英国百万人大游行要求第二次退欧公投

（德国之声中文网）去年10月英国曾有过一次十分类似的示威活动，那时，有70万人参加了反退欧大游行。周六，伦敦市再次见证了人民对政府和议会无所作为的愤怒，但究竟有多少人参加了本次大游行，目前还缺少官方的数字。活动组织者估计游行者人数接近100万。

游行的人们在海德公园聚集后，前往政府区，再从那里朝目的地英国议会前进。示威者打出的标语牌上写着"我热爱欧盟"、"取消第50条"、"我们要求人民抉择"等等。游行者来自全国各地。人们担心退欧后，生活水准下降，英国的经济受到负面影响。

在此之前，反对退欧的一项网上请愿活动已征集到450万人的签名。在此过程中，因签名踊跃，网络曾一度瘫痪。按照英国法律，议会必须对超过10万人签署的请愿书进行辩论。这篇请愿书中写道，"政府不断重申，退欧是'人民的愿望'。现在到了为这句话画上句点的时候，而公开支持留欧的强大力量必须明白无误地表现出来。"

梅谈出的协议被议会否决两次

此次活动的组织者"人民的表决"（People's Vote）希望通过声势浩大的示威活动迫使政府和议会同意就英国退欧事宜进行第二次公投，从而阻止英国最终离开欧盟。不过，英国选举委员会认为，举行第二次公投至少需要4至6个月的筹备时间。

英国首相特里莎·梅承受的压力越来越大，许多议员要求她辞职，而梅也在向议会施压压力。在一封最新写给议会的信函中，梅首相告知，她可能不再让议会第3次就退欧协定进行表决。这项由梅领衔同欧盟谈判得到的退欧协议已在议会被拒绝了两次。

2016年6月，英国举行了退欧公投，结果是51.9%的人同意退欧。按计划，退欧期限是下周五（3月29日），届时理应走完全部程序：协议通过，议会批准。但直到今天（3月24日），英国议会表决两次均未批准英政府同欧盟谈妥的协议。这一背景下，欧盟方面同意英国将退欧期限延长至4月12日。如果英国议会下周表决通过退欧协议，英国将于5月22日正式离开欧盟。如果议会再次拒绝协议，英国便只能在硬退欧、留欧之间做出抉择了。