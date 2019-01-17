 英国脱欧逼近 德国加紧准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2019

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时政风云

英国脱欧逼近 德国加紧准备

德国联邦议会确保生活中在德国的英国人在脱欧之后仍然可以申请德国公民身份；反对党人士警告德国海关尚未为即将到来的相关行政噩梦做好准备。

Deutschland Flaggen vor dem Reichstag in Berlin (Reuters/F. Bensch)

（德国之声中文网）本周四（1月17日），德国议会通过了一项新法，为即将到来的英国脱欧做准备。这部脱欧过渡法律得到除了极右政党选项党(AfD)之外议会各党的一致通过。

这部法律将从英国正式脱欧以及所谓过度期开始的时候执行。它将厘清受脱欧影响人群的法律关系，尤其是生活在德国的英国人以及生活在英国的德国人。

也许涉及到在德国登记居住的12万英国人最切身的利益，是他们在过度期内仍然可以申请德国公民身份，时间预期可以延续到2020年--到了那一年，这类申请将进入特殊处理程序。此后，英国人成为德国人的门槛将大幅度地提高。

根据当局记录，2016年脱欧公投之后，热衷于成为德国人的英国人数量显著增加。

相应地，在过渡期结束之前，德国人想要获得英国公民身份，也不会被强制要求放弃德国身份。在多数情况下，德国法律不允许德国人取得欧盟之外的双重国籍。

欧盟受到质疑

Deutschland Jemen-Konference in Berlin | Außenminister Heiko Maas (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

德国外长马斯

在长达一个小时的议会辩论开始时，德国外交部长海科 马斯（Heiko Maas）说，德国政府正在"加紧计划应对英国非常规脱欧的状况"，尽管他表示在英国首相梅的脱欧协议在议会表决中惨败之后，仍然希望英国能够有条不紊地完成脱欧程序。

"在接下来的数周时间里，我们将竭尽全力实现英国达成协议的脱欧，而不是没有达成协议的脱欧。"马斯说，更多的谈判仍然可能。他也没有排除延长3月29日这个时间底线的可能性。

马斯用了一个在辩论中被很多发言者重复的比喻："游戏时间已经结束了，现在球被踢到了英国法院。"

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软退还是硬退？德国经济界紧张地注视着英国将以何种方式退出欧盟。如何应对？相关准备工作正在进行中。 (15.01.2019)

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2017年，共有11.22万名外国人获德国护照，同2016年相比增幅1.7％。“英国脱盟” 也表现在了入籍数字上。去年，申请入籍德国的英国公民数量创纪录。 (24.05.2018)

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若干德国议员利用辩论的机会，批评欧盟在脱欧过程中的谈判。选择党(AfD) 的赫布纳（Martin Hebner）和左派党（Left）的德姆（Dieter Dehm）都指责欧盟以英国为靶子来阻止其他成员国脱欧。德姆呼吁进行新的谈判，并让欧盟组织变得更有弹性。选择党的魏亚（Harald Weyel）甚至建议欧盟的长期战略和民族国家一起废除。

德国为英国脱欧做准备

德国政府已经开始为英国脱欧过度期做准备，在政府网站上用英语发布了相关信息，包括税收法律，英国公民的居民身份，货物进出英国运输，教育补贴和旅行等等。

按照目前的状况，在今年3月30日，英国将会在德国变成"第三国"状态。这会在众多领域产生大量相应的行政事务，自由民主党（ FDP）认为，这方面政府尚未准备妥当。

"可能发生的硬脱欧，将造成海关程序更加吃紧，等候时间增加。"自由民主党的维萨（ Sandra Weeser）周四在联邦议会说。

维萨呼吁联邦政府安排更多官员去帮助中小企业，并提升海关办公室的IT基础设施。作为执政党，默克尔的基民盟和社民党回应说，政府已经做好了安排。

  • Großbritannien | Theresa May im House of Commons (picture-alliance/dpa/empics/Pa Wire)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧支持者

    英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

  • Birmingham Boris Johnson Rede auf Parteitag Konservative Partei (Imago/i Images/A. Parsons)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧强硬派

    自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

  • Liverpool Labour-Chef Jeremy Corbyn auf Parteitag (Reuters/H. McKay)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    工党“忠诚派”

    工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

  • Großbritannien Kampagne gegen den Brexit (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧反对派

    工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

  • Großbritannien DUP-Konferenz in Belfast - Arlene Foster (picture-alliance/dpa/M. Cooper)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    “Backstop”保障措施的反对派

    所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

  • Jean-Claude Juncker EU-Kommissionspräsident 09/2014 (Imago)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    欧盟的耐心受到“考验”

    在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”


DW.COM

英国脱欧协议 各方到底在争什么？

因预见到失败，特雷莎·梅将议会就退欧协议进行投票表决的时间推迟到2019年年初。特雷莎·梅计划利用这段时间争取让欧盟做出更多的“承诺”。 (13.12.2018)  

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