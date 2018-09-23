英国脱欧影响宝马 迷你生产线停产四周

（德国之声中文网）宝马汽车公司发言人周二表示：通常都是在夏季才开始的生产线维修保养阶段，将提前到明年4月1日开始。该发言人说："我们想以此减少英国在与欧盟没有后续协定的情况下退欧导致的零配件供应中断的风险。"

英国将于明年3月29日正式脱离欧盟。届时如何了结脱欧进程现在还不清楚。有关与欧盟签署一项后续协定的谈判陷入僵局。欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）在萨尔茨堡非正式欧盟峰会举行的前一天发出警告，混乱不堪的脱欧过程将带来"灾难性"后果。

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英国脱欧谈判中最大的悬念是英属北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰之间的边界地位问题，因为届时该边界便成为欧盟的外部边界。国际货币基金组织担心，一旦英国脱欧造成混乱局面，将导致该国经济停滞不前、英镑贬值以及国家财政赤字扩大。

宝马汽车公司虽然认为英国脱欧出现混乱的可能性不大，但是公司发言人表示，为了保险起见，"我们还是为自己采取了一个再保险步骤。"将通常夏季才开始的设备维修和改造阶段提前，可进一步保障牛津工厂的生产进程。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 车标故事 蓝白相间的宝马车标广为人知。它喻示着这家德国企业生产飞机引擎的“出身”。100年前的3月7日，巴伐利亚飞机制造公司诞生，之后更名为巴伐利亚机械制造厂BMW，推出带有螺旋桨的公司标识。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 小试牛刀 1923年，宝马推出了第一款摩托车BMW R 32。在柏林汽车展会惊艳亮相后，这款摩托车在市场上大受欢迎，这证明宝马不仅精通生产引擎。这款摩托车经典的双缸对置式发动机结构被沿用至今。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 四轮世界 1928年宝马成功收购Eisenach汽车制造厂，先是继续这家公司原有的小型车生产线。1932年，宝马推出了自主研发的汽车303，当时的设计就是双肾型进气格栅造型。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 军用飞机引擎 作为一家军需用品制造商，两次世界大战中，这家公司主要替军方生产飞机引擎。从事宝马历史研究的格伦奈特（Manfred Grunert）表示，二战中，大约2.5万强征劳工和集中营囚犯为宝马做工。这家集团承认了这段过往，并支付了赔偿费用。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ “巴洛克天使” 1945年二战结束。Eisenach位于前苏联控制的地区，宝马因此失去了这个生产地，在从未生产过汽车的慕尼黑重新开启了摩托车的制造。1952年，宝马推出了501豪华轿车，这款汽车车身线条优美流畅，很快赢得了“巴洛克天使”的美名。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 萌萌“宝马蛋” 大型轿车的生产成本也十分可观，宝马每卖出一辆汽车就要赔上大约4000马克。就连1955年推出的Isetta小车也难以挽回财政艰难的局面。Isetta的造型十分奇特，BMW从意大利公司Iso Rivolta手中拿到了它的生产许可。圆滚的车身好似1只鸡蛋扣在4个车轮上，这款汽车也因此被冠以“宝马蛋”的外号。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 匡特家族 1959年，这家慕尼黑企业濒临破产，戴姆勒跃跃欲试想收购这家公司。这时，企业家赫伯特·匡特（Herbert Quandt）注资宝马，让其能够回绝戴姆勒的邀请。BMW自此摆脱危机。他的两个继承人斯特凡·匡特（Stefan Quandt，图左一）和苏珊娜·克拉藤（Susanne Klatten图右一）两人拥有宝马47%的股份，合逾300亿欧元。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 重头再来 1961年，惊魂甫定的宝马对准中端车市场，推出了全新的1500车型。随后发布的宝马1600、 1800 和 2000不断改进性能，受到消费者的欢迎。宝马在1966年迎来了真正的复活：当年推出的02系双门汽车迅速打开市场，BMW从此翻身。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 主力军 宝马在全球卖出最好的系列包括1975年问世的宝马3系。到1981年宝马3系就已经售出了100万台。2012年，第六代宝马3系上市，计划中，第七代将于2018年推出。现在每卖出的四辆宝马汽车中就有一辆是BMW 3系，可以说这一系列是宝马的一个主要收入来源。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 四缸大厦 1973年宝马在慕尼黑的新总部中心落成，它是慕尼黑的地标性建筑之一。大厦外观形如发动机，为紧挨的四个圆柱体，这座建筑又被称为“四缸大厦”。上个世纪七八十年代，这家企业已经发展成全球顶尖的汽车制造商。现今，BMW在14个国家拥有25个生产厂，旗下拥有超过10万名员工。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 挥泪斩罗孚 1994年宝马并购了英国的罗孚（Rover），可是罗孚并没有从此走出困境，宝马也损失不少，2000年这段短暂的“婚姻”宣告结束，宝马选择与之告别，却留下了罗孚旗下的迷你，2001年Mini也迎来“春天”。2003年，劳斯莱斯也归入宝马名下。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 科技先锋 在开发电动汽车方面，宝马怎会落于人后。BMW推出的电动汽车i3技术先进，车身也使用了高科技碳素纤维强化树脂材质。在深受汽车尾气困扰的大城市，比如北京、伦敦，绿色汽车无疑颇有市场前景。 作者: Klaus Ulrich



宝马汽车公司计划从明年开始在英国南部的工厂生产小型电动车。去年，宝马在该厂已经生产了近22万辆汽车，占英国生产的所有车辆的13%。

领军市场的捷豹和路虎两个汽车品牌也对英国退欧的后果发出警告并宣布，将从10月份开始至12月初在Castle Bromwich的工厂实行每周三天工作日。在英国总共拥有85万名员工的这两个汽车品牌担心，如果对来自欧盟的汽车配件实行边检将延误时间，导致成本增加。

李京慧/叶宣（路透社）