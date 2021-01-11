 英国禁新疆强迫劳动商品 伦敦称北京「野蛮」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2021

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时政风云

英国禁新疆强迫劳动商品 伦敦称北京「野蛮」

国际人权组织记录了越来越多中国强迫新疆维族人劳动的证据，有关强迫绝育、酷刑、监禁和打压维族文化的报导也越来越多。对此，部份国家已展开实际行动。

UK Dominic Raab

英国外交大臣拉布说，政府需要确保「在这些再教育营的人权侵害产品最终不会出现在我们日常购物的超市货架上。」

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德新社1月11日获得的一份内部文件显示，在《欧中投资协议》谈判期间，中国方面一度想引入相关条款，以保护华为在欧洲市场不受排挤。但是欧盟谈判代表回绝了该条款。

欧洲议会周四通过一份涉疆决议，强烈谴责北京对维吾尔等少数族裔的任意拘捕，谴责中国实施强迫劳动，表示欧盟应该考虑对中国进行制裁。决议还呼吁中国立即释放维族学者伊力哈木‧土赫提。中国驻欧盟使团当天发出回应。

一份新的报告指责中国施压数十万维吾尔族穆斯林强迫劳动，让他们在新疆采摘棉花。活动人士称，一些大的西方时尚品牌是这种虐待行为的同谋。

继美国之後，英国也要求企业勿用新疆强迫劳动产品。但随着奴役问题从新疆蔓延到中国多个省份，很多品牌都表示难以追查确切货源。

(德国之声中文网) 英国周二(1月12日)指责中国侵犯维吾尔族的人权，甚至称其「野蛮」，并宣布新规定，禁止进口涉及强迫劳动的商品。

英国外交大臣拉布 (Dominic Raab)在措辞强硬的评论中说，这些侵权行为「具工业规模 (industrial scale)」。

他说：「这种真正可怕的野蛮行为，我们希望上个时代就消失的产物，却在今天我们说话的时候，由国际社会的主要成员之一继续这么做。」

他强调「英国有道义上的责任来回应」。拉布概述了一些计划，如果有英国公司无意或故意从侵犯新疆维吾尔人人权的行为中获利，或助长了这种行为，就会被禁止与政府合作。

他也预计加强英国的《现代奴隶制法案》，对不遵守透明度规则的企业进行罚款，并将该法案扩大到公共部门，对新疆周边的出口管制进行「紧急审查」。

拉布告诉议员们，必须采取行动，确保英国企业供应链不会与「通往新疆拘留营大门」有关。

除了外交大臣在议会中发言，12日的联合国安理会会议上，英国中东和北非事务国务大臣克莱弗利 (James Cleverly)批评中国以反恐为由，对新疆维吾尔族和其他少数民族采取「严厉和过度的措施」。

中国驻联合国大使张军反指英国在反恐斗争中实行双重标准，并呼吁伦敦「停止干涉中国内政」，并称相关指控是毫无根据的「政治攻击」。

上周，英国零售商马沙百货(Marks & Spencer)誓言不使用来自新疆的棉花，因为时尚行业对其供应链的担忧越来越大。

除了英国，加拿大也宣布对涉嫌使用新疆强迫劳动制造的商品实施类似禁令。加拿大外交部在一份声明中对此议题表示「严重关切」，以禁令防止「全部或部分」使用强迫劳动制造的商品 「进入加拿大和全球供应链」。

Hongkong Hong Kong passport & British National Oversea (BNO) passport

在过去两年里，英国和中国的关系越来越恶化，特别是在伦敦批评港府镇压民主运动者、以及英国为港民提供公民身份等议题上僵持不下。图右为港人的英国海外护照。

脱欧后的英国与中国如何相处？

法新社报导，英国此举与欧盟和中国12月达成的欧中投资协议形成鲜明对比。该协议批准了双方重大投资，中国承诺向欧盟27个成员集团开放市场。

中国供应链中普遍存在强迫劳动的说法使得该协议备受争议，并使欧盟与其他试图制衡中国野心的盟友脱节，例如美国、澳大利亚和英国等。

英国去年1月脱离欧盟，从今年1月1日起不再受其规则约束。法新社报导，脱欧后的英国更加注重全球布局，包括对侵犯人权者进行有针对性的制裁。而到目前为止，从俄罗斯、沙特阿拉伯到朝鲜，英国已经展开对个人和团体的相关制裁。

在强迫劳动议题上，由于新疆出产世界上近四分之一的棉花，伦敦也担心国内纺织业使用的新疆商品涉及强迫劳动。

法新社和路透社报导，联合国专家称，近年来至少有一百万维吾尔人被关押在再教育营中。北京驳斥了这些指控，称在发生一系列归咎于穆斯林团体的袭击事件后，北京开办职业培训中心，以打击伊斯兰激进主义。

邹宗翰/张慈 (法新社、路透社)

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