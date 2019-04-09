（德国之声中文网）根据联合国贸易和发展会议（Unctad）周二公布的一项调查结果，一旦英国无协议脱欧，美国和中国反而会从中受益。但是其它欧盟国家和伦敦的贸易伙伴将蒙受严重的出口损失。

输家

根据联合国贸易和发展会议的调查报告，去年英国在世界贸易中所占的份额为3.5％，进口商品价值6800亿美元。其中超过一半的进口来自其它欧盟国家。然而，一旦英国无协议脱欧，没有了就新的脱欧协议进行谈判的过渡阶段，进入市场的规则将会发生难以预料的变化。

联合国贸易和发展会议的调研报告称，一旦发生上述情况，欧洲对英国的出口将减少350亿美元。土耳其对该国的出口将减少24亿美元。 如果没有缔结新的贸易协定，韩国、挪威、冰岛、柬埔寨和瑞士也将遭受损失。

赢家

不过美国和中国的竞争力反而会得到加强。 中国对英出口有可能会增加102亿美元，美国出口增加53亿美元。

日本也可以从中受益，对英出口增加49亿美元。

此外，没有协议的脱欧也会有利于泰国、南非、印度、巴西、俄罗斯、越南和新西兰等国增加出口。

李京慧/洪沙（法新社等）