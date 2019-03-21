英国脱欧 德国人钱包缩水

(德国之声中文网)即使没有人知道英国如何以及何时脱欧，但一项调查显示，英国脱欧将给德国的国内生产总值造成数十亿欧元的损失。据贝塔斯曼基金会周四（3月21日）发布的调查报告显示，一旦英国在没有协议的无序情况下脱欧，德国每年的国内生产总值将损失近100亿欧元，相当于平均每人损失大约115欧元。

根据该基金会的调查，英国脱欧除了给本国造成损失之外，尤其会给出口大国德国造成严重的经济损失。其次便是法国和意大利。调查显示，无协议脱欧将会使英国人每年减少收入570亿欧元，相当于每位居民减少875欧元。法国人的年收入也将减少大约80亿欧元，意大利减少40亿欧元。

调查报告的作者指出，如果英国能够做到有序脱欧，所产生的负面影响将明显减少。调查报告的作者认为英国脱欧影响其他国家国民收入的原因是因为关税增加，物价上涨以及欧洲的竞争能力下降，因此给物价和工资收入造成负面影响。

调查报告的作者之一波纳图（Dominic Ponattu）说，德国每年将因此损失将近100亿欧元的收入，这是一笔很高的数额，但是只占德国国内生产总值的大约0.3%. 不同的地区所受的影响也不同。据估计北威州受到的负面影响最为严重，原因之一是英国对北威州的出口起着重要作用。巴伐利亚州也将损失明显。此外，英国脱欧也会对中小企业密集的地区，例如斯图加特、汉堡周边地区或者莱茵兰地区产生严重影响。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



调查显示，英国有序脱欧所产生的负面影响就要小得多。给德国造成的收入损失将会减少到大约50亿欧元。整个欧盟（不包括英国在内）的损失也将减少一半，估计会降到220亿欧元。

不过英国脱欧会使美国和中国受益，给其年收入带来大幅增长，而且俄罗斯的国民生产总值也会略有增长。波纳图说，欧洲内部的交易越昂贵，与"世界其它地区的经济关系"就更具吸引力。贝塔斯曼基金会主席戈乌斯（Aart de Geus）警告布鲁塞尔和英国务必要按照协议规划脱欧进程。他强调，这个全球最大的共同经济区的根基面临着被严重破坏的危险。

来自政界、经济界和消费者保护界的许多人士都曾警告，一旦英国无序脱欧，可能会导致严重后果。周三（3月20日），英国首相特雷莎·梅请求欧盟允许将脱欧日期推迟到6月30日，并同意英国不参加5月份举行的欧盟议会选举。

李京慧 / 叶宣（德新社）