英国脱欧：德国叫伦敦不要“玩游戏”

（德国之声中文网）”亲爱的伦敦的朋友们：不要玩游戏了。时间不多了。”在欧盟各国欧洲事务部长本周二的布鲁塞尔会议之前，德国外交部欧盟事务部长罗特（Michael Roth）这样说道。他说，“我们真正需要的是公平的谈判基础。”

英国首相约翰逊目前正在推动《内部市场法案》，以便单方面对英国与欧盟达成的脱欧协议进行修改。该法案主要涉及北爱尔兰货物关税规定以及对英国企业的国家补贴。伦敦政府表示，有必要防止北爱尔兰与英国其他地区之间的贸易中断，但承认动用这些权力可能会以“有限且特定的方式”违反国际法。

根据英国脱欧协议，欧盟与英国的货物海关边界将在英国北爱地区和英国其他地区之间。欧盟希望确保北爱地区与爱尔兰之间开放的边界不会成为不遵守欧盟单一市场规则的商品的后门。

德国外交部欧盟事务部长罗特表示，英国计划推翻与欧盟达成的部分协议危及后脱欧时代的贸易协议。他说，英国的《内部市场法案》将触犯英国脱欧协议中的指导原则，是完全不可接受的。

如果没有协议，从1月1日起欧盟与英国边界将出现混乱局面。双方企业将不得不为新引入的关税以及各种手续支付大量金钱。英国今年1月31日从政治上脱离欧盟，并将于今年底离开欧盟单一市场和关税同盟。

欧盟方面敦促英国放弃《内部市场法案》并将期限定于本月末。欧委会副主席马罗斯·塞夫科维奇（Maros Sefcovic）表示，在此之前，他将和英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove）会面。

乐然（综合报道）

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