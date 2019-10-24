英国警方：死亡集装箱中39人均为中国公民

（德国之声中文网）英国警方周三在东南部埃塞克斯郡（Essex）的一个卡车集装箱中发现了39具尸体。周四（10月24日）当地媒体ITV News报道称，39名死者全部来自中国。当地警方稍后也确认了这一消息。

这辆卡车是在格雷斯（Grays）的一个工业园区被发现的。埃塞克斯总警司马里纳（Andrew Mariner）在一份声明中表示："这是一场悲剧，许多人失去了生命。救援人员赶到现场，但不幸的是，39人已经死亡。"一名死者并未成年，其余38人均为成人。警方已经逮捕了25岁的司机并展开了谋杀调查，据信，司机来自北爱尔兰。

来自保加利亚的卡车？

议员普莱斯（Jackie Doyle-Price）将此事归咎于人口走私，但警方并没有立即对此进行证实。普莱斯在推特上写道："格雷斯的一个卡车集装箱里发现39具尸体，这个新闻令人发指……贩卖人口是一件卑鄙而危险的事情。对埃塞克斯警方来说是一件大案，期盼警方将凶手绳之以法。"

英国内政大臣帕特尔( Priti Patel )在推特上表示自己十分"震惊和悲伤"，这是一场彻底的悲剧。英国首相约翰逊说他对此感到"震惊"，并将"与埃塞克斯警方密切合作，彻查案件。"

总警司马里纳此前透露，警方正在确认受害者的身份，预计这将是一个漫长的过程："我们相信这辆卡车来自保加利亚，10月19日大约10点从北威尔士的霍利海德口岸（Holyhead）入境。我们将与合作伙伴密切合作，进行调查。"

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保加利亚外交部表示，现在还不能确定这辆卡车是否从保加利亚出发。一名发言人表示："我们还在核实英国媒体上的信息，我们正在联系有关部门"。

每年都有成千上万的移民通过卡车、船只或是飞机偷渡到英国，几乎每天都这方面的报道。

最近发生的这起事件让人联想到2015年8月的奥地利偷渡惨案。当时是欧洲难民危机最严重的时候，奥地利高速公路旁一辆废弃的卡车中被发现窒息而死的71人。

2000年，英国多佛港一辆货柜车车厢里发现58名中国偷渡客的尸体。

警方正在调查死者的身份

文木/ 达扬 (德新社，美联社，法新社)