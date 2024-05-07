英国称国防部薪资系统遭遇网络攻击

周二，一名英国议员表示，中国可能发动了一场针对英国军队的大规模网络袭击，目的是获取军事人员的姓名和银行信息。中方对此予以坚决驳斥。

（德国之声中文网）英国首相苏纳克表示，有迹象显示，"有人对英国武装力量的支付系统进行了恶意入侵"，不过，苏纳克并没有点名中国。

苏纳克做出这番表态之前，英国议员、前部长埃尔伍德（Tobias Ellwood）表示，国防部薪资支付系统的外部承包商已成为黑客攻击目标，他还补充说，攻击行动具有中国黑客行动的特征。



退伍军人、也曾担任英国议院国防委员会主席的埃尔伍德对英国广播公司BBC表示："通过薪资系统获取工作人员的姓名和银行信息，这些迹象都指向中国，因为寻找可被胁迫的对象是其战略的一部分。"



英国国防大臣沙普斯将在周二晚些时候，向英国议院通报数据泄露的具体情况。据信，遭泄露的信息中，也包含少数现役及退役军人的私人地址。



内阁大臣斯特雷德向最先报道数据泄露事件的天空电视台表示，目前英国政府并没有将矛头指向中国，"这只是一种假设，我们目前并没有这么说。"但他同时也表示，英国政府认为北京当局是一项"划时代的挑战""在中国问题上，我们必须睁大眼睛。"





此前，英国首相苏纳克也表示，中国对内变得越来越独裁，对外则变得愈加自信，因此，英国政府已经制定了"强有力的对华政策"。

英国首相苏纳克：英国已制定出强有力的对华政策。 图像来源: Benjamin Cremel/Pool via REUTERS

埃尔伍德是英国对华政策的鹰派人物，此前曾对中国在香港的作为提出强烈批评。埃尔伍德在天空电视台发布有关黑客行动的指控后，中国官方予以坚决驳斥。中国外交部称，"英国个别政客的指控毫无根据，中方坚决反对和打击一切形式的网络攻击，反对利用这一问题在政治上抹黑其他国家"。

（法新社）

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