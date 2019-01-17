英国脱欧逼近 德国加紧准备

（德国之声中文网）本周四（1月17日），德国议会通过了一项新法，为即将到来的英国脱欧做准备。这部脱欧过渡法律得到除了极右政党选项党(AfD)之外议会各党的一致通过。

这部法律将从英国正式脱欧以及所谓过度期开始的时候执行。它将厘清受脱欧影响人群的法律关系，尤其是生活在德国的英国人以及生活在英国的德国人。

也许涉及到在德国登记居住的12万英国人最切身的利益，是他们在过度期内仍然可以申请德国公民身份，时间预期可以延续到2020年--到了那一年，这类申请将进入特殊处理程序。此后，英国人成为德国人的门槛将大幅度地提高。

根据当局记录，2016年脱欧公投之后，热衷于成为德国人的英国人数量显著增加。

相应地，在过渡期结束之前，德国人想要获得英国公民身份，也不会被强制要求放弃德国身份。在多数情况下，德国法律不允许德国人取得欧盟之外的双重国籍。

欧盟受到质疑

德国外长马斯

在长达一个小时的议会辩论开始时，德国外交部长海科 马斯（Heiko Maas）说，德国政府正在"加紧计划应对英国非常规脱欧的状况"，尽管他表示在英国首相梅的脱欧协议在议会表决中惨败之后，仍然希望英国能够有条不紊地完成脱欧程序。

"在接下来的数周时间里，我们将竭尽全力实现英国达成协议的脱欧，而不是没有达成协议的脱欧。"马斯说，更多的谈判仍然可能。他也没有排除延长3月29日这个时间底线的可能性。

马斯用了一个在辩论中被很多发言者重复的比喻："游戏时间已经结束了，现在球被踢到了英国法院。"

若干德国议员利用辩论的机会，批评欧盟在脱欧过程中的谈判。选择党(AfD) 的赫布纳（Martin Hebner）和左派党（Left）的德姆（Dieter Dehm）都指责欧盟以英国为靶子来阻止其他成员国脱欧。德姆呼吁进行新的谈判，并让欧盟组织变得更有弹性。选择党的魏亚（Harald Weyel）甚至建议欧盟的长期战略和民族国家一起废除。

德国为英国脱欧做准备

德国政府已经开始为英国脱欧过度期做准备，在政府网站上用英语发布了相关信息，包括税收法律，英国公民的居民身份，货物进出英国运输，教育补贴和旅行等等。

按照目前的状况，在今年3月30日，英国将会在德国变成"第三国"状态。这会在众多领域产生大量相应的行政事务，自由民主党（ FDP）认为，这方面政府尚未准备妥当。

"可能发生的硬脱欧，将造成海关程序更加吃紧，等候时间增加。"自由民主党的维萨（ Sandra Weeser）周四在联邦议会说。

维萨呼吁联邦政府安排更多官员去帮助中小企业，并提升海关办公室的IT基础设施。作为执政党，默克尔的基民盟和社民党回应说，政府已经做好了安排。