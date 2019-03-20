 英国脱欧想延期 欧盟开条件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2019

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时政风云

英国脱欧想延期 欧盟开条件

特蕾莎梅将向欧盟请求将脱欧期限往后延大约三个月，欧盟还没拒绝，但也提出条件。眼看脱欧大限将至，首相终于忍不住对人民说：我很肯定，你已经厌倦。

Großbritanien | Theresa May | Brexit (Reuters/Pool/J. Brady)

(德国之声中文网) 特蕾莎梅週四 (3月21) 即将在布鲁塞尔与欧盟会员国见面，向他们要求将脱欧日期延后到6月30日

欧委会主席图斯克 (Donald Tusk) 说，短暂延期是可能的，但前提是英国国会投票通过先前被否决两次的脱欧协议。

图斯克说﹕「虽然英国内部的倦怠感清晰可见，也十分合理。但在最后一刻，我们仍然不能放弃追寻一个正向的解决方案。」他说：「在事件的多次转折当中，我们以耐心与善意回应。我很有信心在这个最后的关键时刻，我们不乏耐心与信心。」

如果英国真的想要延后脱欧，便需要取得欧盟全数27个会员国的一致同意。然而，欧盟成员国之一的法国却威胁要拒绝特蕾莎梅的要求，因为5月23日就是欧盟议会选举，英国应该要在那之前离开，以免影响投票。

如果欧盟不同意让英国延期，那么英国就必须在3月29日如期脱欧。现在英国国内仍然意见分歧，彼时很可能会演变成无协议脱欧的局面。

Großbritannien London - Brexit Gegner Protestieren (Getty Images/J. Taylor)

脱欧演变至今仍然有人希望英国能转念留在欧盟

「我很肯定，你们已经厌倦了」

特蕾莎梅在唐宁街公开说，演变成要往后延期的局面是她「个人的遗憾」。對於其他国会议员要求延后更久，她说延期到6月30日已经是她的极限。

特蕾莎梅在公开讲话时说：「我很肯定，你们，人民，一定受够了。」她續說﹕「你们对这些明争暗斗感到厌倦，对政治游戏与程序操弄感到疲惫，想着为什么这些国会议员开口闭口都是脱欧，但是你明明还有更关心的问题，比如孩子的教育、国家医疗制度、持刀犯罪案。你希望这些脱欧的繁琐过程赶快结束，我有同感，我站在你们这边。」

特蕾莎梅同时也谴责国会，认为他们想尽办法避免做下最终决定，但現在已经是时后应该要做出选择﹕究竟要接受脱欧协议，还是要无协议脱欧，还是干脆不脱欧－尽管不脱欧严重违反公投结果，很有可能失信于民。

罗法/李芊 (路透社等)

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