英国白金汉宫：女王的健康状况令人担忧

（德国之声中文网）周四（9月8日）白金汉宫一位发言人说：“经过今天上午的进一步评估，女王的医生对女王陛下的健康感到担忧，并建议她继续接受医学观察。然而，女王感觉很好，且将继续留在她的乡村住所巴尔莫勒尔城堡。”

英国女王伊丽莎白二世是英国在位时间最长的君主，也是目前世界上最年长的君主。自去年年底以来，女王一直受到“偶发的行动问题”的困扰。

女王的长子查尔斯王子及夫人卡米拉、查尔斯的长子威廉王子都已经赶往巴尔莫勒尔城堡。

英国电视台报道称，女王的4个子女都已经抵达巴尔莫勒尔城堡。

去年10月，英国女王曾因身体不适在医院住了一晚上，此后她被迫减少了公开活动。本周三，在接受医生建议之后，她取消了与高级部长们的视频会议。

本周二，英国保守党新党魁特拉斯（Liz Truss）在巴尔莫勒尔城堡觐见了英国女王，并接受了女王委任，由此正式成为英国首相。这打破了王室多年来的先例，女王通常会在白金汉宫或温莎城堡任命首相。白金汉宫发言人此前曾表示，由于女王行动不便，任命新首相的地点改为巴尔莫勒尔堡。

英国新任首相特拉斯在推特上说，整个国家对女王的消息“深感忧虑”。特拉斯写道：“我和英国人民此时此刻都在挂念女王陛下和她的家人。”

英国工党主席斯塔默（Keir Starmer）表示：“和全国人民一样，我对今天白金汉宫传出的消息深感担忧。”

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（路透社）

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