（德国之声中文网）不久是否将签署新的英国脱欧协议？此事难以预料。德国联邦批发外贸服务协会（BGA）主席宾格曼（Holger Bingmann）表示："尽管英国的态度令人厌烦，但欧洲人现在只能咬牙坚持，耐心等待到最后。"

德国联邦批发外贸服务协会认为现在绝不可放弃对英国脱欧进程的监控。宾格曼认为，如果英国在没有达成协议的混乱情况下脱欧将是所有脱欧可能性中最糟糕的一种情况。英国计划于10月31日脱离欧盟。但是在此之前，英国下议院必须在本周通过与欧盟达成的脱欧协议。

还要进行新一轮脱欧谈判？

然而令人意想不到的是，周六（19.10.2019年10月19日）英国议会并没有就《英国脱欧协议》进行投票表决，而是大多数议员投票赞成再次延迟议会的脱欧表决。因此，至少英国10月底无协议脱欧并引发经济动荡已经不太可能。

此外，欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）已确认收到英国要求将英国脱欧期限推迟至10月31日之后的请求。现在，他将与欧盟领导人讨论如何对此做出反应。一位欧盟代表说，最初的脱欧申请并不是英国首相约翰逊（Boris Johnson）签署的。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



在与欧盟发生长期争议之后，英国首相约翰逊几天前与欧盟就修订后的英国脱欧协议达成共识。该协议立即得到欧盟国家和政府领导人的批准。该修正案对英国脱欧后欧盟成员国与爱尔兰和北爱尔兰之间的边界仍然开放的问题重新进行了解读。此外，约翰逊还在一份政治声明中宣布，英国与欧盟就较长时间内相互之间只保持松散关系达成共识。

再次延迟脱欧表决

宾格曼就脱欧将造成的经济损失发出警告。周一（10月21日），宾格曼在接受《莱茵邮报》（Rheinische Post）的采访时说："英国给其欧洲伙伴造成的不利影响难以想象。" "英吉利海峡两岸企业的贸易规则继续悬而未决，他们尚不知道何时以及如何修订未来的海关规定和贸易进程。"

英国人继续考验着其欧洲朋友的耐心。 "遭殃的是老百姓，当然也包括公司企业，因为这种悬而未决的脱欧进程一再延迟，给海峡两岸的经济都带来负面影响。"

英国脱欧公投：不确定加谨慎

德国经济研究所（DIW）10月18日进行的一项最新调查，也证实了这些后果。根据德国这家最大的经济研究所的调查结果，"持续的不确定性给德国经济带来压力。"结果就是导致人们行动谨慎，尤其是在投资方面。

根据德国经济研究所的计算，由于英国脱欧公投之后带来的一系列的不确定性，德国的经济增长与脱欧公投之前相比，每年平均下降0.2个百分点。自2016年6月以来，经济增长总计减少了约0.8个百分点，而且持续呈下降趋势。

出现这种情况不足为奇。2016年德国经济研究所就预测："这种影响不仅会是短期内存在，因为有关英国脱欧的谈判可能需要数年时间。"因此，可以预期会出现较低的投资势头和较弱的就业趋势。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 “肃静！肃静！” 这些天，英国国会下议院为脱欧事宜吵得不可开交，这可苦透了56岁的议长伯考(John Bercow)。每次他高声咆哮“肃静”(Order!)时，一定会回想起他念小学时的某位崩溃的老师，徒劳地试图让一群捣蛋鬼遵守课堂秩序。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 突破传统 我就不穿！ 议长负有维护下议院秩序之责，应当恪守中立。在围绕脱欧争议的辩论中，伯考被认为似乎站在了反对梅首相的阵营一边。他2009年上任就职时，曾拒绝按照传统佩戴假发、穿传统长袍。像图中这样的华丽服饰，他只有在有重要国事活动时才肯穿。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 人事斗争 无法免俗 伯考议长的用词极富戏剧性，议员们往往忍俊不禁。当然，也有不少保守党议员指责他试图“颠覆”脱欧计划，认为议长没能恪守中立。强硬派甚至表示，当前局面要是持续下去，女王陛下应当解散国会。还有人威胁要取消伯考卸任后晋升上议院贵族的资格。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 孩子们，不要吵，一个一个慢慢说！ 这幅照片，好似一幅巴洛克时期的油画：大臣们和议员们正在努力使议长伯考相信，反对党工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)确实对梅首相出言不逊。科尔宾真的轻声咒骂梅首相是“蠢货”？谁又听到了科尔宾的嘟囔？科尔宾真的是性别歧视者？不管怎样，最终，工党领袖不得不表示出了一点歉意。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 挠光头发也没用 伯考是网球巨星费德勒的球迷，每当偶像输球时，议长大爷就会绝望地挠头。如今让他挠头的事情还真不少：他和保守党内同僚们的关系，已经因脱欧争议而十分紧张。许多人已经在呼吁他尽早辞职。也许这不是坏主意：要是他干到2022年任期结束，议长大爷是否会成为光头大爷？ 作者: Barbara Wesel



"为英国脱欧做准备"不确定性伴随

德国经济研究所表示，在欧元区也能感觉到这一发展态势。 该研究所的调查报告称，"贸易效应起着重要作用：英国需求疲软抑制了欧元区的出口。而英镑贬值则会加剧出口的下降，从英国的角度来看就是进口变得更加昂贵。欧元区的较大不确定性导致融资成本增加，从而进一步削弱投资活动。

柏林德国经济研究所经济政策部负责人菲希特纳（Ferdinand Fichtner）说，不确定性通常具有三个维度。"我们即不知道何时脱欧，也不知道在什么条件下脱欧。即使我们确切地知道，但是对于公司以及我们经济研究人员来说，也很难评估欧盟与英国之间新关系的真正后果。因此说在很多方面都存在着不确定性因素。"

英国无协议脱欧的后果

目前的状况是，如果出现无协议脱欧，对欧盟来说，英国在相互贸易关系中将退回到第三国地位。 "在这种情况下，英国人在劳动力市场的自由流动以及英国和欧盟之间的商品，服务和资本的自由流动将立即受到限制。"最重要的是，货物运输受影响可能会给德国经济带来压力。

根据德国经济研究所提供的信息，如果英国选择的不是带有转型过渡期的协议脱欧，而是在10月底实行硬脱欧，那么到2020年德国的国内生产总值增长率将下降0.4个百分点，到2021年下降0.3个百分点。尤其是明年，英国的无序英国退欧可能会严重打击德国经济，对德国经济的负面影响应可能要到2021年上半年才开始逐渐消退。

经济有望得到注资？

贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Stiftung）的一项研究显示，英国软退欧可大幅度减轻收入损失。如果是无协议退欧，德国将面临每年约100亿欧元的收入损失，如果英国是在协议规定的条件下退欧，损失有可能减半，减少到50亿欧元。

相比之下，软脱欧对英国损失最小。根据贝塔斯曼基金会的研究结果，如果是硬脱欧，英国每年将减少收入570亿欧元。如果是软脱欧，英国的损失也将大幅度减少，降至约320亿欧元。

也有赢家！

但是欧洲以外的有些国家，确实可以从英国退欧中受益。根据贝塔斯曼基金会的研究，在英国硬脱欧的情况下，美国的年收入可能会增加大约130亿欧元。中国的年收入将可增加约50亿欧元，俄罗斯的年收入可增加2.6亿欧元。

贝塔斯曼基金会的经济专家波纳图（Dominic Ponattu）表示："英国脱欧对欧洲的产值链产生了负面影响，这将使欧洲内部的贸易变得更加昂贵，与世界其他地区的经济关系也将变得更具吸引力。"