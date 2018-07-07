 英国脱欧大臣新人选浮出水面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2018

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时政风云

英国脱欧大臣新人选浮出水面

戴维斯辞去英国脱欧事务大臣一职，引发政坛地震。周一，英国首相梅已经接受了戴维斯的辞呈。同时，她也透露了继任这一重要职务的人选。就在数天前，梅刚刚宣布就一项脱欧计划在其内阁达成一致。

Dominic Raab (Reuters/H. Nicholls)

周一上午，拉布走出首相府大门

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越来越多的英国人对脱欧的前景不看好。根据一项问卷调查，希望留在欧盟的英国公民在数量上已经超过了主张退欧者，而且这一差距还在扩大。 (17.12.2017)

经数月争议，英国内阁就退盟后与欧盟的关系达成了一些共识。根据该计划，“硬脱欧”的某些要点被清除。然而，这就够啦？ (07.07.2018)

（德国之声中文网）英国政府发布通告表示，现年44岁的拉布(Dominic Raab)将成为新任脱欧事务大臣。他的前任戴维斯(David Davis)在周日夜间与梅首相就英国的新脱欧策略发生争吵，并提出辞职。拉布与戴维斯都被认为是坚定的英国脱欧支持者。

据戴维斯本人在接受英国广播公司采访时表示，他提出辞职并不是要推翻梅首相，此举是“出于良知”；如果梅首相依然因此而倒台，他本人也不会加入角逐，“特里莎·梅是一个好首相。”

戴维斯在采访中还强调，梅首相提出的脱欧谈判方针存在一系列薄弱环节。他认为，英国政府在谈判中过快地展现出妥协的意愿，这恐怕会招致来自欧盟方面的更大压力。戴维斯并不担心脱欧谈判时间紧迫。他认为，这场谈判无论如何都会进行到最后一刻。按照法律，英国将在2019年3月29日正式脱离欧盟；脱欧谈判必须在今年秋天取得一致，方能让脱欧协议在3月29日前及时获得各方批准并生效。

就在上周五，首相梅的内阁才刚刚就一项有争议的脱欧后与欧盟商品自贸协定提案达成一致。

Großbritannien Theresa May bespricht Brexit Pläne mit dem Kabinett (Reuters/MOD/J. Rouse)

梅首相与内阁讨论脱欧计划

据悉，梅首相与戴维斯的信件往来谈到以下要点：

   戴维斯致信梅的办公室，宣布辞职。他所给出的原因是：他认为英国的脱欧政策问题多多，将让该国在谈判中处于很弱的地位。

   戴维斯还表示，英国议会的权限也将受到影响，英国经济的掌控权将有不少拱手让给欧盟，英国的法律并不能获得真正的效力。

   戴维斯称，英国的国家利益要求，脱欧大臣应当是充满热情地相信梅的政策，而不是勉强地尽义务。

   梅在信中对戴维斯的工作表示感谢，但表示不同意他对政府脱欧政策的评价。梅说，周五达成的提案所带来的脱欧后与欧盟关系是可以接受的。

   英国每日电讯报报道说，一名脱欧国务大臣（junior minister）史蒂夫·贝克（Steve Baker）也已辞职。

Belgien EU David Davis in Brüssel (picture-alliance/dpa/V. Mayo)

戴维斯曾被认为是梅内阁中最坚决支持脱欧的成员之一

"梅已没有权威"

在野党工党领袖科宾（Jeremy Corbyn）认为，作为对戴维斯辞职的回应，梅应当辞职。科宾在推特写道："这样一个关键时刻，戴维斯的辞职显示，梅已经不再有权威，无法完成脱欧。"

大卫·戴维斯是谁？

这位保守党政治家负责脱欧事务部，自2017年中以来，作为英国首席谈判代表与布鲁塞尔谈判。戴维斯被认为是梅内阁中最坚决支持脱欧的成员之一。有报道称，他曾多次已辞职相威胁。

脱欧强硬派的不满

英国内阁就脱欧后自贸协定达成的一致提案，原本被认为是梅的一次胜利。她一直在努力维持政府团结，达成一项共同脱欧战略。如今，与欧盟的脱欧谈判已进入最后阶段。但脱欧强硬派认为，英国应当更清楚地与欧盟划清界限，因此对政府的提案表示反对。

苗子/达扬（德新社、路透社、美联社、法新社）

  • Container freight in England

    英国脱欧谈判谈什么？

    统一市场准入

    在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

  • Tourists walk past Big Ben in London

    英国脱欧谈判谈什么？

    公民权利

    欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

  • UK border control

    英国脱欧谈判谈什么？

    移民

    特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

  • Europol chief Rob Wainwright

    英国脱欧谈判谈什么？

    安全问题

    持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

  • Sterling notes

    英国脱欧谈判谈什么？

    离婚费

    布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

  • The European Court of Justice

    英国脱欧谈判谈什么？

    欧洲法律

    梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

  • A lake in Northern Ireland

    英国脱欧谈判谈什么？

    爱尔兰边界

    爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。

    作者: David Martin


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英国脱欧谈判谈什么？

6月19日，英国脱欧谈判正式开启。据估计，谈判将于明年结束，而英国正式脱欧则要等到2019年3月。谈判要点有哪些？ (19.06.2017)  

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