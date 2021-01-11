英国禁新疆强迫劳动商品 伦敦称北京「野蛮」

(德国之声中文网) 英国周二(1月12日)指责中国侵犯维吾尔族的人权，甚至称其「野蛮」，并宣布新规定，禁止进口涉及强迫劳动的商品。

英国外交大臣拉布 (Dominic Raab)在措辞强硬的评论中说，这些侵权行为「具工业规模 (industrial scale)」。

他说：「这种真正可怕的野蛮行为，我们希望上个时代就消失的产物，却在今天我们说话的时候，由国际社会的主要成员之一继续这么做。」

他强调「英国有道义上的责任来回应」。拉布概述了一些计划，如果有英国公司无意或故意从侵犯新疆维吾尔人人权的行为中获利，或助长了这种行为，就会被禁止与政府合作。

他也预计加强英国的《现代奴隶制法案》，对不遵守透明度规则的企业进行罚款，并将该法案扩大到公共部门，对新疆周边的出口管制进行「紧急审查」。

拉布告诉议员们，必须采取行动，确保英国企业供应链不会与「通往新疆拘留营大门」有关。

除了外交大臣在议会中发言，12日的联合国安理会会议上，英国中东和北非事务国务大臣克莱弗利 (James Cleverly)批评中国以反恐为由，对新疆维吾尔族和其他少数民族采取「严厉和过度的措施」。

中国驻联合国大使张军反指英国在反恐斗争中实行双重标准，并呼吁伦敦「停止干涉中国内政」，并称相关指控是毫无根据的「政治攻击」。

上周，英国零售商马沙百货(Marks & Spencer)誓言不使用来自新疆的棉花，因为时尚行业对其供应链的担忧越来越大。

除了英国，加拿大也宣布对涉嫌使用新疆强迫劳动制造的商品实施类似禁令。加拿大外交部在一份声明中对此议题表示「严重关切」，以禁令防止「全部或部分」使用强迫劳动制造的商品 「进入加拿大和全球供应链」。

脱欧后的英国与中国如何相处？

法新社报导，英国此举与欧盟和中国12月达成的欧中投资协议形成鲜明对比。该协议批准了双方重大投资，中国承诺向欧盟27个成员集团开放市场。

中国供应链中普遍存在强迫劳动的说法使得该协议备受争议，并使欧盟与其他试图制衡中国野心的盟友脱节，例如美国、澳大利亚和英国等。

英国去年1月脱离欧盟，从今年1月1日起不再受其规则约束。法新社报导，脱欧后的英国更加注重全球布局，包括对侵犯人权者进行有针对性的制裁。而到目前为止，从俄罗斯、沙特阿拉伯到朝鲜，英国已经展开对个人和团体的相关制裁。

在强迫劳动议题上，由于新疆出产世界上近四分之一的棉花，伦敦也担心国内纺织业使用的新疆商品涉及强迫劳动。

法新社和路透社报导，联合国专家称，近年来至少有一百万维吾尔人被关押在再教育营中。北京驳斥了这些指控，称在发生一系列归咎于穆斯林团体的袭击事件后，北京开办职业培训中心，以打击伊斯兰激进主义。

邹宗翰/张慈 (法新社、路透社)

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