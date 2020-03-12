 英国考虑必要时让70岁以上老人自我隔离 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国考虑必要时让70岁以上老人自我隔离

据英国天空新闻电视台报道，英国卫生与社会保障大臣汉考克表示，英国70岁以上的老人会被要求自我隔离，有可能需要持续数月之久。

Symbolbild | Quarantäne | Cornavirus (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

（德国之声中文网）英国外交大臣汉考克（Matt Hancock）在最新接受天空新闻采访时说，随着疫情的日益加重，老年人和弱势群体需要"通过自我隔离的方式获得防护"。

他在接受采访时说："我们会在时机恰当的时候公布这份计划。"他强调，政府只有在必要的时候才会执行这一计划。他说："这不是一件容易的事。不过关键的是我们要做好准备。"

截至目前，英国国内确诊人数超过1100人，感染者中的死亡人数已升至21人。

观看视频 03:01

欧洲面临数月缺少医用口罩的危险

本周四（3月12日）英国政府在召开的内阁紧急会议尚决定宣布，英国抗击新冠病毒（COVID-19）疫情的行动从第一阶段"防堵"进入第二阶段"拖延"。英国首相约翰逊在记者会上表示，新冠疫情是一代人遇到的最严重的公共健康危机，疫情还会继续蔓延。他告诫英国家庭，做好亲人因病离世的准备。

英国政府这一决定一做出便引起一片哗然。很多人认为，英国准备通过让至少60%以上人口染病获得免疫力而最终实现群体免疫的做法无疑于面对疫情自我放弃。

 

DW.COM

民调：为了防疫，多数德国人宁愿牺牲“隐私”

在中国，人们可以通过手机查询附近是否有人感染新冠病毒。而在德国，这绝无可能，因为这里有严格的个人数据保护法。 (14.03.2020)  

回意大利还是留中国？夹在疫灾间的意大利人

有这么一群生活在中国的意大利人，他们在中国新冠疫情爆发之时出于各种原因，没有决定回国。如今，意大利成为了新冠病毒在武汉以外的重灾区。这些人的感受又如何呢？ (14.03.2020)  

疫情阴霾下的德国年轻人——保持乐观

新冠病毒在德国全面爆发, 目前境内的确诊病例已经超过3000例。公共活动取消，多地宣布停课，许多公司让员工在家上班。对此，德国年轻人有何想法? 他们担心自己的安危吗? (13.03.2020)  

相关内容

Symbolbild | Deutschland | Coronavirus

德国新冠病毒疫情全面爆发 12.03.2020

今年2月底新冠病毒疫情在德国境内全面爆发，此间德国16个联邦州均已发现确诊病例，出现多例死亡病例。多个联邦州宣布禁止举办千人以上的公共活动、中小学停课。

Deutschland Universitätsklinik Essen

新冠疫情：德国感染人数过千 境内首现死亡病例 09.03.2020

德国境内新冠病毒感染确诊人数已经升至1151例，并首次发生因感染新冠病毒而死的病例，两名死者均来自于人口最为密集的北威州。该州卫生部长表示，必须非常严肃对待目前的状况。

China Wuhan Krankenhaus mit Corona-Patient

德语媒体：中共是病毒克星？中国民众才是！ 14.03.2020

中国疫情趋于缓和，北京当局开始大肆宣传防疫工作中的“中国体制优势”。德国《商报》就此担忧，地方政府是否会在复工复产压力下再次瞒报疫情，从而功亏一篑？《新苏黎世报》则认为，真正的战疫功臣不是政府，而是自律的中国民众。

广告

时事评论

China Coronavirus Xi Jinping besucht Wuhan (picture-alliance/Xinhua/Xie Huanchi)

评论：不，专制并不比民主制更善于处理危机

新冠病毒疫情爆发6星期后，中国国内的生活渐渐恢复正常。多天来，官方公布的新感染病例明显下降。北京领导人声称，“抗疫”战彪炳辉煌。德广联发来一篇评论指出，这有悖于事实。  