英国衡量安全风险 华为自称“裸裎相见”

(德国之声中文网) 中国华为网络安全主管萨福克（John Suffolk）周一(6月10日)告诉英国国会，华为从未被中国政府或是任何国家的政府要求从事「任何不当行为」。

英国国会科学与技术委员会邀请华为出面解答国会议员，关于该公司的设备所牵涉到的安全风险，以及与中国政府的关系等问题。萨福克说，华为已经聘请律师检视中国法律是否能够强制国内企业搜集外国情报，结论是: 「中国没有法律可以强制我们与中国政府合作从事任何事情...我们的律师给我们的答案是，并没有这回事。」

2017年六月中国通过的《国家情报法》第七条规定: 「任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作。」英国国会科学与技术委员会的成员刘易斯(Julian Lewis)曾经引述这条法令。萨福克回应，这个条文的措辞「不清楚」，因此他们咨询了在中国的律师以及在伦敦高伟绅律师事务所的顾问，并得到华为并没有这项义务的结论。刘易斯批评这个结论「完全不可信」。

英国广播公司BBC报导，萨福克对着委员会说，华为欢迎局外人分析他们的产品，检测是否有工程或是编码瑕疵。「我们赤裸地站在世人面前，但是我们宁愿这样，因为这让我们能改良我们的产品。」

他接着说:「我们希望人们找到东西，不管他们找到一个还是一千个，我们都不在乎。我们不会因为别人找到什么而感到羞耻。」

英国与华为难分难舍

华为开发的5G设备是目前最先进又最便宜的。而且，从2010年开始，华为就已经与英国政府深度合作对抗信息安全威胁，并且广泛并入英国现存的4G网络。英国政府到现在还不能决定，究竟是增加与华为的合作一起管控风险，还是冒着技术落后的风险，等待西方国家的企业生产出与华为同等质量的5G产品再行采用。

美国将华为列入黑名单，禁止美国企业与华为买卖之后，又一再对英国施压，宣称如果英国采用华为设备建设5G网络，就会停止与英国的情报合作。之后，许多国际科技大厂也相继宣布停止与华为合作。

先前，华为曾预告自己会在今年年底成为世界第一大的智慧型手机大厂。周二，华为消费者业务首席战略长邵阳(Shao Yang)暗示华为「需要更多一点时间来达到这个目标」。虽然他没有细讲是什么缘故，但外界都猜测是受到美国的冲击。

华为产品用在新疆

此外，澳大利亚的研究指出，华为的技术被应用在新疆地区的监控系统当中，更是震惊了英国的国会议员。

中国在新疆再教育营大规模监禁维吾尔人时，使用到人脸辨识的技术。萨福克确认，华为的设备被「合作伙伴」应用在新疆地区。他说: 「我们的合同是与第三方签署的。这件事情不是直接由我们执行。」

国会议员接着追问萨福克，在这如此大规模违反人权的案例中，是否感觉到自己成为共犯? 他说: 「我不认为应该由我们来做这样的价值判断...我们的判断只在于，在我们运营的国家当中，这么做是否合法。这是我们的判断标准。但是这么做是对还是错，应该由别人来判断。」

罗法/夏立民 (法新社、美联社)