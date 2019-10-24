 英国警方：死亡集装箱中39人均为中国公民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2019

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英国警方：死亡集装箱中39人均为中国公民

英国警方在一个卡车集装箱中发现了39具尸体，当地媒体周四报道称，死者全部来自中国，这一消息目前已经得到警方证实。有英国议员认为这又是一起恶性贩卖人口事件。一名嫌犯已被逮捕。

UK 39 Leichen in LKW Container in Essex (Reuters/H. McKay)

（德国之声中文网）英国警方周三在东南部埃塞克斯郡（Essex）的一个卡车集装箱中发现了39具尸体。周四（10月24日）当地媒体ITV News报道称，39名死者全部来自中国。当地警方稍后也确认了这一消息。

这辆卡车是在格雷斯（Grays）的一个工业园区被发现的。埃塞克斯总警司马里纳（Andrew Mariner）在一份声明中表示："这是一场悲剧，许多人失去了生命。救援人员赶到现场，但不幸的是，39人已经死亡。"一名死者并未成年，其余38人均为成人。警方已经逮捕了25岁的司机并展开了谋杀调查，据信，司机来自北爱尔兰。

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蛇头和难民总是在寻找前往欧洲的新路线。瑞士边防注意到，在和意大利接壤的边境地区，难民数量越来越多。这一趋势对德国也会产生影响。 (27.08.2016)

在打击人口走私犯罪活动方面，欧洲国家将加强同非洲难民中转国和难民原籍国的合作。德国总理默克尔强调欧洲愿意安置难民，但要区分陷入危机的难民和经济难民。 (28.08.2017)

匈牙利警方逮捕了四名涉嫌参与奥地利货车惨案的嫌疑人。据推测，被捕嫌犯可能只是人蛇偷渡链中的小角色。此外，奥地利警方周六查获一辆满载难民的货车，及时救出三名脱水的儿童。 (29.08.2015)

本周四，奥地利警方在一辆被遗弃的货车内发现了至少30具偷渡者的尸体。由于尸体已开始腐烂，暂时无法明确计算死亡人数。此外，一艘载有100余名非法移民的船只在利比亚海域沉没，至少10人死亡。 (27.08.2015)

来自保加利亚的卡车？

议员普莱斯（Jackie Doyle-Price）将此事归咎于人口走私，但警方并没有立即对此进行证实。普莱斯在推特上写道："格雷斯的一个卡车集装箱里发现39具尸体，这个新闻令人发指……贩卖人口是一件卑鄙而危险的事情。对埃塞克斯警方来说是一件大案，期盼警方将凶手绳之以法。"

英国内政大臣帕特尔( Priti Patel )在推特上表示自己十分"震惊和悲伤"，这是一场彻底的悲剧。英国首相约翰逊说他对此感到"震惊"，并将"与埃塞克斯警方密切合作，彻查案件。"

总警司马里纳此前透露，警方正在确认受害者的身份，预计这将是一个漫长的过程："我们相信这辆卡车来自保加利亚，10月19日大约10点从北威尔士的霍利海德口岸（Holyhead）入境。我们将与合作伙伴密切合作，进行调查。"

观看视频 03:13

偷渡英国的跳板

保加利亚外交部表示，现在还不能确定这辆卡车是否从保加利亚出发。一名发言人表示："我们还在核实英国媒体上的信息，我们正在联系有关部门"。

每年都有成千上万的移民通过卡车、船只或是飞机偷渡到英国，几乎每天都这方面的报道。

最近发生的这起事件让人联想到2015年8月的奥地利偷渡惨案。当时是欧洲难民危机最严重的时候，奥地利高速公路旁一辆废弃的卡车中被发现窒息而死的71人。

2000年，英国多佛港一辆货柜车车厢里发现58名中国偷渡客的尸体。

Großbritannien | 39 Leichen in LKW Container gefunden (picture-alliance/empics/S. Rousseau)

警方正在调查死者的身份

文木/ 达扬 (德新社，美联社，法新社)

 

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死亡集装箱 英警方确认遇难者均为中国公民 24.10.2019

根据英国独立电视台ITV报道，伦敦附近卡车集装箱发现的39名死者是中国公民。英国警方随后证实了这个消息。

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