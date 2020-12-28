英国科学家担心疫苗对南非变异病毒无效

（德国之声中文网）英国独立电视台（ITV）周一（1月4日）引述一位不愿透露身分的英国政府科学顾问的说法表示，专家对新冠病毒病疫苗是否能对南非发现的变异病毒起作用并不完全具有信心。

英国和南非最近几周都发现了新的、更具感染力的变异新冠病毒，导致感染病例激增。英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）今天稍早表示，他非常担心南非变异病毒。

包括德国BioNTech公司首席执行官沙欣（Ugur Sahin）和牛津大学医学教授贝尔（John Bell）在内的科学家表示，他们正在用疫苗对新的变异病毒进行测试，可以在六周左右进行必要的调整。

ITV电视台政治编辑佩斯顿（Robert Peston）表示：“根据一位政府科学顾问说法，韩考克对南非变异病毒感到‘特别担忧’，是因为他们不相信疫苗能像对英国变异病毒一样有效地对抗它。”

英格兰公共卫生署表示，目前没有证据表明疫苗对新的变异病毒无效。该机构没有及时回应记者的置评请求。

富裕国家已经开始为其居民接种新冠疫苗。新冠病毒已经导致全球180万人死亡，经济也面临萎缩。

目前已经有60种候选疫苗正在测试中，已经使用的疫苗来自这些研发者：英国阿斯利康和牛津大学、美国辉瑞和德国BioNTech、美国Moderna，俄罗斯Sputnik V和中国Sinopharm。

疫苗接种有助于提振全球经济，但是变异病毒的发现敲响了新的警钟。

科学家说，南非变异病毒用来感染人类细胞的重要“棘蛋白”（SpikeProtein）中有多个突变。

南非变异病毒病毒载量（viral load）也较高，这意味着病患体内病毒粒子浓度更高，可能让病毒更快速地传播。

牛津大学医学教授贝尔是政府疫苗工作小组顾问，他周日表示，目前的疫苗对英国变异病毒有效，但对于南非变异病毒是否有效还是个“大大的问号”。

他告诉泰晤士电台（Times Radio）说，疫苗可以调整，但这“可能需要一个月或六周才能获得新的疫苗。”

德国BioNTech公司的沙欣在上周五接受《明镜周刊》记者采访时说，他们的疫苗应该能够对付英国发现的首批变异病毒。

2020年12月27日在德国首位接种BioNTech新冠疫苗的老人Ruth Heise

他说，"我们正在测试我们的疫苗是否也能应用于这种变异体，答案很快就能知晓。"

当被问及应对强变异时，他说，有可能需要六周时间做进一步的调整。但是，这可能需要另外的监管批准程序。

张平/ 达扬 (路透社)



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