and the Indo-Pacific)指出,英国政府所谓的「向印太地区倾斜」的策略若要取得成功,就需要对中国采取更加协调一致的态度。

在这份报告中,英国下议会外交事务委员会称台湾已经是「独立的国家」。来自执政党保守党的委员会主席凯恩斯(Alicia Kearns)向美国政治新闻网站《Politico》证实,这是该委员会首次采用这一措辞。

这份报告发布的时间点,正值英国外相克莱弗利(James Cleverly)访华的首日。这是2018年以来,英国外相首次访问中国。中英关系因为香港民主自由受限、新疆人权等一系列原因陷入低谷,克莱弗利此行寻求稳定双边关系。但他也强调,英国对于与中国存在根本分歧的领域有清醒认知,在会晤时也会提出这些问题。

凯恩斯表示,克莱弗利应该在访问中国期间清楚表明,英国支持台湾自决的权利。

「事实性独立」

报告写道:「台湾已经是一个独立国家,名称是中华民国(ROC)。台湾具备所有的国家资格,包括常住人口、明确的领土、政府和与其他国家建立关系的能力,只缺乏更广泛的国际承认。」

内容还指出,台湾政府并未正式宣布独立,因为中国将此视为开战的理由,但台湾总统蔡英文解释称,这是因为台湾「已经是一个独立国家」,无需再宣布独立。报告续指,台湾人民不愿成为中国的一部分,根据广泛民意调查,多数台湾民众不希望被中华人民共和国统治,近年来支持立即和最终统一的人数持续下降。「虽然维持现状仍然是最受欢迎的选项,但支持独立的人却越来越多。」

台湾外交部欢迎英国国会对印太区域情势及中国威胁日增的关注,并感谢对台湾地位及国际参与的支持。

中国外交部发言人汪文斌则在周三的例行记者会上驳斥称:「台湾是中国领土不可分割的一部分,一个中国原则是公认的国际关系准则,也是中英关系的政治基础。」

汪文斌批评英国议会报告「公然将台称为『独立国家』,颠倒是非,混淆黑白」,并敦促英国议会有关方面「恪守一个中国原则,恪守国际法和国际关系准则,切实尊重中国核心利益,停止向『台独』分裂势力发出错误信号,以实际行动履行英方在台湾问题上所作政治承诺,促进中英关系健康稳定发展」。

「向印太倾斜」

下议院外交事务委员会在这份长达87页的报告中称,作为 「协调的、整体政府方法」的一部分,英国政府应该公布一份非机密版本的中国战略。

报告称北京是 「对英国及其利益的威胁」,认为「中国共产党目前的行为特点是对英国的侵略性增强」。

报告还敦促伦敦发展 「威慑外交」,增强与盟国的抗衡能力和以防御为导向的政策,以应对中国的威胁和保护 「台湾人民的自决」。

由跨党派议员组成的外交事务委员会表示,其调查表明,向印太平洋地区的倾斜,以及对该地区的长期重新定向,是英国外交政策必要且值得欢迎的发展。

报告指出,印太平洋对英国的经济和安全至关重要,与此同时,英国对该地区海上航线的依赖,以及中国对英国的地区盟友和伙伴咄咄逼人的姿态,也对英国构成了挑战。此外,英国政府内部对印太地区缺乏协调,未能解释「向印太倾斜」这一政策以及对政府部门资源分配的影响。报告敦促「进一步明确细节」和「具体步骤」以帮助实现转变。

2021年3月,英国首次详细阐述了其向亚太地区的战略 「倾斜」,这是几十年来英国安全、国防和外交政策最大改革的一环。

该战略被称为 「全球化的英国」,是在英国脱欧后的重新定位,也被认为是对中国日益增长的地缘政治重要性早该做出的回应。

这一转变包括深化与印度和日本等中国的地区竞争对手以及东南亚国家联盟(东盟)成员的关系。其他关键领域包括加强军事、太空到尖端科技等各方面的地区关系。

但在战略被提出的两年多后,英国下议会外交关系委员会主席凯恩斯认为,该政策还有太多未被说明的地方。「加强我们在印度洋-太平洋地区的外交、防御和经济联系至关重要-一旦西方留下真空,中国将会急切地填补它。」

报告还敦促伦敦与台湾合作,确保对半导体和风能产业的国内投资,并建立先进半导体和风能组件的替代供应源。

报告还补充道,英国必须扩大联盟关系,如与澳大利亚和美国签订的《AUKUS 防御条约》,并加入澳大利亚、印度、日本和美国之间的四方战略安全对话。

报告称,英国还应进一步发展与亚太地区国家的经济和民间关系。

(德新社、法新社)

