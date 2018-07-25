英国第二大机场恢复运营 两人被捕

（德国之声中文网）盖特威克机场网站公布的消息称："现在跑道已经重新开放，将能够起降一定数量的航班。"不过根据网站上公布的信息，乘客在前往机场前, 还是要检查一下所乘航班的情况。因为航班延误或被取消的情况将继续出现。

爱尔兰廉价航空公司瑞安航空（Ryanair）不久前刚刚宣布，将原定在盖特威克机场起降的航班全部转移到伦敦斯坦斯特德（Stansted）机场起降。瑞安航空在其网站上表示, 已经将该消息通知了所有乘客。

盖特威克机场是英国第二大机场。由于有人在机场跑道上空放飞无人机，导致整个机场从周三晚上起几乎全面陷于瘫痪。

警方表示，在当地时间周五（12月21日）晚10点逮捕了一男一女两名嫌犯，据信两人没有恐怖主义或者外国政府干预的背景。有调查人员表示，两人可能是极端环保主义者。

成千上万的乘客滞留盖特威克机场大厅

军队支援

周三晚上机场关闭后导致1万乘客受到影响，周四人数已经增加到11万人。周四一天内共有760个航班无法在盖特威克起、降。大量乘客滞留在在候机楼, 期待着能够在圣诞节前及时赶到家人身边。各航空公司都将其航班转移到其他机场起降。

调查人员认为,是有人蓄意干扰空中交通。英国军队也协助寻找无人机操作员。

国防大臣威廉姆森 (Gavin Wyamson) 对天空新闻电视台说:"我们将调遣军队来控制局势。"他还强调，"我们将尽一切可能全力给予支持。"

伦敦盖特威克机场只有一条跑道

夜间禁航令放松

周三晚上盖特威克机场上空发现了首架无人驾驶机，导致所有航班无法按时起降。机场运营商在推特上写道 "我们对给所有乘客带来的不便表示歉意, 但我们乘客和工作人员的安全是重中之重。在警方取消警报之后，机场才能重新开放 。

周四清晨, 机场曾一度重新恢复运营。然而不久之后便再次发现无人机, 导致机场又一次停止飞机起降。周四，英国有关当局放松了对一些机场的夜间飞行禁令, 以便让一些航班在这里起降。

英国法律禁止无人机在飞机和机场附近飞行, 此外其飞行高度不得超过122米。

伦敦盖特威克机场位于英国首都伦敦以南。虽然机场只有一条跑道, 但每年的客流量都达到4500万人。

李京慧/王凡/叶宣 (法新社、德新社、路透社)