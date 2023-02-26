 英国立法阻止偷渡者寻求庇护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2023

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时政风云

英国立法阻止偷渡者寻求庇护

英国出台新法阻止难民乘坐小船登陆英国后寻求政治庇护。批评人士说，这些人甘冒生命危险，是因为安全的合法途径太少了。

去年45000人精英吉利海峡偷渡到英国

去年45000人精英吉利海峡偷渡到英国

（德国之声中文网）英国政府周二（3月8日）宣布了一项新法律，禁止乘坐小船穿越英吉利海峡的寻求庇护者入境。英国内政大臣布雷弗曼 (Suella Braverman) 表示，在去年抵达英格兰南海岸的移民人数上升至 45,000 多人后，这项立法“突破了国际法的界限”。

该项新法意味着什么？

这项立法意味着，大多数乘坐小型船只而不是通过官方途径抵达的人将不会被允许在英国申请庇护。相反，他们可能会被拘留28天，不得保释或司法审查，然后被驱逐到他们的原籍国或安全的第三国。

根据新法，英国内政大臣有责任将跨海峡移民驱逐出境，而只有儿童、在医学上不适合旅行的人和那些“真正有可能受到严重和不可逆转的伤害 ”的人将被允许留下来，并在英国完成他们的申请。

除此之外的偷渡者的案子将在被遣返后远程处理。该项法律还取消了移民可利用现代奴役法来挑战被驱逐的资格，例如声称他们是人口贩运的受害者。

2022年底，英国政府的数据显示，超过16万人在等待审议他们的庇护申请。尽管英国的庇护审批过程缓慢，但乘坐小船抵达并接受审查的人中，约有三分之二被视为真正的难民。

内政大臣布雷弗曼说，她无法就这些计划是否符合人权相关法律做出明确声明。然而，她说她“相信该法律符合国际义务。” 而该法就是：“如果你非法进入英国，你将被拘留并迅速遣返。”布雷弗曼说。

新法就是：如果你非法进入英国，你将被拘留并迅速遣返

新法就是：如果你非法进入英国，你将被拘留并迅速遣返

反对派认为，新法可能恶化混乱局面

反对党工党的影子内政大臣库珀（Yvette Cooper）指责政府“强化了针对难民的措辞”，却未能解决英国庇护系统中“极具破坏性的混乱”。“这项法案不是解决方案，”库珀说， “这是一个有可能让混乱变得更糟的骗局。”

据慈善机构难民委员会称，该法律意味着数万名真正的难民将“像罪犯一样被关起来”。该机构认为新法是行不通的，将会“破坏”英国在联合国难民公约中的承诺。

该机构表示，移民甘冒危险入境，是因为没有足够的安全和合法途径寻求庇护。

“没有人希望看到这些家庭继续冒着生命危险乘坐小船穿越冰冷的海峡，”慈善机构英国乐施会的查克拉博蒂（Katy Chakrabortty）说， “但是，英国不应实施这项残酷的法律，而应为需要保护的人提供更安全、合法的途径。”

英国政府已表示，这项法律出台之后，将建立更多寻求庇护的合法途径，让来自阿富汗、香港和乌克兰的难民有更多选择。英国政府尚未说明任何此类新项目何时开始以及将接受多少人，也还不清楚哪些安全的第三国可能愿意接受这些移民。

一项计划中的将新来移民遣送到卢旺达的政策在法庭上受到质疑。到目前为止，还没有移民被运往卢旺达。

（路透社、法新社）

 

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