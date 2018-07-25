 英国第二大机场恢复运营 两人被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

英国第二大机场恢复运营 两人被捕

伦敦盖特威克（Gatwick ）机场一度大规模瘫痪之后，周五重新恢复了运作。警方在同一天逮捕了两名嫌犯，称据信两人没有恐怖主义背景，有可能是极端环保主义者。

Großbritannien, London: Drohnenüberwachung am Flughafen Gatwick (Getty Images/J. Taylor)

伦敦盖特威克机场周五恢复了运作

（德国之声中文网）盖特威克机场网站公布的消息称："现在跑道已经重新开放，将能够起降一定数量的航班。"不过根据网站上公布的信息，乘客在前往机场前, 还是要检查一下所乘航班的情况。因为航班延误或被取消的情况将继续出现。

爱尔兰廉价航空公司瑞安航空（Ryanair）不久前刚刚宣布，将原定在盖特威克机场起降的航班全部转移到伦敦斯坦斯特德（Stansted）机场起降。瑞安航空在其网站上表示, 已经将该消息通知了所有乘客。

盖特威克机场是英国第二大机场。由于有人在机场跑道上空放飞无人机，导致整个机场从周三晚上起几乎全面陷于瘫痪。

警方表示，在当地时间周五（12月21日）晚10点逮捕了一男一女两名嫌犯，据信两人没有恐怖主义或者外国政府干预的背景。有调查人员表示，两人可能是极端环保主义者。

Großbritannien London Wartende Passagiere am geschlossenen Flughafen Gatwick (Reuters/P. Nicholls)

成千上万的乘客滞留盖特威克机场大厅

军队支援

周三晚上机场关闭后导致1万乘客受到影响，周四人数已经增加到11万人。周四一天内共有760个航班无法在盖特威克起、降。大量乘客滞留在在候机楼, 期待着能够在圣诞节前及时赶到家人身边。各航空公司都将其航班转移到其他机场起降。

调查人员认为,是有人蓄意干扰空中交通。英国军队也协助寻找无人机操作员。

国防大臣威廉姆森 (Gavin Wyamson) 对天空新闻电视台说:"我们将调遣军队来控制局势。"他还强调，"我们将尽一切可能全力给予支持。"

Großbritannien Flughafen London Gatwick | Flugverkehr wegen Drohnen eingestellt (Getty Images/D. Kitwood)

伦敦盖特威克机场只有一条跑道

夜间禁航令放松

周三晚上盖特威克机场上空发现了首架无人驾驶机，导致所有航班无法按时起降。机场运营商在推特上写道 "我们对给所有乘客带来的不便表示歉意, 但我们乘客和工作人员的安全是重中之重。在警方取消警报之后，机场才能重新开放 。

周四清晨, 机场曾一度重新恢复运营。然而不久之后便再次发现无人机, 导致机场又一次停止飞机起降。周四，英国有关当局放松了对一些机场的夜间飞行禁令, 以便让一些航班在这里起降。

英国法律禁止无人机在飞机和机场附近飞行, 此外其飞行高度不得超过122米。

伦敦盖特威克机场位于英国首都伦敦以南。虽然机场只有一条跑道, 但每年的客流量都达到4500万人。

李京慧/王凡/叶宣 (法新社、德新社、路透社)

 

DW.COM

恐袭疑云起 全德14个大机场发出安全警报

在得到有关嫌疑人士在机场进行踩点刺探的信息后，德国联邦警察在全德各机场明显加强了戒备，这一状况还将持续一段时间。当局称，此为“预防措施”。 (21.12.2018)  

一架无人机引发的多国冲突

伊朗无人机侵入以色列遭击落，导致以色列对叙利亚发动空袭。猛烈的叙军防空炮火导致以战机坠毁，两名飞行员则跳伞逃回了以色列。伊朗军方称，被击落的无人机本来的目标是“伊斯兰国“。……这场混战到底是怎么回事？ (10.02.2018)  

智库报告：中国造军用无人机大量涌入中东市场

在纷争不断的中东地区，由于美国的禁运措施，冲突各方正在越来越多地使用中国产的军用无人机。 (18.12.2018)  

目标南海：澳大利亚斥巨资购美国无人机

据报道，澳大利亚计划投入巨资，购买美国的无人侦察机，以用于海上巡航等联合军事行动，监控范围也包括南中国海。 (26.06.2018)  

相关音频视频

1374架无人机空中表演创吉尼斯世界纪录  

相关内容

Deutschland Landebahn Flughafen Hannover

跑道不经“烤” 汉诺威机场一度瘫痪 25.07.2018

去度假啦，不过却无法准时出发。酷暑温度使汉诺威（Hannover）机场唯一在用跑道部分扭曲变形。在长达数小时时间里，没有飞机可以起降。游客们不得不在机场过夜。

Vulkanausbruch auf Bali

阿贡火山喷云吐雾 巴厘岛机场瘫痪 29.06.2018

你想在这个周末开始在印度尼西亚巴厘岛的梦幻之旅吗？由于该岛火山喷发，度假将难以成行。

Friedensnobelpreis 2010 für Liu Xiaobo

客座评论：零八宪章十周年 起点还是高峰？ 09.12.2018

2008年的中国，大事件接连不断。与藏区骚乱、汶川地震、北京奥运相比，《零八宪章》无论在媒体关注度，还是传播广泛性而言，都略逊一筹。即便如此，中国政府对于宪章的封锁及联署者的打压，却丝毫没有放松，令其成为载入史册的重大事件。刘晓波便是其中最为知名的例子。十年过后，这份文本为中国留下了什么？《零八宪章》联署者之一以及英文版翻译者、汉学家林培瑞给出了自己的回答。

广告

媒体看中国

Belgien Brüssel - Justin Trudeau und Außenministerin Chrystia Freeland (Reuters/R. Krause)

德语媒体：加拿大成了中美贸易战的牺牲品

随着第三名加拿大公民在中国被捕，中加关系进一步趋于紧张。孟晚舟事件使加拿大政府陷入了两难的尴尬境地。 