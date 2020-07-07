英国电信：10年内无法彻底清除华为设施

（德国之声中文 网）英国电信集团（BT）负责人周一（7月13日）表示，要将饱受争议的中国电信巨头华为公司的设备从英国基础设施中清除，10年之内“无法”完成。

英国电信集团首席执行官詹森（Philip Jansen）在接受BBC采访时还警告说，如果被迫停止与这家中国公司打交道，英国可能会面临用户“愤怒”和潜在的安全风险。

据报道，由于长期以来对间谍问题的担心，英国首相约翰逊本周将决定是否从英国的5G网络中排除华为设备。

BBC周一报道说，英国政府可能会要求在2021年之后停止安装华为设备，并可能尝试在2025年之前清除华为公司所有的5G配件。

詹森接受BBC第四台节目“今日”采访，被问到时间表的时候说， “如果想要在5G网络中完全拒用华为，我们理想的操作时间是7年，也可能在5年内完成。如果想在整个英国的电信基础设施中清除华为，那么我认为10年内都不可能做到。”

在3G和4G网络中，华为设备遍布英国各地。詹森说：“华为进入电信基础设施领域已近20年，是英国电信集团和英国其他电信公司的重要供应商。”

与此同时，约翰逊政府收到情报部门针对华为长期安全问题严重性的审查报告。

英国的审查源自美国对华为公司的最新制裁。该制裁阻止华为使用美国的芯片和半导体——5G网络的核心元件。

在不牵涉处理个人数据的“核心”要素的前提下，英国原本允许华为在5G网络设施中占到最高35%的份额。但是美国的最新制裁可能导致华为寻求美国之外的其他元件供应商，英国情报部门不能确保其安全。

中国在香港实施国安法，以及对新疆维吾尔人的压制，让约翰逊承受着越来越大的政治压力，被要求放弃华为并对中国采取更强硬的立场。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



张平/ 凝炼 （法新社）