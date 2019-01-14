 英国脱欧协议失败收场 票数差距史上最大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

英国脱欧协议失败收场 票数差距史上最大

英国首相特蕾莎梅提出的脱欧协议遭国会以230票之差严正否决。 这也是英国国会史上，票数落差最大的一次惨败。 在尚无备案的情况下，英国的未来面临严峻考验。

Großbritannien London - Anti-Brexit Proteste (Getty Images/D. Kitwood)

英国脱欧协议被国会否决，之后怎么走才是更大考验

（德国之声中文网）1月15日晚间，英国下议院进行表决，最后以432否决票比202同意票，压倒性地否决特蕾莎梅提出的脱欧协议。 虽然在表决前就已经预料得到脱欧协议被否决，但是否决票比同意票多230票，却意外超越1924年工党麦克唐纳（Ramsay Macdonald）政府166票的纪录，成为英国国会史上反对票比同意票多最多的一项表决。

表决后，特蕾莎梅说：「下议院已经表达意见，政府也会聆听。 」她说：「很明显，下议院不支持这个协议，但今晚的投票却没有告诉我们，他们支持什么。 」

特蕾莎梅的政治生涯遭受空前危机。 由于这次表决的票数差距过大，特蕾莎梅很有可能在周三上午召开内阁会议时，被幕僚要求请辞负责。

就算她的幕僚没有提出这个要求，反对党工党也会对特蕾莎梅提出不信任动议。

事实上，在表决前，工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）就对外宣布，只要脱欧协议没有通过，他就会对特蕾莎梅提出不信任动议。 周二脱欧协议被否决的当下，他也立即提出动议，但是特蕾莎梅将之留待周三表决。 如果对特蕾莎梅提出的不信任案获得通过，政府就必须在14天内组成新政府，或提前大选。

Großbritannien London - Jeremy Corbyn zu Parlamentsabstimmung (Reuters)

工党领袖柯宾在脱欧协议被否决后，随即提出对执政者的不信任动议

除此之外，基于近日国会的修法，特蕾莎梅在议案遭否决后只有三天的应变期。

因此，特蕾莎梅不只要面对党内外的考验，还必须在三天内想出替代方案，送交国会。 此外，为了避免朝野双方在脱欧日期来临前都没有取得共识，无协议脱欧的相关预防准备工作也不能停下脚步。

现在，英国陷入困境：国会不支持现有协议，却也不想要无协议脱欧。 国会议员希望首相去跟欧盟争取更好的条件，但是欧盟已经表明不愿再度谈判。 如果再次举行公投，不但是不尊重过去的公投结果，也有损民主精神，更会为英国带来更大的混乱。

欧盟议会主席图斯克(Donald Tusk)说，在英国国会否决脱欧协议之后，唯一解套的作法就是让英国留在欧盟。 他推特说：「如果脱欧协议没有重生可能，而且没有人想要无协议脱欧，那谁还有勇气，把唯一正面的解法说出口？ 」

罗法/楊威廉（美联社、路透社）

DW.COM

英国退欧与德国经济

软退还是硬退？德国经济界紧张地注视着英国将以何种方式退出欧盟。如何应对？相关准备工作正在进行中。 (15.01.2019)  

脱欧决战局：你应该了解这几点！

本周二，英国议会将就特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议进行投票，“脱欧”大戏达到高潮。如果表决没有通过，梅首相将面临下台。本台记者Rob Mudge为您梳理和展望脱欧残局。 (14.01.2019)  

百余名欧盟议员呼吁英国放弃“脱欧”

英国国会表决“英国脱欧”在即，一百多名欧盟议员再度呼吁该国放弃退意。英国首相梅预期，退出欧盟的进程将会中止。 (14.01.2019)  

英国会再施压 政府应变期间缩至三天

英国国会在脱欧大限之前，全心全意防止无协议脱欧的情况發生。 特蕾莎梅面对的国会压力逐渐升高，又必须同时款待来自日本的贵宾安倍晋三。 (10.01.2019)  

相关内容

England, London: Gelbwestenproteste

脱欧协议明表决 国会杯葛有增无减 14.01.2019

英国脱欧进入最后关头，政府与国会却仍未达成共识。特蕾莎梅预计在週一公开谴责反对党，指控他们反对的不是有没有协议，而是从根本上反对脱欧。

Theresa May

英国会拒绝无协议脱欧 首相进退两难 09.01.2019

英国预定在1月15日针对脱欧协议进行投票表决，但是通过的机会仍十分渺茫。眼看脱欧大限逐渐接近，英国会这次修法更加限缩特蕾莎梅的转圜空间。

Großbritanien | Theresa May | Parlament | Brexit

英国会再施压 政府应变期间缩至三天 10.01.2019

英国国会在脱欧大限之前，全心全意防止无协议脱欧的情况發生。 特蕾莎梅面对的国会压力逐渐升高，又必须同时款待来自日本的贵宾安倍晋三。

广告

媒体看中国

Deutschland KUKA Robotics Homepage (picture alliance/dpa/D. Qing)

德国媒体：美的收购的库卡出了问题

两年前高调被中国民企收购的机器人制造商库卡年底时出示了一份不及格的成绩单，《商报》注意到，库卡新总裁重整中国业务。瑞士的《新苏黎世报》分析了中国在欧美投资减少的原因。 