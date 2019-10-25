英国禁止训练港警？香港警队"主动暂缓派员"

（德国之声中文网）据英国媒体《观察家报》（The Observer）周六（8月15日）的消息，英国国防部下令禁止培训香港警队。报道称，英国陆军和皇家空军此前一直为香港警队、政府飞行服务以及香港海事青年团提供有限的指导项目，现以上项目因新冠疫情之故均已暂停。不过英国国防部发言人告诉《观察家报》，双方的契约会在疫情之后重新评估。

这名发言人还说，英国政府明确表示，将国安法强行作为香港基本法的附件违背了中英联合声明，直接威胁香港人的权利与自由 。

周日（8月16日）香港警方在回应此事时表示，"鉴于目前疫情于全球大流行，警方经评估染疫风险、行动人力资源承担等因素，已主动决定暂缓派员到内地及海外接受训练课程，以待日后再行检视相关安排。"

据多家媒体一致报道，受到本次协议变更的首名香港警员该是当地葵青警区的指挥官谢振中。去年反修例运动期间，谢振中担任警署公共关系科总警司，原本计划今年9月前往英国皇家军事学院受训一年。

香港O1报道，港府每年约派200警员到海外深造，主要培训地点为英国、美国以及中国内地。香港爆发反修条例以及港版《国安法》生效后，美国总统特朗普7月15日签署《香港自治法案》以及行政命令，撤销对香港的特殊待遇，其中包括下令美国国际执法学院（ILEAs）停止为香港警队提供训练。不过港警称，自去年9月以来因国际形势的变化，已没有再派员参加美国该学院的培训课程，今年内也不会做相关的安排。

香港警队佐级协会主席林志伟对《环球日报》表示，香港警队与英国的训练课程大多数是在管理层面举办，除英国外，香港警队也与澳大利亚、新加坡，法国等国家交流。他说，"整体而言，警队在训练方向方面可能需调整一下，但影响微乎其微。"

不过，香港媒体将英国的国防研究学院描绘为"素有'一哥摇篮'"之称，即曾培养过多名香港警队高层。据香港O1消息，现任警务处处长邓炳强以及增伟雄、邓竟成等多名前任警务处处长都曾在英国的这家学院接受训练。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



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