英国脱欧四周年：脱欧？什么脱欧？

（德国之声中文网）2016年英国举行欧盟公投后，脱欧是占据新闻版面的重点话题。自从英国在2020年1月底正式退出欧盟后，英国人似乎一同放下心中的大石：再也不需要和邻居或友人争得面红耳赤，家庭聚会时也不用再和爷爷奶奶拌嘴。

如今当民调机构调查公民最关注哪些问题时，欧盟事务和英国脱欧甚至不再挤入前10名。益普索研究所的最新调查中，经济和通货膨胀位居英国民众关注问题的榜首，仅有5%受访者认为脱欧是重要议题。

怀念欧盟？感受不到！

"脱欧派"获得了胜利，但这对所有人来说都不再重要。尽管从长远来看，脱欧会导致英国国内生产总值下滑4%，尽管绝大多数人现在对脱离欧洲大家庭感到遗憾，但英国没有任何中坚政治力量将扭转"脱欧"设定成目标。

那么英国在脱欧后可以利用其全新的自主性做些什么呢？伦敦国王学院"变化的欧洲中的英国"（UK in a Changing Europe）项目专家表示：做不了太多。他们使用"分歧追踪"的方式，观察英国及欧盟在经济领域的差异。研究员瓦霍维亚克（Jannike Wachowiak）表示："约翰逊曾畅谈要如何利用'新自由'，但迄今几乎没有实现。"

经济收益甚微

迄今为止的放松管制其实象征意义居多。例如，商家可以贩售1品脱葡萄酒。虽然有关单位努力将新法规宣传为一种进步，毕竟一代名相丘吉尔也曾如此享用他最喜欢的香槟。但经济效益仍相当不透明。

到目前为止，可以确认的经济效益有限。与最重要的伙伴之间的贸易出现壁垒；动荡的不确定性降低了企业投资意愿。令许多英国脱欧派选民懊恼的是，如今的移民人数比脱欧之前更高，一年内便超过70万人，创下历史新高。

来自亚洲或非洲的护理人员

极为依靠外来专业人才的医疗保健行业更是首当其冲。英国政府不得不在一年内向医生、护理师和其他医疗保健专业人员发放近10万份签证。牛津大学移民观察研究所的数据显示，这一数字超越以往任何时候，而绝大多数的专业人才来自非欧盟国家。

伦敦市民雅格（Deirdre Yager）就是四年前举杯庆祝英国脱欧的其中一人。那一刻她感觉"心情激动"，"振奋人心"，"终于自由了！"。欧盟最令她感到不满的是官僚主义，她认为这个机构过于铺张浪费、缺乏民主，而且与英国的生活现实相去甚远。光是议会定期搬迁至斯特拉斯堡就很荒谬。

伦敦市民雅格说不后悔退欧

虽然她还没看到英国脱欧后的明显优势，但也没有感觉到任何不利之处。雅格的儿子因为严重残疾生活在疗养院中，丈夫贝利也因患有帕金森氏症需要定期照护。她表示，医疗或护理人力没有出现问题。护理人员如今不再像过去来自欧盟，如今往往来自非洲或亚洲。一名来自斯里兰卡的年轻人经常来照顾巴利。她一点也不后悔选择脱欧。

精准移民？

经济学家杰索普（Julian Jessop）认为，新制度是一种进步。如今不像过去那样无止境地允许欧盟移民进入英国，而是可以将训练有素的人才引入英国，而这些人力恰恰是英国所缺乏的。

杰索普是少数支持英国脱欧的英国经济学家之一。在他看来，许多公司过去过于依赖来自欧盟的廉价劳动力，而非投资新技术。他认为这也是导致英国生产力不足的原因。杰索普表示，脱欧让英国有了更多的回旋余地，只是现任政府过于谨慎，未曾善用这一点。

他认为，过多地与欧盟保持一致、简单地采用欧盟规则毫无意义，因为如此一来便无法充分利用机会；英国的目标是与美国等国签订新贸易协定，即使这些谈判目前可能陷入停滞。杰索普还认为，在金融业和人工智能领域也有很好的机会能摆脱以规则为导向的欧盟，更多地向美国靠拢。

独立自主的界限

瓦霍维亚克不排除英国未来在人工智能领域取得优势的可能性。但她也指出，英国在许多重要讨论中缺乏一席之地。例如，欧盟和美国定期举行贸易和技术委员会部长层级会议，讨论全球发展问题。

此外还存在所谓的布鲁塞尔效应：作为经济大国，欧盟可以创造事实并制定标准，其他国家也会参照。英国却无法做到这一点。瓦霍维亚克表示，欧盟是一个不断发展的动态体系，英国则必须决定是否愿意跟随。

然而，所有这些问题更多地是在专业领域里被讨论，而不是在酒吧或生日派对上。伦敦市民雅格强调，人们不愿再就英国脱欧问题争论不休，因为在英国，粗鲁和无礼是容易引来反感的行为。

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