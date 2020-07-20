英国种什么瓜，得什么豆？

（德国之声中文网）中美交恶之际，英国近期也频频向中方施压，包括封杀华为和暂停与香港的引渡条约。如今英国当局再公布新措施，为香港的BNO持有人提供特别签证，为300万合资格港人敞开大门。同时英国政府也猛烈抨击了中国当局侵犯维吾尔少数民族人权的行为。到目前为止，中国政治层上的反制措施尚不清晰。但商业反制的底牌，已经逐渐翻开。



根据中国体育商业信息平台“懒熊体育”的报道，7月21日，原本两场应该在央视体育APP中直播的英超联赛被停播。原定7月23日凌晨在CCTV-5直播的利物浦与切尔西的比赛也从央视的直播表中消失。有知情人士向懒熊体育透露，央视确实有意停播本赛季剩余英超比赛。



相关报道发现，中国央视周一（7月20日）播出的《天下足球》节目中，已经不见了英超相关的内容。该节目已经接连失去西甲和德甲版权，法甲又早早终止赛季，如今又将英超“封杀”，懒熊体育在报道中指出：《天下足球》这档国内最知名的足球节目，可用的素材已越来越少。



报道发现，就在本赛季开始前，央视还曾大张旗鼓地准备发力英超。当时的英国虽然因为香港返送中运动爆发不断呼吁中国应遵守中英联合声明，保证香港的一国两制，但还没有宣布全面禁止华为，以及为香港BNO护照持有者提供移民通道。2019年8月8日，央视体育官方微博发布了新赛季的英超播出计划，原定每轮比赛会在电视频道和客户端上移动免费播出四场，并计划占据黄金时间。如今一个赛季还未结束，事情就发生了明显的变化。



外交层面的威胁



发生明显转变的还包括中英两国外交层面的语态。中国驻英国大使刘晓明22日表示，如果英国选择与中国"脱钩"，就是与机遇脱钩、与增长脱钩、与未来脱钩。





中国驻英国大使刘晓明

在当日中国驻英国大使馆举行的线上“在英中资企业座谈会”上，刘晓明表示，在“后脱欧时代”和“后疫情时代”，英国要打造“全球化英国”，绕不开、离不开中国。这位中国大使说，即使在当前中英关系面临困难的情况下，英国政府也不得不承认，要与中国保持建设性关系。英国社会主流特别是工商界仍希望深化对华合作。



在座谈会上，刘晓明指出，近一个时期，英方犯了“严重违反国际关系基本准则、对华认知与战略定位出现严重错误”的“两大错误”，导致中英两国关系急转直下，出现一系列令人担忧的困难和挫折。



刘晓明说，“如果英国政府真的走出制裁中国个人的这一步，中国将坚决回击。” 这位中国大使发出威胁称：“你看到美国制裁中国官员后，我们也制裁他们的参议员以及其他官员。我不希望看到中英关系上出现这样以牙还牙的回合。” 他表示，希望看到英国有自己独立的外交政策，而不是跟着美国的指挥棒转。



“种瓜得瓜，种豆得豆”



就在不久前英国政府宣布将逐渐全面停用华为通讯设备之后，中国从外交层面给予了最强烈的回应。在7月15日外交部例行记者会上，有记者就“在华英国公司是否需要担心中方对其采取反制措施”进行有关提问，外交部发言人华春莹表示，“中国有句俗话，‘种瓜得瓜，种豆得豆’。任何决定和行为都需要付出代价。”





从目前的情况来看,还很难看清英国会得到什么样的“瓜和豆”。至少香港BNO护照的拥有者究竟能否顺利利用英国政府提供的移民通道在英国生活目前还是个很大的未知数 。在7月23日的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，“英方不顾中方严正交涉，执意在BNO护照问题上搞政治操弄，公然违背承诺，违反国际法和国际关系基本准则，对香港事务和中国内政横加干涉，中方对此坚决反对。由于英方违反承诺在先，中方将考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。”



同时中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受中国“看看新闻”采访时表示，中方反制是应有之义，英方应为错误付出代价。中方的反制方向将遵循对等原则，在金融经贸方面也会有相应措施出台。



从央视主力足球频道停止转播英超足球赛事来看，中国反制的行动已经逐渐展开。 但单就反制英超这一点来说，短期内对英国的影响不会很大。一位在中国体育传媒界工作的专业人士告诉德国之声。国际赛事的转播权一般是在赛事之前很久就已经确定交易价格并支付。如今在赛事举行期间宣布停止转播，损失最大的其实是转播权购买方，也就是中国方面。但从长远的角度来看，英国超级足球联赛作为全球转播版权费用昂贵的专业足球联赛之一，如果无法获得进入中国市场的入场券。将会蒙受巨大的经济损失。



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