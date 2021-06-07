英国研究：戴口罩可以提升颜值

（德国之声中文网）新冠疫情爆发至今已经两年有余，就在人们觉得这场和新冠病毒之间的持久战似乎看不到尽头的时候，英国学者的一项调查发现，至少有一项由疫情衍生的“副产品”是可以令人感到欣慰的：那就是佩戴医用口罩会让人看起来更有魅力。

卡迪夫大学（Cardiff University）的研究人员得出了一个令人意外的发现，不管男性还是女性，当他们的下半脸被遮住时，都会被人认为更好看。

自从2020年新冠疫情在全世界各国爆发以来，口罩——尤其是医用口罩——在人们生活中逐渐扮演着重要角色。从一开始的货源紧缺、一“罩”难求，到后来医用口罩的供应增长，而如今不管是普通的医用外科口罩，还是防护级别更高的FFP2等口罩，都出现了更多的颜色或图样上的选择。还有不少服装厂家也推出了富有设计感的布制口罩。

不过，英国学者的这项研究却发现，最能给佩戴者颜值加分的，恰恰是最普通最常见的那种浅蓝色一次性外科口罩。卡迪夫大学的心理学专家路易斯博士（Michael Lewis）表示，在疫情爆发之前进行的研究发现，医用口罩会降低佩戴者的魅力值，因为人们往往将口罩和疾病联系起来。

艺术家们手中的“新冠口罩” 涂鸦口罩 街头艺术家早已将新冠病毒和口罩当作了自己涂鸦艺术的装饰成份。此图显示一名16岁涂鸦者在雅典一屋顶平台上喷出一副大尺寸图像。这一题材正出现在欧洲众多城市，而街头艺术家们肯定很快还会有新的创意。

艺术家们手中的“新冠口罩” 时髦饰品 时装师们此间也倾心于设计出形式丰富多彩的新一代饰品。并非所有草案都能通过世卫组织的检验。在2020年2月举行的纽约时装周期间，这名模特儿展示了一种极富装饰性但不符合卫生标准的柔软的欧根纱口罩。

艺术家们手中的“新冠口罩” T台上的口罩 这个美国时装品牌口罩是否可在日常生活中使用，尚需在T台之外验证。在二月份举行的纽约2020时装周上，这款口罩更像是饰品。然而，有口罩总比没口罩强。有时尚意识的人们正努力用各种个性化的产品取代无聊的白口罩。

艺术家们手中的“新冠口罩” 创意设计口罩 包括德国在内，一些著名设计师已将口罩作为一种暂新的生意模式，拯救遭受重创的时装业。柏林、科隆和慕尼黑那些年轻的、不知名的、以及大名鼎鼎的时装设计师、时装新创企业现在都在缝制充满艺术性和想象力的口罩。或许，它们会作为2020的冠状病毒时装被馆藏。

艺术家们手中的“新冠口罩” 与领结很般配 穿着讲究，但与时髦不沾边普通男子，在冠状病毒时代也注意简约雅致。柏林领带制作坊也提供和领带、领结般配的口罩，采用专为制作领带的织丝物。一些款式很快销售一空。

艺术家们手中的“新冠口罩” 民族风情的口罩 身处冠状病毒危机，各联邦州的戴口罩规定曾各有不同。自2020年4月27日起，德国实行全国统一规定。各地民族服装团体马上就将口罩作为体现地区特色的手段。它们的口号是：“我在哪里，家乡就在哪里”。在巴伐利亚州，口罩当然用蓝白色——有路德维希头像的用于男士；有茜茜公主头像的用于女士。

艺术家们手中的“新冠口罩” 有创意的多样化口罩 个性化口罩的设计空间辽阔无垠。重要的是所用的材料可以洗涤。这些种精心设计的模式最好不要反复进洗衣机。用滚开的水浇一下也就可以啦，然后，凉一下，小心卷入手巾压平，晾干，完事。

艺术家们手中的“新冠口罩” 从周一到周日不重样 谁若特别讲究，则可每天换一个设计独特的口罩。一份星期计划可以让当事人避免出错，不知哪个口罩刚洗过，哪个已经用过。周六一般是足球日，因此戴上有足球图案的口罩；为表达与自己所喜欢的球队的团结立场，粉丝们亦可戴上有球队标志性颜色的口罩——在电视机前。

艺术家们手中的“新冠口罩” 环保型 谁若认为时髦饰品是纯属多余的消费品，也可以使用大自然提供的材料，自己去摘便是，只要能遮住鼻子和嘴就行。例如，用一根本用于捆扎花束的柔软的橡皮筋就可以把一张大叶子变成口罩。加沙地带的这位巴勒斯坦少女示范在前。

艺术家们手中的“新冠口罩” 戴口罩的雕塑 在欧洲，人们在都市各处表达对冠状病毒的态度。在德国北部城市不来梅，著名的四个“不来梅城市乐手”也戴上了口罩。《格林兄弟童话》让这个驴、狗、猫和公鸡的组合名扬四海，每年吸引来成千上万游人。不过，目前，观光客寥寥可数。

艺术家们手中的“新冠口罩” 新冠时代的艺术 “新冠口罩”也早已作为素材进入了绘画艺术：在油画上传诸永远、印在招贴画上，或者，给漫画上的蒙娜丽莎戴上一只口罩。波兰雕刻家米托拉吉（Igor Mitoraj）给他在克拉科夫一个广场上巨大的室外雕像打上现时包装。或许，这一包装会长期保存——作为“警示”。 作者: Heike Mund



而随着新冠疫情改变了人们的生活，他们希望通过调查来测试这一认知是否发生改变。34名女性被要求给男性面孔的魅力值打分，同样的面孔会分别以不戴口罩、戴布口罩、戴蓝色医用口罩和用一本黑色封皮的书遮住下半脸的方式呈现在她们面前。

“结果我们的研究表明，佩戴医用口罩的面孔会让人感觉最有魅力”，路易斯表示，“这可能是因为我们已经熟悉了医疗工作者戴着蓝色医用口罩的样子。……在这样一个让人感觉很脆弱的时期，我们会觉得佩戴口罩的人给我们带来一种安全感。”

路易斯还补充道，另一个可能原因是口罩使人们的注意力集中在眼睛上，被遮住的面容部分更能引起人们的想象。

欧美民众大多是在2020年之后才逐渐接受佩戴口罩，而与之不同的是，在中国、日本、韩国等东亚地区，人们其实早已对戴口罩习以为常。一是这些地区已经有过2003年SARS非典疫情的经验，二是不少人原本在春天就有戴口罩来避免花粉或是空气污染困扰的习惯。

日本媒体的调查还发现，不少日本女性希望通过戴口罩来显得脸小一点，眼睛大一点，或者是遮盖没有化妆的素颜。社交网络上还有不少博主发布“口罩妆容”教程视频。



（综合报道）

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