 英国签40亿英镑合同打造核潜艇抗衡中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2023

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时政风云

英国签40亿英镑合同打造核潜艇抗衡中国

英国国防大臣对美英澳AUKUS联盟的核动力潜艇项目发表声明称，英国与军工企业贝宜系统签订40亿英镑合同打造新潜艇，此举是为抗衡中国在印太地区的军事野心。

Formation von U-Booten der USA und Australien | 2019

（德国之声中文网）英国国防大臣沙普斯（Grant Schapps）周日在位于曼切斯特的保守党会议上发言时宣布，政府与英国军工公司贝宜系统（BAE Systems）敲定了一份价值40亿英镑（约合46亿欧元）的合同，开始打造新型核动力攻击潜艇。

澳大利亚、英国和美国在今年三月份宣布了雄心勃勃的国际防务项目。作为澳英美三方安全伙伴（AUKUS）协议的一部分，合作伙伴将从2030年代初开始向澳大利亚提供核潜艇，以对抗中国在印太平洋日益增长的军事野心。

沙普斯表示：“对AUKUS潜艇计划的数十亿英镑投资将有助于英国打造所需的猎艇潜艇的能力。”

澳大利亚、英国和美国在今年三月份宣布了雄心勃勃的国际防务项目

澳大利亚、英国和美国在今年三月份宣布了雄心勃勃的国际防务项目

首批潜艇英国制造

英国在脱欧后将安全态势和贸易关系的重心转向印太地区。英国最大军火制造商贝宜系统公司周日宣布，资金将持续至2028年，意味着该公司可开始着手进行项目的细节工作。

贝宜系统执行长伍德伯恩（Charles Woodburn）表示：“这笔资金加强了政府对英国潜艇企业的支持，使我们能够让设计成熟，并针对关键技能和基础设施进行投资，以支持长期国家安全。”
该公司表示，将会在本世纪20年代末开始制造新型核潜艇，并于30年代末开始交付。

在此之前，美国和英国承诺在澳大利亚轮流部署核潜艇，因为澳大利亚对中国在该地区的野心感到担忧。

第一批潜艇将在英国制造，2040年代将会把生产转移至澳大利亚。

AUKUS安全协议惹怒盟友和对手

堪培拉、伦敦和华盛顿于2021年9月15日宣布成立AUKUS安全联盟，称该联盟将涵盖人工智能、网络机制、电子战、反高超音速、量子技术和海底能力等领域。

法国外交部长勒德里昂称澳大利亚毁约的行为是“背后捅刀子”

法国外交部长勒德里昂称澳大利亚毁约的行为是“背后捅刀子”

中国嘲讽三方的协议是“冷战思维”。中国外交部发言人赵立坚去年4月在例行记者会上批评，“美英澳三边安全伙伴关系是‘盎格鲁-萨克逊’小圈子，改不了冷战思维和集团政治的老脑筋”。

AUKUS的成立使法国与澳大利亚的关系出现裂痕。澳大利亚曾经承诺向法国购买560亿的核动力潜艇。

堪培拉在没有事先知会法国的情况下取消了合同。法国外交部长勒德里昂称澳大利亚的行为是“背后捅刀子”。法国因此召回了驻澳大利亚大使。今年6月，澳大利亚与法国达成协议，支付法国潜艇制造商海军集团5.55亿赔偿金，以期修复双边关系。

（德新社、路透社）

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