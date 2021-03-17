 英国航母即将前往亚洲 约翰逊: 绝非要对抗中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2021

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英国航母即将前往亚洲 约翰逊: 绝非要对抗中国

95岁高龄的英国女王伊丽莎白二世周六视察了以她命名的新航母。此前英国首相约翰逊亦访问了这艘定于周六出航的新航母，并强调该舰此次出航亚太海域绝非为与中国对抗，而是履行国际海洋法。

UK HMS Queen Elizabeth |

英国女王视察“伊丽莎白女王号”航母

（德国之声中文网）"伊丽莎白女王号"航母出港首航东亚前，女王本人周六（5月22日）在朴茨茅斯港受到舰长的欢迎。

英国制造的这艘最新航母定于周六晚起锚，做为期28周航行，将到访40个国家，其中包括印度、日本、韩国和美国。

约翰逊首相昨天在视察时对该艘新航母将首航东亚表示高兴。他强调，此行绝不是要显示与中国对抗，而是为执行国际通航权。他称，共有3700人的这艘航母及护航舰船此行不仅将确证英国 "明显的非凡军事能力"，也是为传播民主和法治等价值观。

UK HMS Queen Elizabeth |

为建造这艘航母英国拨款30亿英镑

约翰逊说，"我们当然要做的事情之一是向我们的中国朋友表明，我们相信国际海洋法。并且，我们将以一种自信但非对抗性的方式确认这一点。" 

为建造这艘航母英国拨出30亿英镑（约35亿欧元）。这次巡航中，舰上将共有18架战斗机，护航编队由6艘海面舰只及一艘潜艇组成，配备14架直升机。

作为拥有否决权的安理会常任理事国，英国最近宣布，在其新外交政策和在国防战略方面将侧重远东地区。此举被认为是对中国在该地区影响力日益增加作出的回应。英国目前正在大规模装备本国军队。

（德新社）

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