英国脱欧协议失败收场 票数差距史上最大

（德国之声中文网）1月15日晚间，英国下议院进行表决，最后以432否决票比202同意票，压倒性地否决特蕾莎梅提出的脱欧协议。 虽然在表决前就已经预料得到脱欧协议被否决，但是否决票比同意票多230票，却意外超越1924年工党麦克唐纳（Ramsay Macdonald）政府166票的纪录，成为英国国会史上反对票比同意票多最多的一项表决。

表决后，特蕾莎梅说：「下议院已经表达意见，政府也会聆听。 」她说：「很明显，下议院不支持这个协议，但今晚的投票却没有告诉我们，他们支持什么。 」

特蕾莎梅的政治生涯遭受空前危机。 由于这次表决的票数差距过大，特蕾莎梅很有可能在周三上午召开内阁会议时，被幕僚要求请辞负责。

就算她的幕僚没有提出这个要求，反对党工党也会对特蕾莎梅提出不信任动议。

事实上，在表决前，工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）就对外宣布，只要脱欧协议没有通过，他就会对特蕾莎梅提出不信任动议。 周二脱欧协议被否决的当下，他也立即提出动议，但是特蕾莎梅将之留待周三表决。 如果对特蕾莎梅提出的不信任案获得通过，政府就必须在14天内组成新政府，或提前大选。

除此之外，基于近日国会的修法，特蕾莎梅在议案遭否决后只有三天的应变期。

因此，特蕾莎梅不只要面对党内外的考验，还必须在三天内想出替代方案，送交国会。 此外，为了避免朝野双方在脱欧日期来临前都没有取得共识，无协议脱欧的相关预防准备工作也不能停下脚步。

现在，英国陷入困境：国会不支持现有协议，却也不想要无协议脱欧。 国会议员希望首相去跟欧盟争取更好的条件，但是欧盟已经表明不愿再度谈判。 如果再次举行公投，不但是不尊重过去的公投结果，也有损民主精神，更会为英国带来更大的混乱。

欧盟议会主席图斯克(Donald Tusk)说，在英国国会否决脱欧协议之后，唯一解套的作法就是让英国留在欧盟。 他推特说：「如果脱欧协议没有重生可能，而且没有人想要无协议脱欧，那谁还有勇气，把唯一正面的解法说出口？ 」

罗法/楊威廉（美联社、路透社）