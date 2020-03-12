英国考虑必要时让70岁以上老人自我隔离

（德国之声中文网）英国外交大臣汉考克（Matt Hancock）在最新接受天空新闻采访时说，随着疫情的日益加重，老年人和弱势群体需要"通过自我隔离的方式获得防护"。

他在接受采访时说："我们会在时机恰当的时候公布这份计划。"他强调，政府只有在必要的时候才会执行这一计划。他说："这不是一件容易的事。不过关键的是我们要做好准备。"

截至目前，英国国内确诊人数超过1100人，感染者中的死亡人数已升至21人。

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本周四（3月12日）英国政府在召开的内阁紧急会议尚决定宣布，英国抗击新冠病毒（COVID-19）疫情的行动从第一阶段"防堵"进入第二阶段"拖延"。英国首相约翰逊在记者会上表示，新冠疫情是一代人遇到的最严重的公共健康危机，疫情还会继续蔓延。他告诫英国家庭，做好亲人因病离世的准备。

英国政府这一决定一做出便引起一片哗然。很多人认为，英国准备通过让至少60%以上人口染病获得免疫力而最终实现群体免疫的做法无疑于面对疫情自我放弃。