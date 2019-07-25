英国硬脱欧后 欧盟公民失去流动自由

（德国之声中文网）对于英国脱欧后欧盟公民在英国的地位问题，英国政府颁布了一项规定：一旦英国无协议脱欧，将从10月31日起禁止欧盟公民自由进入英国。伦敦政府一位发言人表示，但是已经居住在英国的欧盟公民，其所享有的权利不会变化。

然而，批评人士担心，对于何人在英国属于合法居留或者何人不合法难以区分。伦敦政府发言人表示，欧盟公民入境新规的细节仍在讨论进程之中。 "例如，我们将立即对前来英国的人实行更严格的刑事犯罪法条例"。

约翰逊希望引入积分制

英国首相约翰逊（Boris Johnson）认为，今后应该效仿澳大利亚模式，按照积分制挑选希望移民英国的欧盟公民。已经居住英国的欧盟公民可以继续在英国生活和工作。

但是未来英国边境官员如何对享有居住权和无居住权的欧盟公民加以区分，目前尚不清楚。英国没有居民登记制。到目前为止，居住在该国的350多万欧盟公民中，只有大约100万人进行了登记，登记截止日期为2020年底。根据英国内政部的说法，这一点不会发生变化。

雇主和房东的证明

"300万"倡议运动旨在争取欧盟公民在英国的权力。他们认为，英国无协议脱欧后，未进行居住登记的欧盟公民可能会面临困境。例如，他们可能无法向雇主、房东或医疗服务机构证明他们在该国拥有合法居留。

目前的情况是，欧盟公民可以轻松地在前来英国定居。根据欧盟起草的脱欧协定，在截至2020年年底的过渡期内，欧盟公民将继续享有这一流动自由。但是，英国议会多次拒绝该条约。

欧盟自认为准备充分

英国首相约翰逊要求与欧盟签署新的退欧条约，否则他将在10月31日的最后限期率领英国无协议脱欧。

然而，到目前为止，欧盟强硬拒绝修改"脱欧"协议，并称已经做好应对英方"无协议脱欧"的准备。欧盟委员会发言人表示，"我们已做好应对所有可能性的准备"。他说，混乱脱欧"当然会给公民和企业造成严重干扰"，但是它对英国的影响远远超过对其他27个欧盟成员国。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2016年6月24日：“英国人民的意愿” 经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2016年7月：“脱欧就是脱欧” 同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年3月：“我们已经开始想念你” 特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年6月：谈判正式启动 英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰 从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年12月：进入第二阶段 欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年7月：两名大臣辞职 7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年9月：英国别挑三拣四 特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年：布鲁塞尔的突破 11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年12月：梅挺过不信任投票 面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年1月：下议院否决脱欧协议 1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：脱欧协议再次被否决 接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：第二次惨败后的延长赛 欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：脱欧协议第三次遭否决 3月29日原本是英国原定脱离欧盟的时间，而在这一天，英国议会下院第三次投票否决了梅首相的脱欧协议。此前，特蕾莎·梅曾表示为了要让与布鲁塞尔谈成的脱欧协议草案通过，愿意在通过后辞职。然而努力没有生效。在这次失败后，梅首相开始接近工党领袖科尔宾，希望寻求共识，这激怒了保守党内的强硬派。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年4月：最晚万圣节 欧盟与英国4月11日达成一致，将脱欧的最后期限延长至10月31日（也就是万圣节）。此延后将可让英国有更多时间与弹性去表决通过脱欧协议草案细节。如果脱欧协议得到通过，那么脱欧日期也可能更早。如果该协议在5月22日前还未通过，那么英国要参加欧洲议会选举。 作者: Alexander Pearson



李京慧/李鱼 (每日新闻 tagesschau)

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