 英国硬脱 中国暗赢 | 经济纵横 | DW | 14.04.2019

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经济纵横

英国硬脱 中国暗赢

一项新报告指出，如果英国在没有协议的情况下脱离欧盟，这对欧盟和一些发展中国家而言将是一个打击。不过对于中国和美国而言，恐怕反而会从中受益。

Symbolbild: Preppers - Briten kaufen wegen Brexit auf Vorrat (picture-alliance/R. Goldmann)

无序脱欧，有人受损有人得益

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虽然英国退欧公投引发了全球金融市场的动荡，中国也未能独善其身，但是不少学者认为，英国离开欧盟也许会给中国带来更多的机遇。 (27.06.2016)

英国脱欧会对其他欧盟国家的公民，特别是对德国人的收入产生多大的影响呢？ 一项调查显示，可造成高达上百亿欧元的损失。特朗普和普京很可能会对此感到幸灾乐祸。 (24.03.2019)

英国政府报告称，如果立法者未能批准拟定的脱欧协议，英国将面临经济严重萎缩风险。英国财政部长表示，留在欧盟是更好的选择。 (29.11.2018)

（德国之声中文网）根据联合国贸易和发展会议（Unctad）周二公布的一项调查结果，一旦英国无协议脱欧，美国和中国反而会从中受益。但是其它欧盟国家和伦敦的贸易伙伴将蒙受严重的出口损失。

输家

根据联合国贸易和发展会议的调查报告，去年英国在世界贸易中所占的份额为3.5％，进口商品价值6800亿美元。其中超过一半的进口来自其它欧盟国家。然而，一旦英国无协议脱欧，没有了就新的脱欧协议进行谈判的过渡阶段，进入市场的规则将会发生难以预料的变化。

联合国贸易和发展会议的调研报告称，一旦发生上述情况，欧洲对英国的出口将减少350亿美元。土耳其对该国的出口将减少24亿美元。 如果没有缔结新的贸易协定，韩国、挪威、冰岛、柬埔寨和瑞士也将遭受损失。

Belgien Statue Europa vor EU-Parlament in Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

赢家

不过美国和中国的竞争力反而会得到加强。 中国对英出口有可能会增加102亿美元，美国出口增加53亿美元。

日本也可以从中受益，对英出口增加49亿美元。

此外，没有协议的脱欧也会有利于泰国、南非、印度、巴西、俄罗斯、越南和新西兰等国增加出口。

 

李京慧/洪沙（法新社等）

 

 

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