英国脱欧逼近 德国加紧准备

德国联邦议会确保生活中在德国的英国人在脱欧之后仍然可以申请德国公民身份；反对党人士警告德国海关尚未为即将到来的相关行政噩梦做好准备。
（德国之声中文网）本周四（1月17日），德国议会通过了一项新法，为即将到来的英国脱欧做准备。这部脱欧过渡法律得到除了极右政党选项党(AfD)之外议会各党的一致通过。
这部法律将从英国正式脱欧以及所谓过度期开始的时候执行。它将厘清受脱欧影响人群的法律关系，尤其是生活在德国的英国人以及生活在英国的德国人。
也许涉及到在德国登记居住的12万英国人最切身的利益，是他们在过度期内仍然可以申请德国公民身份，时间预期可以延续到2020年--到了那一年，这类申请将进入特殊处理程序。此后，英国人成为德国人的门槛将大幅度地提高。
根据当局记录，2016年脱欧公投之后，热衷于成为德国人的英国人数量显著增加。
相应地，在过渡期结束之前，德国人想要获得英国公民身份，也不会被强制要求放弃德国身份。在多数情况下，德国法律不允许德国人取得欧盟之外的双重国籍。
欧盟受到质疑
在长达一个小时的议会辩论开始时，德国外交部长海科 马斯（Heiko Maas）说，德国政府正在"加紧计划应对英国非常规脱欧的状况"，尽管他表示在英国首相梅的脱欧协议在议会表决中惨败之后，仍然希望英国能够有条不紊地完成脱欧程序。
"在接下来的数周时间里，我们将竭尽全力实现英国达成协议的脱欧，而不是没有达成协议的脱欧。"马斯说，更多的谈判仍然可能。他也没有排除延长3月29日这个时间底线的可能性。
马斯用了一个在辩论中被很多发言者重复的比喻："游戏时间已经结束了，现在球被踢到了英国法院。"
若干德国议员利用辩论的机会，批评欧盟在脱欧过程中的谈判。选择党(AfD) 的赫布纳（Martin Hebner）和左派党（Left）的德姆（Dieter Dehm）都指责欧盟以英国为靶子来阻止其他成员国脱欧。德姆呼吁进行新的谈判，并让欧盟组织变得更有弹性。选择党的魏亚（Harald Weyel）甚至建议欧盟的长期战略和民族国家一起废除。
德国为英国脱欧做准备
德国政府已经开始为英国脱欧过度期做准备，在政府网站上用英语发布了相关信息，包括税收法律，英国公民的居民身份，货物进出英国运输，教育补贴和旅行等等。
按照目前的状况，在今年3月30日，英国将会在德国变成"第三国"状态。这会在众多领域产生大量相应的行政事务，自由民主党（ FDP）认为，这方面政府尚未准备妥当。
"可能发生的硬脱欧，将造成海关程序更加吃紧，等候时间增加。"自由民主党的维萨（ Sandra Weeser）周四在联邦议会说。
维萨呼吁联邦政府安排更多官员去帮助中小企业，并提升海关办公室的IT基础设施。作为执政党，默克尔的基民盟和社民党回应说，政府已经做好了安排。