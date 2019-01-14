 英国自认对华为「免疫」 欧洲各国或将壮胆 | 科技环境 | DW | 18.02.2019

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科技环境

英国自认对华为「免疫」 欧洲各国或将壮胆

美国官员用各种方法呼吁盟国提防华为的同时，英国却表示自认能够消除华为带来的国安疑虑。不论两个国家之间谁对华为的评价比较准确，英国这个举动都扯到美国的后腿。

Huawei 2019 CES in Las Vegas (Reuters/S. Marcus)

华为抢占新一代的5G设备市场，但是却开始被一些国家以「国安疑虑」为由进行围堵

(德国之声中文网) 英国媒体金融时报报导，两位知情人士指出，英国政府自认能够化解将华为纳入5G系统中伴随的风险。而这个决定会对欧洲国家接下来的决策产生深远影响。

该名熟悉英国国家网络安全中心(NCSC)的知情人士告诉金融时报: 「其他国家也可以就此推论，既然英国有自信能够化解华为带来的国安疑虑，那么他们也能够对一般民众甚至美国政府做同样的保证: 只要他们谨慎行事，采纳英国的建议，那他们也可以开放电信商采用华为的设备。」

这无疑是对着美国抵制华为的行动唱反调。美国声称华为与中国政府关系密切，很可能被当做监控工具，不只美国国务卿蓬佩奥呼吁中欧盟国禁用华为，美国副总统彭斯也在16日的慕尼黑安全会议上再次与华为作对: 「既然北京的国安机构有权取得触及到他们网络或设备的所有资料，我们一定要保护我们重要的电信设备。」他说:「美国呼吁所有的伙伴保持警惕, 拒绝任何会损害我们通信技术或国家安全系统完整性的企业。」

同场的中方代表、中国国务委员杨洁篪立即做出反驳，表示「中国的法律并没有要求任何企业安装后门或是搜集情资」，也说「欧洲国家非常清楚哪一条是明智的道路」。

华为没有针对此事做出回应，但是英国国家网络安全中心重申对华为的担忧:「就像我们在七月对于『华为网络安全评估中心』监督委员会所说的，国家网络安全中心对于华为的工程能力与安全能力有所顾虑。我们已经列出了我们希望该公司改进的事项。『华为网络安全评估中心』最新的年度报告很快就会出炉。」

罗法/楊威廉(路透社、美联社)

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