英国脱欧：现在只有靠奇迹帮忙了

（德国之声中文网）若出现争议，外交用语一般称之为"坦率讨论"。无论如何，英国方面就是这样描述长达３小时的这顿晚餐的气氛的。欧盟方面称欧委会主席冯德莱恩和英国首相约翰逊之间的此次晚餐会气氛"活跃、有意思"，这一说法恐怕与英方的说法没有什么不同。双方确认存在着两人无法消除的重大立场分歧，现在，要举行下一轮谈判，然后作出"决定"。难道本周末将出现无协议这一结果？

冯德莱恩受挫

对冯德莱恩来说，与约翰逊的这顿无结果的晚餐乃是一次挫折。她一直致力于同英国达成贸易协定，可现在，恐怕得承认，她无法使欧盟成员国进一步退让，使贸易协定能让这位英国首相接受。在伦敦，人们仍捉摸不透，约翰逊首相到底是想要有此协定，还是会死守红线，以阻止与欧盟达成交易。

现在还能谈啥？

光是晚餐菜单的选择便有了某种讽刺意味：扇贝和多宝鱼分别作为前餐和主菜给约翰逊端了上来。这两种佳肴恰好是渔业争议中的要角，因为，它们是在英国不惜一切代价要从明年起接管其主权的那些近海水域捕捞的。它意味着，法国和其它欧盟国家的渔民将被从那里逐出，而小型渔船和家庭企业会首当其冲。尤其是巴黎不愿自认吃亏。

除渔业外，涉及英国脱欧意识形态核心的那些众所周知的争议点也一个未解。欧盟欲使英国承诺公平竞争，并承担义务，继续认可某些规则和标准。它也计划在英国人有偏离行为时采取强硬反制措施。约翰逊则在访问布鲁塞尔前，在下院又一次强调，"世上没有哪个国家能接受这样的东西。"

欧盟却将对主权的限制同内部市场准入相挂钩，而这又与脱欧人士的"完全独立"的目标相抵触。倘无一方从政治上逾越壕沟，则这一问题无法从逻辑角度解决，作为其结果，便是含有各种经济和政治后果的"无协议"（No-Deal），而从明年１月起，这些后果将导致商品交流和相互关系沦入混乱。此外，在没有协议的情况下，双方已取得一致的警务和安全事务的合作也将泡汤。

准备无协议脱欧

这些天，说到英国脱欧，布鲁塞尔情绪极低。欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）在内部磋商时承认，能达成协定的机会"极小"。欧盟外交官们表示，圣诞节是发生奇迹的时日，或许该替脱欧谈判点燃一枝蜡烛。他们也强调指出，数月来，欧盟在谈判中作了实质性妥协，"但我们没看到英方有任何改变"。

欧盟首席谈判代表巴尼耶12月初在伦敦

尤其是在无协议情况下将受到最大打击的爱尔兰要启动紧急状态计划，首相马丁继续呼吁达成贸易协定。他称，他相信，无协议对所有各方、对爱尔兰、对其它成员国的经济都将十分有害，"因此，在这一问题上，我们让理性说话，达成交易，非常非常重要。"

然而，他可能会失望。始终致力于同英国达成协定的联邦德国总理默克尔亦然。

延伸阅读：约翰逊首相称“无惧”无协议脱欧

不过，几星期来，她也强调指出，无意达成不惜"任何代价"的交易。毕竟，她很了解细节，完全知道双方谈判的实情如何糟糕。现在，她或许不得不在其艰难的本届轮值主席任期的末尾设法减轻"硬脱欧"的后果。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2016年6月24日：“英国人民的意愿” 经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2016年7月：“脱欧就是脱欧” 同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年3月：“我们已经开始想念你” 特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年6月：谈判正式启动 英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰 从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年12月：进入第二阶段 欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年7月：两名大臣辞职 7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年9月：英国别挑三拣四 特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年：布鲁塞尔的突破 11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年12月：梅挺过不信任投票 面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年1月：下议院否决脱欧协议 1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：脱欧协议再次被否决 接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：第二次惨败后的延长赛 欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：脱欧协议第三次遭否决 3月29日原本是英国原定脱离欧盟的时间，而在这一天，英国议会下院第三次投票否决了梅首相的脱欧协议。此前，特蕾莎·梅曾表示为了要让与布鲁塞尔谈成的脱欧协议草案通过，愿意在通过后辞职。然而努力没有生效。在这次失败后，梅首相开始接近工党领袖科尔宾，希望寻求共识，这激怒了保守党内的强硬派。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年4月：最晚万圣节 欧盟与英国4月11日达成一致，将脱欧的最后期限延长至10月31日（也就是万圣节）。此延后将可让英国有更多时间与弹性去表决通过脱欧协议草案细节。如果脱欧协议得到通过，那么脱欧日期也可能更早。如果该协议在5月22日前还未通过，那么英国要参加欧洲议会选举。 作者: Alexander Pearson



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